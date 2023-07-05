Думы о Шекспире. В галерее Île Thélème представлены дипломные работы выпускников факультета сценографии Школы-студии МХАТ.

«Форма пустоты» — так называется экспозиция. Во все времена художники-сценографы размышляли, как и чем заполнить пространство сцены. В нашем случае сценография молодых посвящена трагедиям Уильяма Шекспира.

Одно можно сказать с уверенностью – ребята думают, размышляют, погружаются в материал, трагедии, психологию героев и то время, где всё происходит. В каждой пьесе они пытаются вывести суть, или уж точно то, что их задело. В «Ромео и Джульетте» Анны Комаровой семейная вражда разрастается, сметая всё вокруг себя. Молодой сценограф лишь только в классе (Ромео и Джульетта по сути – дети) видит островок безопасности, рая, где вырастают робкие всходы первой влюбленности. Михаил Гербер обратился к «Гамлету». Для него трагедия – связь с родом после смерти. Признаться, кончин в пьесе много – умирают отец Гамлета, мать, Офелия, сам Гамлет – вся датская королевская семья. Всё театральное действо Михаил выстраивает на каменном потоке реки Стикс, ибо для Гамлета жизнь остановилась. Всюду смерть, камни преткновения и прятки с Хароном. Голубятня – место действия «Ричарда III» Вари Хмелевской. Хроника рода, где одни сменяют других, когда те уходят в небытие… Процессия за процессией, интрига за интригой, но все – в одном тесном пространстве с множеством ходов, дверей, створок… Все герои – некогда благородные птицы – становятся уязвимыми, болезненными, хворыми, ибо дух их уничтожает хищник-ястреб – Ричард III.

«Король Лир» – трагедия семейная, отца и дочерей – в сценографии Лизы Минаевой – уличный фестиваль, площадной театр, балаган, где шутовство претворяется в трагедию слез. Кипр и Венеция – два города трагедии «Отелло». Всё дышит любовью и ревностью, но если Кипр в представлении Таси Юдиной – край солнца, свободы, любви-радости, то Венеция – город угроз и противостояния. Любви счастливой противостоит любовь трагическая. Но по-другому у Шекспира и не бывает… «Макбет» – ещё одна история любви, но больной, странной. Сценографическая идея Нины Антроповой заложена в архитектуре церковных лекториев. Кафедра по мере действия разрушается, рушится и любовь Макбета и леди Макбет, остается лишь пустота. Быть может, она их и связывала…? Но в пустоте мы видим пугающую темную пелену.

Выставка работает до 31 июля 2023 года.

Марина АБРАМОВА

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