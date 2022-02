FEVER 333. Липецкий фестиваль Fox Rock Fest представляет первого западного хедлайнера

После масштабного старта в 2021 году организаторы обещали расширить open-air до международного масштаба. И теперь подтверждают это анонсом громкого коллектива из Калифорнии: группа FEVER 333 закроет фестиваль 26 июня 2022 года.

FEVER 333 известны своими сетами-демонстрациями, полными бешеной энергии, а в их звучании соединились яростный дух Rage Against The Machine и надрыв Linkin Park. На последних арт-группа даже сделала кавер, представив свою версию знаменитой «In The End». И если даже из выступления на “Вечернем Урганте” Джейсон Аалон Батлер устроил настоящий хардкор, то летом на главную сцену Fox Rock Fest 26 июня он ворвется бушующим ураганом. В этом году фанаты ждут от FEVER 333 новый альбом, так что есть вероятность услышать на Зеленом острове в Липецке не только хиты группы, но и премьеры.

Ранее фестиваль уже объявил масштабную программу с российскими артистами: среди них Pharaoh, The Hatters, «Кис-Кис», Gone Fludd, «Френдзона», Shortparis, «Пошлая Молли», Wildways, ATL, «Дети Rave», Дора, группа «Нервы» — в общей сложности на трех сценах с 24 по 26 июня выступит около 50 артистов. Также в планах лекции, мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия.

