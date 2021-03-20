Объявлен шорт-лист III всероссийского конкурса «Корпоративный музей»

Кон­курс объ­еди­нил 62 кор­по­ра­тив­ных музея из 37 горо­дов Рос­сии. Экс­перт­ный Совет оце­нил 123 про­ек­та в 19 номи­на­ци­ях. Име­на побе­ди­те­лей будут объ­яв­ле­ны 29 апре­ля на Тор­же­ствен­ной цере­мо­нии награж­де­ния в Санкт-Петербурге.

«Ост­рая кон­ку­рент­ная борь­ба раз­вер­ну­лась во всех 14 номи­на­ци­ях. Перед экс­пер­та­ми сто­я­ла слож­ная дилем­ма, в ито­ге — 60 про­ек­тов вошли в шорт-лист, даль­ше откры­тые защи­ты и окон­ча­тель­ный выбор побе­ди­те­лей. Если срав­ни­вать с про­шлым кон­кур­сом, то мож­но с уве­рен­но­стью гово­рить о каче­ствен­ном росте при­ня­тых работ. А учи­ты­вая непро­стой про­шло­год­ний пери­од, когда пан­де­мия закры­ла все две­ри, счи­таю, что все кор­по­ра­тив­ные музеи, пред­став­лен­ные на тре­тьем кон­кур­се, заслу­жи­ва­ют зва­ния луч­ших!», – гово­рит дирек­тор Все­рос­сий­ско­го кон­кур­са «Кор­по­ра­тив­ный музей» Ната­лья Нечаева.

«Кор­по­ра­тив­ные музеи — уже не арха­ич­ные и ста­ро­ре­жим­ные пло­щад­ки, кор­по­ра­тив­ные музеи меня­ют­ся. Они ста­но­вят­ся зна­чи­мы­ми эле­мен­та­ми ком­му­ни­ка­ци­он­ной стра­те­гии, с их помо­щью фор­ми­ру­ют образ брен­да, повы­ша­ют лояль­ность кли­ен­тов, парт­нё­ров, сотруд­ни­ков и, конеч­но, при­вле­ка­ют новых работ­ни­ков. Все чаще ком­па­нии созда­ют музеи, где не толь­ко отра­же­на их исто­рия, но и уде­ле­но вни­ма­ние раз­ви­тию целой отрас­ли, тер­ри­то­рии, науч­ным явле­ни­ям, соци­аль­ным вопро­сам и отно­ше­нию к при­ро­де. Кон­курс – это воз­мож­ность побла­го­да­рить созда­те­лей луч­ших кор­по­ра­тив­ных музеев за сме­лое и кра­си­вое посла­ние миру», – рас­ска­за­ла член экс­перт­но­го сове­та «Кор­по­ра­тив­ный музей» Юрий Лашманов.

ЛУЧШИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ

МУЗЕЙ НЕФТИ ПАО «Тат­нефть». Рес­пуб­ли­ка Татар­стан, Лени­но­гор­ский рай­он, с. Шугурово;

Музей исто­рии денег АО «Гознак», г. Санкт-Петербург;

Музей ООО «Газ­пром транс­газ Югорск». Тюмен­ская область, Хан­ты-Ман­сий­ский авто­ном­ный округ – Югра, г. Югорск;

Музей ООО «Груп­па «Маг­не­зит», Челя­бин­ская область, г. Сатка;

Экс­по­зи­ци­он­но-инфор­ма­ци­он­ный центр ФГУП «Гор­но-хими­че­ский ком­би­нат». Крас­но­яр­ский край, г. Железногорск;

Музей ПАО «Крас­но­гор­ский завод им. Зве­ре­ва», Хол­динг «Шва­бе» Госкор­по­ра­ции «Ростех». Мос­ков­ская область, г. Красногорск;

Музей ОАО «Маг­ни­то­гор­ский метиз­но-калиб­ро­воч­ный завод «ММК-МЕТИЗ». Челя­бин­ская область, г. Магнитогорск;

Интер­ак­тив­но-позна­ва­тель­ный центр «Зеле­ная пла­не­та» АО «Апа­тит», Груп­па Ком­па­нии «ФосА­г­ро». Воло­год­ская область, г. Череповец.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Музей Перм­ской неф­ти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», г. Пермь;

Музей исто­рии и дости­же­ний ООО «Газ­пром транс­газ Томск», г. Томск;

Музей Тру­до­вой сла­вы АО «Санкт-Петер­бург­ское мор­ское бюро маши­но­стро­е­ния «Мала­хит», ОСК, г. Санкт-Петербург;

Музей исто­рии неф­те­га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти Тима­но-Печо­ры, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Рес­пуб­ли­ка Коми, г. Усинск.

