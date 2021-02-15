«Допустим, мы останемся в живых; но будем ли мы жить?»

В театре имени Евгения Вахтангова снова премьера – спектакль «Войцек» по одноименной пьесе Георга Бюхнера в постановке Хуго Эрикссена.

При просмотре спектакля невольно вспоминаешь роман Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен». И дело даже не в том, что действие пьесы перенесено на 100 лет вперед (у Георга Бюхнера всё разворачивается в 1820-х годах), а в том, что мало меняется жизнь. Хорошая драматургия – материал для размышлений, и неоконченная пьеса «Войцек» одна из таких.

В 1920-х четыре империи лежали в руинах, а в поверженных Германии и Австро-Венгрии витали совсем не победные настроения, скорее – наоборот. В трактирах – адова пляска, сошедшая с картин Босха, а Доктору (нар. арт. России Евгений Князев) – рукой подать до опытов 1930-х. Жажда реванша сжигает людей. Реванш будет вскоре, и его результаты нам всем известны.

Цирюльник Войцек (Максим Севриновский) – наивен и слаб, но чист душой. В Войцеке жива мораль, вот только мир вокруг него не такой, он изменился, а, может, и был другим всегда. Войцек живет совсем в другой системе координат, где брак и непорочность супруги святы (пусть он и живет с ней во грехе, во грехе же и был зачат ребенок), где сына зовут Христиан, а супруга – Мадонна с младенцем (отдельные сцены спектакля прямо-таки иконоподобны).

Но человечеству и человеку не избавиться от мира реального, полного несовершенства и бед. Супруга Мария (Ася Домская) окажется далеко не святой, скорее изменит с Тамбурмажором (Павел Юдин). Тот серьги дарит, не Войцек с грошом в кармане и чистым сердцем. В схватке с реальностью Войцек проиграет, иного конца ожидать трудно. Мария – не Грушенька Светлова, за любимым на каторгу точно не пойдет, но мужа за своё убийство простит, ибо человеческое и светлое, пожалуй, всего более свойственно ему, нежели другим.

Марина АБРАМОВА,

Фото – Валерий МЯСНИКОВ

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