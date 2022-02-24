Дом музеев ВДНХ приглашает посетить выставку «Мужское/Женское»

С 17 февраля и по 10 апреля 2022 года, в Доме музеев на ВДНХ работает выставка «Мужское/Женское». В экспозиции представлены экспонаты из двенадцати частных коллекций.

Как сказал известный французский писатель Давид Фонкинос, коллекционеры – своего рода Дон Жуаны. «Когда старая дева заводит собачку, а старый холостяк коллекционирует статуэтки, то таким образом первая компенсирует отсутствие супружеской жизни, а второй создает иллюзию многочисленных любовных побед», – утверждает автор «Нежности» и «Идиотизма наизнанку». И он отчасти прав. В самом деле, коллекционирование сродни охоте, сродни сексу в понимании обладания, жгучего желания владеть тем, чего нет у других. И это стремление в большей степени заложено в мужском психотипе, чем в женском. Мужчины обычно занимаются именно коллекционированием, их привлекает сам процесс добывания вещей, их значимость и недоступность. В то время как женщины склонны к собирательству, они любят свои экспонаты и в выборе руководствуются бескорыстной симпатией. Возможно, поэтому бытует мнение, что коллекционирование дело сугубо мужское, требующее глубоких знаний, способности к исследованиям, умения принимать ответственные решения и возможности свободно тратить деньги. Как и во всякой другой области, где женщины вынуждены доказывать свое равноправие, они и здесь начинают как правило с малого: с небольших, недорогих, но приятных сердцу коллекций. Правда, подобного рода увлечение у лучшей половины человечества все же больше походит на собирательство, так как преобладает чувственный, эмоциональный подбор, когда собирают то, что приятно иметь возле себя, что радует глаз, что просто красиво.

Убедиться в этом можно на выставке «Мужское/Женское», открывшейся в Доме музеев на ВДНХ. Посетителей приглашают заглянуть в мир людей, увлеченных коллекционированием самых разных вещей, от редких книг, гравюр, старинных монет, до наперстков и туалетных принадлежностей прошлого, и постараться понять феномен собирательства с точки зрения гендерной принадлежности.

Особого внимания заслуживает коллекция редких книг из собрания Климентия Целовальникова — соучредителя инвестиционного клуба «Актив Инвест», мецената и коллекционера. В ней представлены 60 уникальных книг Петербургского философского общества Aсademia, существовавшего в 1922–1937 годы. Среди них произведения Проспера Мериме, иллюстрированные крупнейшим мастером гравюры и книжной графики Владимиром Фаворским, издания Александра Дюма, – самые редкие и дорогие из тех, что были выпущены после 1917 года, сочинения Толстого, Пушкина, Блока, Гете, а также оригинал-макеты неизданных книг, гравюры и литографии рисунков и орнаментов.

Фарфор – один самых любимых и самых собираемых в нашей стране видов декоративно- прикладного искусства. Поэтому в экспозиции нашлось место как для коллекционного блюда знаменитой фабрики М. С. Кузнецова, с изображением парфюмера Генриха Брокара, основателя фирмы, ныне известной как «Новая заря», той самой, где к празднованию трехсотлетия дома Романовых был создан аромат «Любимый букет Императрицы», который до сих пор выпускается под названием «Красная Москва», так и для фарфоровых флаконов для духов второй половины XIX века. Все эти примечательные экспонаты предоставил Музей имени В. Ю. Орлова из Ярославля. Не менее интересные фарфоровые изделия можно увидеть в коллекции художницы Ларисы Клюевой из подмосковного Королева, насчитывающей около 800 предметов. Для выставки она выбрала редкое фарфоровое блюдо, выпущенное в конце XIX века на заводе Ф. Гарднера, а также кабинетные портретные фото конца XIX – начала XX вв., снятые в популярном фотоателье И. Г. Павлова в Иваново-Вознесенске. И если экспонаты Музея имени В. Ю. Орлова и Ларисы Клюевой уносят посетителей в дореволюционное прошлое, то наградная посуда военной тематики из коллекции москвича Ильи Сбруева – в советские времена.

Представлен на выставке и современный фарфор. Это авторская работа основателя Музейного центра «Новгородский фарфор — XXI»» Риммы Синицкой. На выставку она привезла чайный сервиз «Кружевница», первые образцы которого были получены в 2007 году на заводе «Красный фарфорист» в г. Чудово, однако не вышли в производство в связи с приостановлением деятельности последнего фарфорового предприятия в Новгородской области.

Москвич Михаил Иванов, коллекционирующий магнитные карманные компасы, отобрал для выставки около 70 своих приборов. Самый старый из них сделан в Российской империи в XVIII веке, а вот самый редкий, изготовленный в часовом корпусе по заказу Павла Буре – в Швейцарии в 1917 году.

Экспозицию компасов органично дополняют землемерные и чертежные инструменты конца XIX – начала ХХ века из московского музея «Дедушкин чердак». Один из таких инструментов – нивелир середины 1920-х годов украшает панно под потолком в одном из залов Дома музеев.

Необычную коллекцию, способную передать атмосферу целой эпохи, собрал Сергей Учувадов. Чего там только нет: пачки сигарет и папирос, газеты, где рекламировались табачные изделия, а также монеты, на которые они приобретались. Так, например, папиросы «Ева» выставлены вместе с газетой «Петербургский листок» от 12 сентября 1912 года, где по соседству с рекламой табака размещен текст манифеста Николая II, приуроченного к 100-летию Бородинского сражения.

И если коллекция Сергея Учувадова заинтересует главным образом мужчин, то куклы театральной художницы Юлии Вишневской наверняка привлекут внимание прекрасной половины человечества. Четырнадцать очаровательных барышень конца XIX – начала XX столетий из Германии, Франции и России прибыли на выставку из Музея уникальных кукол на Покровке. Самые редкие из фарфоровых красавиц изготовлены на фабрике «Фингергут и Шраер» – первой российской фабрике кукол, основанной в 1887 году. Вместе с куклами на выставке демонстрируются одежда, аксессуары, предметы кукольного быта: мебель, кухонная плита, швейная машинка, посуда и даже чугунная ванна – все как у людей XIX века. Понравятся женщинам и забавные утки на колесах американской фирмы Fisher Price из коллекции Егора Филиппова.

Большой интерес вызывает уникальная коллекция печатных машинок Максима Суравегина, в ней более 1100 самых разных, самых невероятных пишущих устройств. Одна из них – Olivetti Valentine, разработанная Этторе Соттсассом и Перри А. Кингом в 1969 году, является не просто иконой итальянского дизайна, но и символом своего времени.

Ну и настоящим украшением выставки являются подлинные произведения искусства, живописные полотна признанного мастера, продолжателя идей ВХУТЕМАСа, педагога Анатолия Бугакова, представленные художницей и коллекционером Людмилой Чарской.

Выставка открыта с 10:00 до 19:00 каждый день кроме понедельника в Доме музеев на ВДНХ (Москва, Проспект Мира, 119, стр. 84а). Дом музеев — проект Союза частных музеев и коллекционеров, главная цель которого — обеспечить доступность частных собраний для широкой аудитории.

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