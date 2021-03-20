Объявлен шорт-лист III всероссийского конкурса «Корпоративный музей»

Конкурс объединил 62 корпоративных музея из 37 городов России. Экспертный Совет оценил 123 проекта в 19 номинациях. Имена победителей будут объявлены 29 апреля на Торжественной церемонии награждения в Санкт-Петербурге.
«Острая конкурентная борьба развернулась во всех 14 номинациях. Перед экспертами стояла сложная дилемма, в итоге — 60 проектов вошли в шорт-лист, дальше открытые защиты и окончательный выбор победителей. Если сравнивать с прошлым конкурсом, то можно с уверенностью говорить о качественном росте принятых работ. А учитывая непростой прошлогодний период, когда пандемия закрыла все двери, считаю, что все корпоративные музеи, представленные на третьем конкурсе, заслуживают звания лучших!», – говорит директор Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» Наталья Нечаева.
«Корпоративные музеи — уже не архаичные и старорежимные площадки, корпоративные музеи меняются. Они становятся значимыми элементами коммуникационной стратегии, с их помощью формируют образ бренда, повышают лояльность клиентов, партнёров, сотрудников и, конечно, привлекают новых работников. Все чаще компании создают музеи, где не только отражена их история, но и уделено внимание развитию целой отрасли, территории, научным явлениям, социальным вопросам и отношению к природе. Конкурс – это возможность поблагодарить создателей лучших корпоративных музеев за смелое и красивое послание миру», – рассказала член экспертного совета «Корпоративный музей» Юрий Лашманов.
ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ
- МУЗЕЙ НЕФТИ ПАО «Татнефть». Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово;
- Музей истории денег АО «Гознак», г. Санкт-Петербург;
- Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск». Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Югорск;
- Музей ООО «Группа «Магнезит», Челябинская область, г. Сатка;
- Экспозиционно-информационный центр ФГУП «Горно-химический комбинат». Красноярский край, г. Железногорск;
- Музей ПАО «Красногорский завод им. Зверева», Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех». Московская область, г. Красногорск;
- Музей ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Челябинская область, г. Магнитогорск;
- Интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета» АО «Апатит», Группа Компании «ФосАгро». Вологодская область, г. Череповец.
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
- Музей Пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь;
- Музей истории и достижений ООО «Газпром трансгаз Томск», г. Томск;
- Музей Трудовой славы АО «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит», ОСК, г. Санкт-Петербург;
- Музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Республика Коми, г. Усинск.
ВЫСТАВКА ГОДА
- Музей истории пермского моторостроения, АО «ОДК-Пермские моторы». Выставка «ЮНГОРОДОК», г. Пермь;
- Экспозиционно-информационный центр ФГУП «Горно-химический комбинат». Выставочный проект «Возрождение духа», Красноярский край, г. Железногорск;
- Музей аптекарского двора, ГП «Пермфармация». Выставка «Подвал Аптекарского двора», г. Пермь;
- Музей истории и техники ПАО «Кировский завод». Выставка «Жизнь во славу Отечества», приуроченная к 200-летию со дня рождения Николая Ивановича Путилова, г. Санкт-Петербург;
- Выставочный комплекс — музей науки и техники АО «АК «Туламашзавод». Выставка «Туламашзавод – всегда новый завод», г. Тула;
- Музейно-выставочный комплекс ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина. Выставка «Год за годом, век за веком», посвященная 100-летию УрФУ, г. Екатеринбург.
МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ
- Северный центр научно-технической информации и библиотек, структурное подразделение Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», г. Ярославль;
- Музей АО «ВДНХ», г. Москва;
- Музей АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», г. Санкт-Петербург;
- Музей АО «Очёрский машиностроительный завод». Пермский край, г. Очёр.
РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
- Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой». ЯНАО, г. Новый Уренгой;
- Музей истории нефтегазовой промышленности Тимано-Печоры, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Республика Коми, г. Усинск;
- Музей истории ООО «ЛУКОЙЛ — Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь.
