Государственные проекты и частные инициативы: регионы рассказали о поддержке креативных индустрий

В преддверии крупнейшей в СНГ международной образовательной конференции Distant & Digital (состоится в Москве 7‒8 февраля 2022 года) представители бизнеса и региональных институтов развития поделились опытом, обсудили новые меры поддержки творческих предпринимателей и рассказали о действующих проектах в их субъектах.

В сентябре 2021 года Правительство России утвердило Концепцию развития творческих (креативных) индустрий и механизмов осуществления их государственной поддержки в крупных и крупнейших городских агломерациях до 2030 года, задача которой — создать системные условия для развития российского креативного предпринимательства. Необходимый для этого федеральный законопроект сейчас находится в разработке, но многие российские регионы уже предпринимают серьезные усилия, чтобы поддержать местный творческий бизнес. Предприниматели и представители институтов развития поделились опытом и лучшими практиками на круглом столе «Формирование благоприятной среды креативного предпринимательства». Дискуссия стала частью серии мероприятий по подготовке конференции Distant & Digital. Организатор круглых столов и соорганизатор конференции — Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Креативные индустрии — один из лидирующих сегментов по динамике роста, однако в России его доля в общем объеме экономики немногим превышает 2%, отметила модератор дискуссии, генеральный директор АО «Скейлит», соучредитель ООО «Франчайзинг-Интеллект» Мария Кизима: «Необходим системный подход к поддержке креативных и творческих отраслей, в частности особые налоговые режимы, кластерная инфраструктура, эффективная система защиты интеллектуальной собственности, доступные инструменты масштабирования бизнеса и многое другое. Регионам необходимо включаться в реализацию федеральной концепции, как минимум для того, чтобы избежать оттока талантов из региона, стимулировать развитие бизнеса и изменить качество жизни людей в территории».

Регионы заинтересованы в развитии креативного предпринимательства, так как оно меняет конструкцию рынка труда и увеличивает приток инвестиций. Люди начинают производить творческий продукт, а нематериальные активы на балансе компаний увеличивают их капитализацию, но на этом пути есть препятствия, пояснил участникам круглого стола президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев.

По его словам, одна из главных проблем креативных индустрий — устаревшее образование, ориентированное на профстандарты традиционных специальностей, блокирующее в людях креативность, способность к междисциплинарному подходу и умение осваивать принципиально новые виды деятельности. Эта проблема уже решается путем более гибкого и ориентированного на запросы рынка дополнительного образования.

Еще одно препятствие для развития — отсутствие инфраструктуры. В России существуют центры коллективного пользования научным оборудованием не только для ученых или студентов, но и для всех желающих. Точно такие же «креативные лаборатории» — мастерские, центры видеомонтажа или прототипирования — могли бы успешно действовать в творческом секторе. Основой такой инфраструктуры могли бы стать культурные кластеры — ревитализированные заводы, предоставляющие на льготных условиях площадки и оборудованные лаборатории, студии под творческие проекты.

Механика стимулирования креативного бизнеса тоже пока не работает на 100%. Сергей Матвеев предложил в дополнение к традиционному для государства грантовому финансированию достроить системы венчурного и кредитного, ведь только такие типы финансовой подпитки позволяют не только реализовать конкретный проект, но и масштабировать бизнес: «Если венчурного капитала и кредитов нет, то любые гранты, будь то федеральные или региональные, — это деньги на ветер. Как правило, люди, получившие грант, потом снова ищут грантовой поддержки».

Директор Научно-образовательного центра Digital IP Екатерина Чуковская затронула существующую юридическую проблематику, которая требует тонкой проработки. Она отметила, что деятельность креативных индустрий не всегда ясна с правовой точки зрения: «Для меня совершенно не очевидно, что театр или живопись — индустрии. И наоборот: обработка данных относится к креативу, потому что в основном осуществляется не человеческими, а машинными силами. Многое из того, что обозначено как креативные индустрии, имеет собственное [специальное] регулирование, которое необходимо учитывать, а иногда и менять».

