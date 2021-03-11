Доставка цветов на дом в Киеве

В интер­нет-мага­зине «Аннет­фло­верс» без тру­да най­де­те цве­точ­ные ком­по­зи­ции на любой бюд­жет и вкус. Выби­рай­те изыс­кан­ный букет

Тор­же­ствен­ные собы­тия отме­ча­ют пыш­ны­ми подар­ка­ми. И тако­вые пред­ла­га­ет интер­нет-мага­зин «Аннет­фло­верс». Цве­ты, создан­ные ква­ли­фи­ци­ро­ван­ны­ми фло­ри­ста­ми, смот­рят­ся ори­ги­наль­но, утон­чен­но, изыс­кан­но. При­ят­ный бонус для каж­до­го кли­ен­та: буке­ты на любой бюд­жет и вкус. Эффект­ный пре­зент уме­стен для любо­го зна­ме­на­тель­но­го меро­при­я­тия, на сва­дьбу, выпуск­ной, стре­ми­тель­ный взлет по карьер­ной лест­ни­це. Ведь пере­ход в новую жизнь, зна­чи­мое собы­тие нуж­но укра­сить аро­мат­ны­ми роза­ми, тюль­па­на­ми, нар­цис­са­ми или лили­я­ми. Фло­ри­сти­че­ский салон пред­ла­га­ет буке­ты, кото­рые подой­дут пре­крас­но­му полу и силь­ной поло­вине, неза­ви­си­мо от соци­аль­но­го поло­же­ния, воз­рас­та, инди­ви­ду­аль­ных пред­по­чте­ний. Зака­зы­вай­те достав­ку цве­тов в Кие­ве, что­бы пре­под­не­сти род­ны­ми и близ­ким запо­ми­на­ю­щий­ся презент.

Как заказать букет в Киеве от компании «Аннетфловерс»?

Букет с пио­но­вид­ны­ми роза­ми и фре­зи­ей №3–018 — Florisant

Пере­хо­ди­те на офи­ци­аль­ный сайт https://www.annetflowers.com.ua/ и выби­рай­те в ката­ло­ге клас­си­че­ские буке­ты, стан­дарт­ные вари­ан­ты раз­ных пара­мет­ров и фор­мы. Одна­ко ком­по­зи­ции в кор­зине или шляп­ной, квад­рат­ной короб­ке заслу­жи­ва­ют осо­бо­го вни­ма­ния. Утон­чен­ный пре­зент пора­ду­ет воз­люб­лен­ную, про­из­ве­дет на нее осо­бое впе­чат­ле­ние. Цве­то­вая палит­ра буке­тов раз­ная: от мини­ма­ли­стич­но­го бело­го до корич­не­во­го и даже чер­но­го. Цве­то­вая гам­ма меня­ет­ся в зави­си­мо­сти от того, на каком оттен­ке нуж­но акцен­ти­ро­вать вни­ма­ние. Для буке­тов, оформ­лен­ных в кор­зине, подой­дут такие сорта:

все виды роз: пио­но­вид­ные, кусто­вые, голландские;

тюль­па­ны и нарциссы;

изыс­кан­ные под­сол­ну­хи, аль­стро­ме­рии, орхидеи;

утон­чен­ные гор­тен­зии, ранун­ку­лю­сы, гиа­цин­ты, герберы;

неж­ные лилии, аст­ры и хризантемы;

вели­ко­леп­ные пио­ны, кал­лы, гип­со­фи­лы, ирисы.

Для деко­ра­тив­но­го оформ­ле­ния, эффект­ных эле­мен­тов и дета­лей исполь­зу­ем зеле­ную лист­ву, бисер, стра­зы, атлас­ные лен­ты. Губ­ка, рас­по­ло­жен­ная на дне кор­зи­ны (оазис), напол­не­на водой и обес­пе­чи­ва­ет долж­ный уро­вень вла­ги рас­те­ни­ям. Вам не нуж­но искать вазу или уха­жи­вать за цве­та­ми. Кор­зи­на допол­нит инте­рьер, доба­вит домаш­не­го теп­ла, уюта.

Наши фло­ри­сты каж­дый день тру­дят­ся над созда­ни­ем буке­тов, при­ду­мы­ва­ют для вас трен­до­вые ком­по­зи­ции. Кор­зи­ны допол­ня­ем шоко­лад­ны­ми набо­ра­ми, алко­го­лем, мик­сом экзо­ти­че­ских фруктов.

В интер­нет-мага­зине «Аннет­фло­верс» без тру­да най­де­те цве­точ­ные ком­по­зи­ции на любой бюд­жет и вкус. Выби­рай­те изыс­кан­ный букет в ката­ло­ге и оформ­ляй­те заказ. Если нет под­хо­дя­ще­го буке­та, фло­ри­сты спе­ци­аль­но для вас созда­дут уни­каль­ный шедевр по инди­ви­ду­аль­но­му заказу.

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