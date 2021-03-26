«Донская трагедия» обернулась красивой казачьей песней

26 мар­та 2021 года в эфи­ре «Радио Шан­сон» состо­я­лась пре­мье­ра пес­ни «Дон­ская бра­ва­да» в испол­не­нии Алё­ны Пет­ров­ской и Евге­ния Рос­са. В осно­ву ком­по­зи­ции лег­ло сти­хо­тво­ре­ние Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва «Дон­ская тра­ге­дия». Имен­но в про­из­ве­де­нии зна­ме­ни­то­го поэта ком­по­зи­тор Вале­рий Анто­нюк уви­дел воз­мож­ность созда­ния хита в духе насто­я­щих каза­чьих песен. В ито­ге твор­че­ский союз поэта и ком­по­зи­то­ра пре­вра­тил «Дон­скую бра­ва­ду» в пано­рам­ную открыт­ку южно­го края Рос­сии, кото­рый издав­на сла­вит­ся само­быт­ной куль­ту­рой, при­ро­дой, а глав­ное, людь­ми, их бога­ты­ми духов­ны­ми традициями:





Вижу Дон­скую браваду,

Дон да степ­ной ковыль,

Нашу весё­лую свадьбу

И на лима­нах штиль…



«Пес­ня очень близ­ка мне. В первую оче­редь тем, что эта исто­рия о двух любя­щих людях, о насто­я­щей люб­ви. Мело­дия и сти­хи про­пи­та­ны каза­чьей роман­ти­кой. А для меня связь с народ­ны­ми исто­ка­ми игра­ет осо­бую роль как в репер­ту­а­ре, так и в жиз­ни», — рас­ска­зал о сво­ей рабо­те над пес­ней Евге­ний Росс.



Алё­на Пет­ров­ская вни­ма­тель­но сле­дит за твор­че­ством Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва, поэто­му при­гла­ше­ние вме­сте с поэтом пора­бо­тать над «Дон­ской бра­ва­дой» рас­це­ни­ла как судь­бо­нос­ное собы­тие в сво­ей жизни:

«Поэ­зия Гуце­ри­е­ва про­из­во­дит огром­ное впе­чат­ле­ние! Чув­ствен­ная лири­ка, заме­ча­тель­ные сти­хи о люб­ви, в них есть что-то мисти­че­ское... Как-то мне попа­лось demo с зари­сов­кой на пес­ню «Дон­ская тра­ге­дия», кото­рое сра­зу запа­ло в душу. Поэто­му я сочла подар­ком фор­ту­ны пред­ло­же­ние спеть «Дон­скую бра­ва­ду». Имен­но такой поэ­зии не хва­та­ет сего­дня в репер­ту­а­ре рос­сий­ской эст­ра­ды. Уве­ре­на в том, что эта пес­ня ста­нет новой яркой стра­ни­цей и в моём твор­че­стве, и в лето­пи­си рос­сий­ско­го шан­со­на в целом».



Рабо­та над пес­ней шла несколь­ко меся­цев в леген­дар­ной сту­дии «Союз Про­дакшн», пода­рив­шей стране мно­го попу­ляр­ных арти­стов и песен. Музы­каль­ные про­дю­се­ры «Союз Про­дакшн» поста­ра­лись пере­дать в ком­по­зи­ции и саунд сего­дняш­не­го дня, и мно­го­ве­ко­вую каза­чью удаль.



Хочет­ся вме­сте, как раньше,

Осень к весне ревновать,

К весне ревновать.

В ране­ном серд­це однажды

Труд­но любовь удержать,

Удержать…



С 26 мар­та пес­ня «Дон­ская бра­ва­да» в испол­не­нии Алё­ны Пет­ров­ской и Евге­ния Рос­са зву­чит в эфи­ре рос­сий­ских музы­каль­ных радио­стан­ций, а так­же доступ­на на всех циф­ро­вых пло­щад­ках. Official Lyric Video мож­но посмот­реть на YouTube-кана­ле GUTSERIEV MEDIA и на сай­те СМИ «Арт­Мос­ко­вия».

Ниже мы пуб­ли­ку­ем сти­хи к песне Миха­и­ла Гуце­ри­е­ва — «Дон­ская бравада»:

Куп­лет

Вижу Дон­скую браваду,

Дон да степ­ной ковыль,

Нашу весё­лую свадьбу

И на лима­нах штиль.



Ночи порой до безумства

Я иску­шал до утра,

Думал, что чув­ства взорвутся.

Жизнь утек­ла как вода.



Припев

Хочет­ся вме­сте, как раньше,

Осень к весне ревновать,

К весне ревновать.

В ране­ном серд­це однажды

Труд­но любовь удержать,

Удержать.

Куп­лет



Осень жел­те­ла, спела,

Дон зали­вал луга,

Ты мне ска­за­ла смело:

«Нам не нуж­ны слова!»



Ты про­шеп­та­ла первой:

«Я не смо­гу одна!»

Осень жел­те­ла, спела,

Нас согре­ва­ла Луна.



Припев

Хочет­ся вме­сте, как раньше,

Осень к весне ревновать,

К весне ревновать.

В ране­ном серд­це однажды

Труд­но любовь удержать,

Удержать.



Куплет

Вре­мя идёт незаметно,

Месяц лам­пад­кой горит.

Тени ухо­дят бесследно,

Доч­ка люби­мая спит.



Наша любовь затерялась

На пере­крёст­ке дорог,

Вре­ме­ни не осталось.

Память — горь­кий урок.



Припев

Хочет­ся вме­сте, как раньше,

Осень к весне ревновать,

К весне ревновать.

В ране­ном серд­це однажды

Труд­но любовь удержать,

Удержать.



Припев

Хочет­ся вме­сте, как раньше,

Осень к весне ревновать,

К весне ревновать.

В ране­ном серд­це однажды

Труд­но любовь удержать,

Удержать.

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