В Москве состоялась пресс-коференция, посвященная международному кинофестивалю «Антарес»

На площадке медиацентра ассоциации «Безопасность и качество» состоялась пресс-конференция, посвященная международному кинофестивалю «Антарес». Его программа будет состоять из конкурсов полнометражного, короткометражного, документального и анимационного кино.

Участие в мероприятии приняли президент кинофестиваля Александр Халимовский, художественный руководитель Сергей Новожилов, председатель жюри кинофестиваля, народная артистка России Елена Цыплакова, председатель попечительского совета народная артистка РСФСР Лариса Лужина, председатель экспертного совета Юрий Герций, исполнительный директор кинофестиваля Андрей Африн, программный директор кинофестиваля Александра Жукова, автор награды кинофестиваля Григорий Потоцкий, директор киношколы А.Митты Геннадий Иванов, а также приглашенные гости. Они рассказали о целях Фестиваля, его участниках, а также перспективах создания площадки для обмена опытом между молодыми и опытными авторами фильмов различных жанров.

Открывая пресс-конференцию, президент кинофестиваля Александр Халимовский рассказал о идее его организации, которая появилась после успеха художественных короткометражных фильмов, снятых в рамках проекта «Безопасная работа». Внимание, которое привлекли к себе фильмы, стало неоспоримым доказательством того, что кинематограф является эффективным инструментом в продвижении интересов человека труда. В связи с этим ассоциацией «Безопасность и качество» было принято решение о развитии данной темы и проведении международного кинофестиваля «Антарес», который на своей площадке объединит кинематографистов и отраслевых экспертов со всего мира вокруг человека труда: «Безопасность - это отраслевая наука. Она присутствует везде. В медицине, в спорте, на строительных площадках и много где еще. Мы считаем, что человек труда - это звание, которым мы должны гордиться! И мы должны делать все, чтобы эти люди жили долго, счастливо и возвращались домой к своим семьям».

В программу предстоящего кинофестиваля войдут показы фильмов различных жанров и форматов, а одна из номинаций будет посвящена фильмам, освещающим вопросы безопасного труда.

Художественный руководитель кинофестиваля Сергей Новожилов подробнее рассказал о международном статусе кинофестиваля: «Участие в кинофестивале примут кинематографисты не только из России, но и из дружественных стран. Мы также не будем против, если участие примут и представители недружественных стран, потому что кинематографисты и деятели культуры должны объединять мир в эти сложные времена».

Помимо этого, в рамках мероприятия состоялось торжественное награждение победителей конкурса историй «БИОТ-АРТ 2023». Именно их работы легли в основу короткометражных фильмов киноальманаха «Безопасная работа». Шесть победителей получили памятные дипломы, а также денежные призы. О важности проведения таких конкурсов рассказал председатель экспертного совета кинофестиваля Юрий Герций. Он отметил, что в прошлом году в рамках конкурса поступило 153 работы и выразил надежду, что предстоящий фестиваль привлечет еще большее количество участников и шире осветить тему безопасного труда.

Также на пресс-конференции была представлена статуэтка «Антарес» авторства скульптора Григория Потоцкого. Именно она станет главной наградой предстоящего кинофестиваля.