ВЫСТАВКА ГОДА

Музей исто­рии перм­ско­го мото­ро­стро­е­ния, АО «ОДК-Перм­ские мото­ры». Выстав­ка «ЮНГОРОДОК», г. Пермь;

Экс­по­зи­ци­он­но-инфор­ма­ци­он­ный центр ФГУП «Гор­но-хими­че­ский ком­би­нат». Выста­воч­ный про­ект «Воз­рож­де­ние духа», Крас­но­яр­ский край, г. Железногорск;

Музей апте­кар­ско­го дво­ра, ГП «Перм­фар­ма­ция». Выстав­ка «Под­вал Апте­кар­ско­го дво­ра», г. Пермь;

Музей исто­рии и тех­ни­ки ПАО «Киров­ский завод». Выстав­ка «Жизнь во сла­ву Оте­че­ства», при­уро­чен­ная к 200-летию со дня рож­де­ния Нико­лая Ива­но­ви­ча Пути­ло­ва, г. Санкт-Петербург;

Выста­воч­ный ком­плекс — музей нау­ки и тех­ни­ки АО «АК «Тула­ма­ш­за­вод». Выстав­ка «Тула­ма­ш­за­вод – все­гда новый завод», г. Тула;

Музей­но-выста­воч­ный ком­плекс ФГАОУ ВО «УрФУ име­ни пер­во­го пре­зи­ден­та Рос­сии Б.Н. Ель­ци­на. Выстав­ка «Год за годом, век за веком», посвя­щен­ная 100-летию УрФУ, г. Екатеринбург.

МУЗЕЙ ДЛЯ ВСЕХ

Север­ный центр науч­но-тех­ни­че­ской инфор­ма­ции и биб­лио­тек, струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние Север­ной желез­ной доро­ги – фили­а­ла ОАО «РЖД», г. Ярославль;

Музей АО «ВДНХ», г. Москва;

Музей АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веде­не­е­ва», г. Санкт-Петербург;

Музей АО «Очёр­ский маши­но­стро­и­тель­ный завод». Перм­ский край, г. Очёр.

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

Музей исто­рии ООО «Газ­пром добы­ча Урен­гой». ЯНАО, г. Новый Уренгой;

Музей исто­рии неф­те­га­зо­вой про­мыш­лен­но­сти Тима­но-Печо­ры, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Рес­пуб­ли­ка Коми, г. Усинск;

Музей исто­рии ООО «ЛУКОЙЛ — Перм­неф­теорг­син­тез», г. Пермь.

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МУЗЕЙ НЕФТИ ПАО «Тат­нефть». Рес­пуб­ли­ка Татар­стан, Лени­но­гор­ский рай­он, с. Шугурово;

Музей АО «Вык­сун­ский метал­лур­ги­че­ский завод». Ниже­го­род­ская область г. Выкса;

Под­раз­де­ле­ние по сохра­не­нию исто­ри­че­ско­го насле­дия Горь­ков­ской желез­ной доро­ги, фили­а­ла ОАО «РЖД», г. Ниж­ний Новгород;

Инфор­ма­ци­он­но – выста­воч­ный центр ООО «Газ­пром транс­газ Чай­ков­ский». Перм­ский край, г. Чайковский;

Выста­воч­ный зал «Янтар­ная ком­на­та», смот­ро­вая пло­щад­ка При­мор­ско­го карье­ра АО «Кали­нин­град­ский янтар­ный ком­би­нат». Кали­нин­град­ская область, п. Янтарный.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Музей­но-выста­воч­ный центр Киров­ско­го фили­а­ла АО «Апа­тит» Ком­па­нии «ФосА­г­ро» «Аудио­ги­ды по реги­о­ну при­сут­ствия Ком­па­нии «ФосА­г­ро: «При­вет, Хиби­ны». Мур­ман­ская область, г. Кировск;

«Музей под откры­тым небом» Боро­дин­ско­го раз­ре­за име­ни М.И. Щадо­ва, АО «СУЭК». Крас­но­яр­ский край, г. Бородино;

Музей энер­ге­ти­ки Ура­ла ком­па­нии «Рос­се­ти-Урал», ОАО «МРСК Ура­ла». «Ека­те­рин­бург Сто­риз»: город­ские элек­тро­ис­то­рии», г. Екатеринбург.

ЛУЧШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО МУЗЕЯ

Музей Мос­энер­го и энер­ге­ти­ки Моск­вы ПАО «Мос­энер­го», г. Москва;

Музей ООО «Газ­пром транс­газ Югорск», Тюмен­ская область, ХМАО-Югра, г. Югорск;

Ком­плекс выста­воч­ных залов ООО «Газ­пром транс­газ Ухта». Рес­пуб­ли­ка Коми, г. Ухта;

Музей СПАО «Ингос­страх», г. Москва.