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
- МУЗЕЙ НЕФТИ ПАО «Татнефть». Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово;
- Музей АО «Выксунский металлургический завод». Нижегородская область г. Выкса;
- Подразделение по сохранению исторического наследия Горьковской железной дороги, филиала ОАО «РЖД», г. Нижний Новгород;
- Информационно – выставочный центр ООО «Газпром трансгаз Чайковский». Пермский край, г. Чайковский;
- Выставочный зал «Янтарная комната», смотровая площадка Приморского карьера АО «Калининградский янтарный комбинат». Калининградская область, п. Янтарный.
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
- Музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит» Компании «ФосАгро» «Аудиогиды по региону присутствия Компании «ФосАгро: «Привет, Хибины». Мурманская область, г. Кировск;
- «Музей под открытым небом» Бородинского разреза имени М.И. Щадова, АО «СУЭК». Красноярский край, г. Бородино;
- Музей энергетики Урала компании «Россети-Урал», ОАО «МРСК Урала». «Екатеринбург Сториз»: городские электроистории», г. Екатеринбург.
ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО МУЗЕЯ
- Музей Мосэнерго и энергетики Москвы ПАО «Мосэнерго», г. Москва;
- Музей ООО «Газпром трансгаз Югорск», Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск;
- Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Республика Коми, г. Ухта;
- Музей СПАО «Ингосстрах», г. Москва.
ОТКРЫТИЕ ГОДА
- Павильон «Нефть» ПАО «ЛУКОЙЛ», г. Москва;
- Музей истории, науки и техники Свердловской железной дороги – филиал ОАО «РЖД». Музей узкоколейных железных дорог, г. Екатеринбург;
- Музей «Гостиная ТАСС». Совместный проект информационного агентства ТАСС и бюро Planet9, г. Москва.
МУЗЕЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
- Музей истории денег АО «Гознак». Книга «Деньги, которых не было», посвященная истории проектирования бумажных денег в Российской империи – СССР – Российской Федерации в XIX – начале XXI в., г. Санкт-Петербург;
- Музей ООО «Группа «Магнезит». Проект «Разведчики земных недр», Челябинская область, г. Сатка;
- Музейно-выставочный центр ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Проект «Становление и развитие титанового производства на Урале» (середина 1950‑х гг. – начало 1990‑х гг.). Свердловская область, г. Верхняя Салда;
- Музей ПАО «Туполев». Книга — исследование «Ту-144 – легенда ХХ века», г. Москва;
- Музей ФГБОУ ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения. Проект «История университета как предмет музейного исследования», г. Омск.
ЛУЧШАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА
- Музей истории ООО «Газпром добыча Уренгой». ЯНАО, г. Новый Уренгой;
- Музей пермской нефти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Проект «Эра пермской нефти», г. Пермь;
- Музей АО «УК «Брянский машиностроительный завод», г. Брянск.
ЛУЧШЕЕ МУЗЕЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
- Музейно-выставочный центр Кировского филиала АО «Апатит» Группы Компании «ФосАгро». Мурманская область, г. Кировск;
- МУЗЕЙ НЕФТИ ПАО «Татнефть», Республика Татарстан, Лениногорский район, с. Шугурово.
ЛУЧШИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ
- Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника, АО «СУЭК». Книга «Моя победа. Моя судьба». Кемеровская область, г.Ленинск-Кузнецкий;
- Музей истории завода «Красное Сормово». «КОРАБЕЛЫ ВОЛЬНОЙ РЕКИ»: к 170-летию завода «Красное Сормово», г. Нижний Новгород;
- Музей истории АО «Соликамскбумпром». Книга «Память жива» (Участники ВОВ).Пермский край, г. Соликамск;
- Музей АО «ICL-КПО ВС» «История вычислительной техники в Казани». Книга «Эхо веков. Судьба изобретателя», г. Казань.
Музейные проекты, посвященные Году памяти и славы в честь ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
- Музей железных дорог России, структурное подразделение Октябрьской железной дороги – филиала ОАО РЖД, г. Санкт-Петербург;
- Музей ПАО «Туполев», г. Москва;
- Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Республика Коми, г. Ухта;
- Музей энергетики Урала компании «Россети-Урал», ОАО «МРСК Урала», г. Екатеринбург;
- Музей истории АО «Транснефть –Прикамье». Республика Татарстан, г. Казань;
- Музей истории АО «Средне-Невский судостроительный завод», г. Санкт-Петербург.