Помимо отраслевой разрозненности есть и региональная — на уровне субъектов Федерации в поддержке креативных индустрий делают разные акценты. «У нас нет федерального закона о театре, но такие законы есть в нескольких регионах. Где-то уделяется особое внимание народно-художественным промыслам, где-то действуют отдельные меры по поддержке кино. Так или иначе, это огромный пласт законодательства, который мало кто знает и на который нужно обращать самое пристальное внимание при реализации концепции. Важно разрабатывать все эти меры сообща», — заключила Екатерина Чуковская.

Многие регионы России действительно поддерживают креативные индустрии системно. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе региональный закон о креативных индустриях вступил в силу летом 2020 года. «У нас есть специализированная структура, которая занимается всем, что связано с креативными индустриями. По сути, она начала воплощать федеральную концепцию развития креативных индустрий, когда той еще не существовало в природе», — отметила заместитель генерального директора Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» Екатерина Удалова.

В Иркутске действует креативная лаборатория — особый бизнес-инкубатор творческих проектов, где креативные команды могут арендовать помещения с нулевой ставкой аренды. Взамен предприниматели должны вкладывать свои компетенции в производство творческого продукта. «Финансовая модель в том, что мы не берем с резидентов деньги за аренду, хотя у нас полностью частный проект. Это дает им возможность рисковать, делать проекты, в которых они не уверены с финансовой точки зрения. При этом у нас есть своя студия звукозаписи, свой видеопродакшн. Все очень просто: есть квадратные метры и деньги, которые мы могли бы получать, сдавая их в аренду. Но мы рассчитываем получить гораздо больше благодаря проектам, созданным в креативной лаборатории», — сказал бренд-продюсер креативной лаборатории Five’s house Сергей Мядзелец.

Главный специалист центра кластерного развития Фонда поддержки предпринимательства Крыма Светлана Литвиненко рассказала, что в республике работают уже пять кластеров: крупные — туристический и агропромышленный, чуть менее масштабные — IT, медико-биологический и ориентированный на производство электротранспорта. До конца 2021 года стоит задача зарегистрировать шестой кластер, посвященный креативным индустриям. Главным участником нового кластера должен стать фестиваль «Таврида — АРТ». «В Симферополе пока нет сформированного креативного кластера, который объединил бы всех представителей креативной индустрии. А условия для этого есть, и они продолжают улучшаться. Это и удобная транспортная доступность, и огромные возможности государственной поддержки бизнеса через организацию инфраструктуры, и растущая инвестиционная привлекательность как региона, так и города», — отметила Светлана Литвиненко.

Калининградская область благодаря своему расположению активно развивает франчайзинг и помогает местным компаниям выходить на новые рынки, то есть производить несырьевой экспорт в другие регионы, рассказал директор Центра инноваций социальной сферы «Мой бизнес» Кирилл Звягин: «27 сентября в области начал работу акселератор по созданию франшиз. Из 20 первоначальных участников лишь семь прошли в основной этап. Три проекта дойдут до финала и получат разработанный договор франчайзинга для выхода на рынок и старта продаж. В ближайшее время мы ожидаем пополнение в рядах наших франшиз, разработанных на территории Калининградской области».

В круглом столе также приняли участие предприниматель, СЕО социальных проектов, доцент кафедры экономики, маркетинга и психологии управления ФГБОУ Ангарского государственного технического университета, экс-руководитель Центра поддержки предпринимательства Иркутской области Ирина Нижник, президент муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства (г. Кемерово), руководитель Центра инноваций социальной сферы Кемеровской области Светлана Энгель и представители других регионов.

Участники круглого стола рассказали о проектах, уже действующих в их регионах. Многие из них запланированы к реализации на конец 2021 года и второй квартал 2022 года. Февральская конференция Distant & Digital станет площадкой для обсуждения их результатов и формирования цельной системы региональных и федеральных мер дня развития креативных индустрий.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments). С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.