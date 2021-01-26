Московский областной детский и юношеский конкурс пианистов «Классика и современность» пройдет дистанционно

29 января 2021 года состоится Московский областной детский и юношеский конкурс пианистов «Классика и современность». Конкурс учрежден Министерством культуры Московской области в 2014 году и проводится ежегодно для учащихся и студентов учебных заведений дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства региона на сцене концертного зала 1-го Московского областного музыкального колледжа в г. Коломна.

Этот творческий проект отмечен высоким уровнем требований как к художественной убедительности интерпретаций произведений различных эпох и стилей, так и к исполнительским возможностям участников. Классическое и современное искусство – явления, дополняющие друг друга, позволяющие всесторонне раскрыть исполнительские возможности юных музыкантов.

Прошедшие конкурсы юных пианистов в Коломне подарили радость встречи с новыми именами талантливых музыкантов и стали хорошей стартовой площадкой для совершенствования их профессионального мастерства и творческого роста.

В 2021 году в связи со сложившейся обстановкой и рекомендациями Министерства культуры Московской области конкурс будет проводиться дистанционно. Онлайн-трансляции можно посмотреть здесь:

Конкурсные прослушивания учащихся ДМШ и ДШИ – https://youtu.be/dMkoeLDK8do

Конкурсные прослушивания студентов колледжей – https://youtu.be/uGSK7miDT5c

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