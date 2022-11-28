Фонд Потанина подвел итоги V цикла конкурса поддержки профессионального развития для сотрудников музеев

Фонд Потанина подвел итоги V цикла конкурса «Музейный десант». Поддержку получат 17 представителей музейной сферы – 16 в номинации «Индивидуальная траектория» и один в номинации «Институциональный опыт».

В рамках конкурса сотрудникам музейных организаций представляется возможность познакомиться с успешным опытом и современными практиками музейного дела, углубить свои знания в области стратегического управления, музейного проектирования, экспонирования, работы с различными аудиториями, «расширения границ» музеев и вовлечения в их деятельность партнеров и местного сообщества.

В список претендентов на победу в V цикле конкурса вошли 42 представителя музейной сферы из 27 регионов России. Лидерами по количеству поданных заявок стали Белгородская и Иркутская области, а также Пермский край.

В фокусе внимания музейных специалистов в номинации «Индивидуальная траектория» – изучение методик и практик работы с разными целевыми аудиториями, включая технику арт-медиации. Высокий интерес победители V цикла конкурса проявили к повышению профессиональных навыков по проектированию музейных экспозиций и выставок, а также к изучению основ музейной деятельности и менеджмента в музее.

Среди наиболее востребованных направлений, выбранных в рамках номинации «Институциональный опыт» – развитие проектных навыков и работа с сообществами.

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