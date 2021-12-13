Московская областная филармония впервые представила новогодний мюзикл «Алиса в Стране чудес»

Пластинка «Алиса в Стране чудес» с музыкой Владимира Высоцкого по мотивам одноименной сказки Льюиса Кэрролла вышла на студии «Мелодия» в 1976 году. Спустя 45 лет Московская областная филармония, вдохновившись этой пластинкой, представила свой вариант — сценическую версию мюзикла.

Московская областная филармония под руководством народного артиста России Максима Дунаевского впервые взялась за постановку мюзикла. В спектакле Алиса попадает в другую реальность, но это не сон, а компьютерная игра! Героиня сказки впервые пробует поиграть на компьютере, остальные герои просят ее рассказать о себе и предлагают сыграть в игру «Алиса в Стране чудес». Так в спектакле появляется не только героиня Алиса, но и одноименный персонаж компьютерной игры.

Олеся Невмержицкая, режиссер спектакля: «Я убеждена, что сказка “Алиса в Стране чудес” на все времена, и она может прочитываться по-разному. Когда я слушала эту сказку на пластинке, она мне напомнила формат компьютерной игры: как будто несколько человек из разных городов играют, общаются, при этом могут комментировать свои действия или говорить о каких-то совсем отвлеченных вещах. Главная задумка в том, что это не ретроистория, а адаптация сказки для современного ребенка, современный способ общения. Игра — соединение прошлого и настоящего. Хочется, чтобы дети приобщились к высокому искусству через сказку, но в новом формате».

На сцене — оркестр и пятеро ребят, которые на своих компьютерах проходят игру «Алиса в Стране чудес», а на большом экране зритель может наблюдать за действием и виртуально принять в нем участие.

Каждая встреча Алисы с новым героем — определенный тур. Она приходит стеснительной, неспособной совершить поступок, а в результате прохождения разных уровней учится принимать решения, обретает уверенность в себе. Игра помогает ей стать взрослее. Даже в этом плоском 8-битном мире герои испытывают эмоции (компьютерная графика создана в модном сейчас формате 2D).

Герои мюзикла — молодые люди, увлеченные компьютерными играми, которые во время спектакля превращаются в персонажей игры и сказки: в Алису, Шляпника, Чеширского кота или Попугая-пирата. В спектакле много пластических номеров.

В главных ролях — солисты Молодежного музыкального театра Московской областной филармонии.

Мюзикл идет в сопровождении уникального коллектива — Государственного оркестра «Гусляры России» (художественный руководитель — народный артист России Юрий Евтушенко, главный дирижер — заслуженный артист России Максим Евтушенко).

Песни Владимира Высоцкого ярко и выразительно звучали в интерпретации оркестра гусляров. Новое прочтение музыки и новые возможности народных инструментов!

Юрий Пушкарёв, музыкальный руководитель проекта: «Я всегда прекрасно относился к творчеству Владимира Высоцкого. Это наша музыка 70х годов. Она была в духе времени и отличалась от всей остальной бардовской музыки. Для пластинки “Алиса в Стране чудес” музыку записывал Камерный оркестр кинематографии СССР под управлением Мартина Нерсесяна, аранжировку делал Евгений Геворгян. Там очень прозрачное звучание. У нас будет немного иначе, ведь “Гусляры России” — необычный коллектив, включающий инструменты народного, симфонического, эстрадного оркестров. Партитура станет богаче в плане тембрового решения. Гусли, колокольчики, треугольники добавят этой музыке сказочности. В то же время появится мощное, густое, плотное звучание медных духовых и баянов».

Ближайший премьерный показ 19 декабря в Центральном дворце культуры «Звезда» (Наро-Фоминск).

Начало в 17:00.

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