Доктор Филиппов станет счастливее: на Пятом премьера нового сезона детектива «Филин»

Пятый канал начнет премьерный показ продолжения историй из жизни доктора-детектива Филиппова. В третий сезон вошло 24 серии.

Главный герой фильма — талантливый хирург Алексей Филиппов. Он успевает не только работать в отделении травматологии, но и помогать полиции в расследованиях особо запутанных преступлений. Удаётся это ему исключительно из-за того, что в сутках ему доступны все 24 часа.

Данила Якушев, исполнитель главной роли в сериале «Филин»:

— Конечно, все начиналось очень робко. Для меня было непонятно, как сделать человека, который не спит десять лет. Мне посчастливилось наделить персонажа практически всеми своими увлечениями. Их десять. К тому же этот проект настолько закалил, что меня теперь не напугать никакими медицинскими терминами и текстами в десятки страниц.

В третьем сезоне тяга к загадкам сыграла с Филином злую шутку. Его застали на месте убийства с оружием в руках. Капитан Козин уверен в виновности доктора, ведь на него указывают все улики. Даже влюбленная в Алексея Геннадьевича оперативник Громова предполагает, что он мог убить, находясь в анабиозе из-за недостатка сна. Доктору пришлось раскрыть ей тайну о своих особенностях. И теперь Филину ничего не остается, как самостоятельно найти настоящего преступника.

Екатерина Рябова, исполнительница главной роли в сериале «Филин»:

— Интересно наблюдать, как меняется, развивается и раскрывается моя героиня, как ведет себя в любовной истории. Мне бы хотелось так же быстро принимать решения, как Громова, и быть такой же бесстрашной, боевой, смелой. Я более мягкая в жизни.

Тем временем в больнице кипит своя жизнь. Главврач Шипилов воюет с первым замом, а по совместительству бывшей женой, Кузнецовой. Черных с переменным успехом пытается состояться как врач, найти себе постоянную девушку и вообще — повзрослеть. Главная медсестра Захарова решила пересмотреть свое отношение к бывшему супругу Козину и даже согласилась на свидание. Во время этой романтической встречи они станут свидетелями преступления.

Зачем убирают журналистов и членов популярного байкерского клуба? Для чего за погибшим фотографом следил кот и кому понадобился императорский нефрит? Кто убивает девушек каждое полнолуние? Какую тайну скрывают сто пятьдесят черных квадратов? Все ответы в премьерных сериях детектива «Филин-3».