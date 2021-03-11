Доставка цветов на дом в Киеве

В интернет-магазине «Аннетфловерс» без труда найдете цветочные композиции на любой бюджет и вкус. Выбирайте изысканный букет
Торжественные события отмечают пышными подарками. И таковые предлагает интернет-магазин «Аннетфловерс». Цветы, созданные квалифицированными флористами, смотрятся оригинально, утонченно, изысканно. Приятный бонус для каждого клиента: букеты на любой бюджет и вкус. Эффектный презент уместен для любого знаменательного мероприятия, на свадьбу, выпускной, стремительный взлет по карьерной лестнице. Ведь переход в новую жизнь, значимое событие нужно украсить ароматными розами, тюльпанами, нарциссами или лилиями. Флористический салон предлагает букеты, которые подойдут прекрасному полу и сильной половине, независимо от социального положения, возраста, индивидуальных предпочтений. Заказывайте доставку цветов в Киеве, чтобы преподнести родными и близким запоминающийся презент.
Как заказать букет в Киеве от компании «Аннетфловерс»?
Букет с пионовидными розами и фрезией №3–018 — Florisant
Переходите на официальный сайт https://www.annetflowers.com.ua/ и выбирайте в каталоге классические букеты, стандартные варианты разных параметров и формы. Однако композиции в корзине или шляпной, квадратной коробке заслуживают особого внимания. Утонченный презент порадует возлюбленную, произведет на нее особое впечатление. Цветовая палитра букетов разная: от минималистичного белого до коричневого и даже черного. Цветовая гамма меняется в зависимости от того, на каком оттенке нужно акцентировать внимание. Для букетов, оформленных в корзине, подойдут такие сорта:
- все виды роз: пионовидные, кустовые, голландские;
- тюльпаны и нарциссы;
- изысканные подсолнухи, альстромерии, орхидеи;
- утонченные гортензии, ранункулюсы, гиацинты, герберы;
- нежные лилии, астры и хризантемы;
- великолепные пионы, каллы, гипсофилы, ирисы.
Для декоративного оформления, эффектных элементов и деталей используем зеленую листву, бисер, стразы, атласные ленты. Губка, расположенная на дне корзины (оазис), наполнена водой и обеспечивает должный уровень влаги растениям. Вам не нужно искать вазу или ухаживать за цветами. Корзина дополнит интерьер, добавит домашнего тепла, уюта.
Наши флористы каждый день трудятся над созданием букетов, придумывают для вас трендовые композиции. Корзины дополняем шоколадными наборами, алкоголем, миксом экзотических фруктов.
В интернет-магазине «Аннетфловерс» без труда найдете цветочные композиции на любой бюджет и вкус. Выбирайте изысканный букет в каталоге и оформляйте заказ. Если нет подходящего букета, флористы специально для вас создадут уникальный шедевр по индивидуальному заказу.
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