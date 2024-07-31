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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Морским судам быть!»: Выставка Музея Мирового океана открылась в Джакарте

editor
By editor
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выставка в джакарте

30 июля Посольство России в Индонезии совместно с Музеем Мирового океана и Русским домом в Джакарте открыли планшетную выставку «Морским судам быть!», приуроченную ко Дню Военно-Морского Флота России. Музей Мирового океана знакомит посетителей с работами Заслуженного художника Российской Федерации Андрея Троня, мастера исторической реконструкции.

Морские баталии, дальние походы, величественные корабли, изящные парусники – вот главные герои его полотен. В своих работах художник рассказывает о создании Петром Великим регулярного военного флота, о морских традициях ушедших веков. Уникальная особенность творчества мастера – способность поместить реконструированный объект в достоверную историческую среду, сделать его частью живого реалистического пейзажа.

Открывал выставку посол России в Индонезии Сергей Толченов в рамках встречи с индонезийскими участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Он отметил, что славная история Российского флота берет свое начало более трехсот лет назад и неразрывно связана с именем Петра Первого.

С приветственным словом по видеосвязи к посетителям выставки обратился генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк: «Мировой океан – источник жизни, прошлое и будущее человечества. Мы рады найти друзей и единомышленников по всему миру, заинтересованных в сохранении, изучении и популяризации морского наследия.

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