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Пави­льон «Нефть» ПАО «ЛУКОЙЛ», г. Москва;

Музей исто­рии, нау­ки и тех­ни­ки Сверд­лов­ской желез­ной доро­ги – фили­ал ОАО «РЖД». Музей узко­ко­лей­ных желез­ных дорог, г. Екатеринбург;

Музей «Гости­ная ТАСС». Сов­мест­ный про­ект инфор­ма­ци­он­но­го агент­ства ТАСС и бюро Planet9, г. Москва.

МУЗЕЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Музей исто­рии денег АО «Гознак». Кни­га «День­ги, кото­рых не было», посвя­щен­ная исто­рии про­ек­ти­ро­ва­ния бумаж­ных денег в Рос­сий­ской импе­рии – СССР – Рос­сий­ской Феде­ра­ции в XIX – нача­ле XXI в., г. Санкт-Петербург;

Музей ООО «Груп­па «Маг­не­зит». Про­ект «Раз­вед­чи­ки зем­ных недр», Челя­бин­ская область, г. Сатка;

Музей­но-выста­воч­ный центр ПАО «Кор­по­ра­ция ВСМПО-АВИСМА». Про­ект «Ста­нов­ле­ние и раз­ви­тие тита­но­во­го про­из­вод­ства на Ура­ле» (сере­ди­на 1950‑х гг. – нача­ло 1990‑х гг.). Сверд­лов­ская область, г. Верх­няя Салда;

Музей ПАО «Тупо­лев». Кни­га — иссле­до­ва­ние «Ту-144 – леген­да ХХ века», г. Москва;

Музей ФГБОУ ВО «Омский госу­дар­ствен­ный меди­цин­ский уни­вер­си­тет» Мини­стер­ства здра­во­охра­не­ния. Про­ект «Исто­рия уни­вер­си­те­та как пред­мет музей­но­го иссле­до­ва­ния», г. Омск.

ЛУЧШАЯ ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА

Музей исто­рии ООО «Газ­пром добы­ча Урен­гой». ЯНАО, г. Новый Уренгой;

Музей перм­ской неф­ти ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь». Про­ект «Эра перм­ской неф­ти», г. Пермь;

Музей АО «УК «Брян­ский маши­но­стро­и­тель­ный завод», г. Брянск.

ЛУЧШЕЕ МУЗЕЙНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

Музей­но-выста­воч­ный центр Киров­ско­го фили­а­ла АО «Апа­тит» Груп­пы Ком­па­нии «ФосА­г­ро». Мур­ман­ская область, г. Кировск;

МУЗЕЙ НЕФТИ ПАО «Тат­нефть», Рес­пуб­ли­ка Татар­стан, Лени­но­гор­ский рай­он, с. Шугурово.

ЛУЧШИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Музей шах­тер­ской сла­вы Коль­чу­гин­ско­го руд­ни­ка, АО «СУЭК». Кни­га «Моя побе­да. Моя судь­ба». Кеме­ров­ская область, г.Ленинск-Кузнецкий;

Музей исто­рии заво­да «Крас­ное Сор­мо­во». «КОРАБЕЛЫ ВОЛЬНОЙ РЕКИ»: к 170-летию заво­да «Крас­ное Сор­мо­во», г. Ниж­ний Новгород;

Музей исто­рии АО «Соли­кам­ск­бум­пром». Кни­га «Память жива» (Участ­ни­ки ВОВ).Пермский край, г. Соликамск;

Музей АО «ICL-КПО ВС» «Исто­рия вычис­ли­тель­ной тех­ни­ки в Каза­ни». Кни­га «Эхо веков. Судь­ба изоб­ре­та­те­ля», г. Казань.

Музей­ные про­ек­ты, посвя­щен­ные Году памя­ти и сла­вы в честь озна­ме­но­ва­ния 75-летия Побе­ды в Вели­кой Оте­че­ствен­ной Войне

Музей желез­ных дорог Рос­сии, струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние Октябрь­ской желез­ной доро­ги – фили­а­ла ОАО РЖД, г. Санкт-Петербург;

Музей ПАО «Тупо­лев», г. Москва;

Ком­плекс выста­воч­ных залов ООО «Газ­пром транс­газ Ухта». Рес­пуб­ли­ка Коми, г. Ухта;

Музей энер­ге­ти­ки Ура­ла ком­па­нии «Рос­се­ти-Урал», ОАО «МРСК Ура­ла», г. Екатеринбург;

Музей исто­рии АО «Транс­нефть –При­ка­мье». Рес­пуб­ли­ка Татар­стан, г. Казань;

Музей исто­рии АО «Средне-Нев­ский судо­стро­и­тель­ный завод», г. Санкт-Петербург.

укра­ли