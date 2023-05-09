9 мая в филиале Музея Победы на Поклонной горе — Музее «Главные оружейные реликвии армии» состоялось торжественное открытие 3D-модели скульптуры «Долг и миссия». Это работа Ван Юйси (КНР), финалистки Всероссийского конкурса монументальной патриотической скульптуры «Наши герои». Победитель был определен в результате народного голосования на сайте газеты «Комсомольская правда».

«Мне очень приятно, что именно моя работа понравилась в России. Это мое первое произведение в жанре скульптуры. До этого я занималась только живописью. Решила попробовать свои силы — и сразу такое признание. Я счастлива, что открытие памятника происходит именно в Музее Победы в такой знаменательный праздник — День Победы», — рассказала Ван Юйси.

Ван Юйси учится в аспирантуре Российского государственного университета имени А.Н. Косыгина. Об учебе в России она мечтала с детства.

«Меня очень вдохновляла русская живопись. Мой любимый художник – это Илья Репин. Меня поразила его картина «Бурлаки на Волге». Наверное, она сформировала мое желание поступать в российский университет. Всегда мечтала сделать композицию о героизме и труде русского народа. Думаю, что в представленной работе это получилось», — добавила финалистка конкурса.

«Когда ребята пришли ко мне и сказали, что у них есть такой проект, и когда я увидел финальный результат, я сказал: «Да. Эта скульптура должна стоять у нас здесь — в Музее «Главные оружейные реликвии армии» — филиале Музея Победы». И еще я очень удивился, когда узнал имя автора. Это потрясающе, что Россию и Китай по-прежнему объединяет общая история», — поделился директор Музея «Г.О.Р.А.» Андрей Батурин.

Скульптура «Долг и миссия» была спроектирована и выполнена на 3D-принтере для печати металла. Высота модели — 3 метра.

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