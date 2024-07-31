«Морским судам быть!»: Выставка Музея Мирового океана открылась в Джакарте

30 июля Посольство России в Индонезии совместно с Музеем Мирового океана и Русским домом в Джакарте открыли планшетную выставку «Морским судам быть!», приуроченную ко Дню Военно-Морского Флота России. Музей Мирового океана знакомит посетителей с работами Заслуженного художника Российской Федерации Андрея Троня, мастера исторической реконструкции.

Морские баталии, дальние походы, величественные корабли, изящные парусники – вот главные герои его полотен. В своих работах художник рассказывает о создании Петром Великим регулярного военного флота, о морских традициях ушедших веков. Уникальная особенность творчества мастера – способность поместить реконструированный объект в достоверную историческую среду, сделать его частью живого реалистического пейзажа.

Открывал выставку посол России в Индонезии Сергей Толченов в рамках встречи с индонезийскими участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Он отметил, что славная история Российского флота берет свое начало более трехсот лет назад и неразрывно связана с именем Петра Первого.

С приветственным словом по видеосвязи к посетителям выставки обратился генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк: «Мировой океан – источник жизни, прошлое и будущее человечества. Мы рады найти друзей и единомышленников по всему миру, заинтересованных в сохранении, изучении и популяризации морского наследия.