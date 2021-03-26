«Донская трагедия» обернулась красивой казачьей песней

26 марта 2021 года в эфире «Радио Шансон» состоялась премьера песни «Донская бравада» в исполнении Алёны Петровской и Евгения Росса. В основу композиции легло стихотворение Михаила Гуцериева «Донская трагедия». Именно в произведении знаменитого поэта композитор Валерий Антонюк увидел возможность создания хита в духе настоящих казачьих песен. В итоге творческий союз поэта и композитора превратил «Донскую браваду» в панорамную открытку южного края России, который издавна славится самобытной культурой, природой, а главное, людьми, их богатыми духовными традициями:
Вижу Донскую браваду,
Дон да степной ковыль,
Нашу весёлую свадьбу
И на лиманах штиль…
«Песня очень близка мне. В первую очередь тем, что эта история о двух любящих людях, о настоящей любви. Мелодия и стихи пропитаны казачьей романтикой. А для меня связь с народными истоками играет особую роль как в репертуаре, так и в жизни», — рассказал о своей работе над песней Евгений Росс.
Алёна Петровская внимательно следит за творчеством Михаила Гуцериева, поэтому приглашение вместе с поэтом поработать над «Донской бравадой» расценила как судьбоносное событие в своей жизни:
«Поэзия Гуцериева производит огромное впечатление! Чувственная лирика, замечательные стихи о любви, в них есть что-то мистическое... Как-то мне попалось demo с зарисовкой на песню «Донская трагедия», которое сразу запало в душу. Поэтому я сочла подарком фортуны предложение спеть «Донскую браваду». Именно такой поэзии не хватает сегодня в репертуаре российской эстрады. Уверена в том, что эта песня станет новой яркой страницей и в моём творчестве, и в летописи российского шансона в целом».
Работа над песней шла несколько месяцев в легендарной студии «Союз Продакшн», подарившей стране много популярных артистов и песен. Музыкальные продюсеры «Союз Продакшн» постарались передать в композиции и саунд сегодняшнего дня, и многовековую казачью удаль.
Хочется вместе, как раньше,
Осень к весне ревновать,
К весне ревновать.
В раненом сердце однажды
Трудно любовь удержать,
Удержать…
С 26 марта песня «Донская бравада» в исполнении Алёны Петровской и Евгения Росса звучит в эфире российских музыкальных радиостанций, а также доступна на всех цифровых площадках. Official Lyric Video можно посмотреть на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA и на сайте СМИ «АртМосковия».
Ниже мы публикуем стихи к песне Михаила Гуцериева — «Донская бравада»:
Куплет
Вижу Донскую браваду,
Дон да степной ковыль,
Нашу весёлую свадьбу
И на лиманах штиль.
Ночи порой до безумства
Я искушал до утра,
Думал, что чувства взорвутся.
Жизнь утекла как вода.
Припев
Хочется вместе, как раньше,
Осень к весне ревновать,
К весне ревновать.
В раненом сердце однажды
Трудно любовь удержать,
Удержать.
Куплет
Осень желтела, спела,
Дон заливал луга,
Ты мне сказала смело:
«Нам не нужны слова!»
Ты прошептала первой:
«Я не смогу одна!»
Осень желтела, спела,
Нас согревала Луна.
Припев
Хочется вместе, как раньше,
Осень к весне ревновать,
К весне ревновать.
В раненом сердце однажды
Трудно любовь удержать,
Удержать.
Куплет
Время идёт незаметно,
Месяц лампадкой горит.
Тени уходят бесследно,
Дочка любимая спит.
Наша любовь затерялась
На перекрёстке дорог,
Времени не осталось.
Память — горький урок.
Припев
Хочется вместе, как раньше,
Осень к весне ревновать,
К весне ревновать.
В раненом сердце однажды
Трудно любовь удержать,
Удержать.
Припев
Хочется вместе, как раньше,
Осень к весне ревновать,
К весне ревновать.
В раненом сердце однажды
Трудно любовь удержать,
Удержать.