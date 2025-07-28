Дорога любви: Жасмин представила романтичный клип на песню «Ты и я»

Певица Жасмин выпустила клип на новую песню «Ты и я», снятый в стиле романтической визуальной поэмы. По замыслу создателей, этот видеоролик является отражением внутреннего мира героини и её пути к Единственному, передавая атмосферу нежности, надежды и поиска любви.

Яркий и эмоциональный ролик был снят всего за несколько часов на живописных улицах Москвы: Кутузовском проспекте, Болотной и Бережковской набережных и улице Косыгина. Он рассказывает историю женщины, которая едет на роскошном автомобиле сквозь ночной город — символ её внутреннего поиска и стремления к любви. Город в этом проекте выступает не просто фоном, а живым организмом, отражающим эмоции и состояние героини. В каждом кадре присутствует ощущение уединения и уверенности, надежды и нежности. В финале она находит своего Единственного. По замыслу авторов, этот ролик не просто визуальный ряд: Жасмин как бы приглашает зрителя в прекрасное путешествие через городскую ночь к сердцу своей любви. А встреча с любимым — это мгновение вечности, напоминание о том, что любовь — это дом, в который всегда хочется возвращаться.

Режиссером клипа выступил Аслан Ахмадов, известный своими работами со многими звездами отечественного шоу-бизнеса.

«Жасмин — невероятно профессиональный и чуткий артист, с которой было легко создавать эту красивую и трогательную видеоисторию, — поделился своими впечатлениями Аслан Ахмадов. — Мы вместе искали ту самую атмосферу ночного города, которая способна передать внутренний мир героини и её путь к любви. Для меня важно было создать комфортную обстановку, чтобы Жасмин могла полностью раскрыться и передать всю эмоциональную глубину своей героини. В результате получился клип, который не только красив визуально, но и наполнен искренними чувствами».

Певица отметила, что съемки прошли очень легко и в комфортной атмосфере.

«Я почувствовала себя частью ночного города во время съемок видео «Ты и я», — призналась Жасмин. — Удивительно, как город влияет на наше настроение… сколько встреч и расставаний видят улицы… Человек, одновременно, и создатель, и творение города. Да и вообще, сами города — они как люди, у каждого свой характер, своя история, своя судьба. Характер, а значит, и судьбу города, определяют люди, живущие в нем».

Новая песня «Ты и я» стала особенным проектом для артистки: по её словам, она отражает глубокую связь между двумя людьми. Вдохновение для создания композиции пришло из личных переживаний певицы и её убеждения в важности искренней любви и доверия в отношениях. «Эта песня предназначена для всех, кто верит в силу любви и её вечную ценность, — считает Жасмин. — Надеюсь, она найдет отклик в сердцах слушателей и напомнит о том, что настоящая любовь всегда стоит того, чтобы её ценить и беречь».