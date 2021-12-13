Два дня в театре «Русская песня» под знаком праздника!

4 и 5 декабря состоялась премьера шоу-программы «Голоса Вселенной», посвящённой 45-летию ансамбля «Русская песня». Прославленный коллектив представил шедевры русского песенного фольклора в абсолютно новом звучании.

С сольными номерами выступила создатель и бессменный руководитель ансамбля народная артистка России Надежда Бабкина, которая предстала перед зрителями в неожиданном амплуа рок-дивы. Благодаря ультрамодной аранжировке, советский шлягер «На тот большак» в ее исполнении превратился в настоящую рок-балладу. Во всем известной композиции появился новый нерв и драйв. Этот эффект усилился с участием в номере группы байкеров на мотоциклах легендарной марки Harley-Davidson.

Не обошлось и без сюрпризов от звездных гостей, которые присоединились к масштабному музыкальному событию. Филипп Киркоров, Николай Басков, Николай Расторгуев, Александр Малинин, Александр Ревва и другие звёзды российской эстрады исполнили свои самые громкие хиты совместно с солистами «Русской песни».

Над постановкой шоу «Голоса Вселенной» работала большая команда профессионалов: легендарный продюсерский центр «Королевский цирк» заслуженного артиста России Гии Эрадзе, балет Аллы Духовой «Todes», хореографы крупнейших танцевальных телевизионных проектов нашей страны, российский дизайнер Игорь Гуляев, обладатель множества премий и наград в модной индустрии, топ – стилист международного класса Дмитрий Винокуров. Над декорациями и контентом трудились художники-декораторы, художники по свету, дизайнеры и веб-дизайнеры с колоссальным творческим бекграундом. Шоу стало по-настоящему незабываемым! Его телеверсию вскоре можно будет увидеть в эфире Первого канала.

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