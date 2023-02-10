Единство противоположностей: в «Сколково» рассказали, как превратить творчество в бизнес 

Рестораторы, художники, предприниматели, представители институтов развития и креативных пространств представили кейсы синтеза творчества и технологий на площадке Skolkovo Regions.

Конференцию открыла флагманская сессия «CreativeTECH. Креативный продукт как импульс технологического развития». Эксперты назвали креативные индустрии драйвером экономического роста регионов и предложили решения по взаимодействию предпринимательского и творческого сообществ.

Игорь Дроздов, председатель правления Фонда «Сколково»: «Креативные индустрии могут стать драйвером для развития регионов. Если есть возможность вести насыщенную культурную жизнь, развита индустрия гостеприимства, то это служит важным фактором для того, чтобы люди реализовывали себя в регионе, развивали городскую среду. Более того, это позволяет формировать новые центры компетенций. Например, в Красноярске лучший вуз по подготовке кадров в сфере гастрономии, куда приезжают учиться со всей России, а в Якутии на студии Сахафильм создается большое количество качественных кинопродуктов».

Такие проекты могут штурмовать российский рынок, став «лицом» и частью бренда региона благодаря адресной поддержке властей, которая окажет влияние на экономику регионов и, как следствие, приведет к улучшению качества жизни.

Виктор Калинин, замдиректора Департамента инноваций перспективных исследований Минобрнауки РФ, выделил основные направления в креативных индустриях: GameDev, гастрономия и развитие городских пространств. При этом, по его словам, на сегодняшний день существует «раздел» на креативные индустрии, предпринимательство, культуру и он должен сохраняться.

По мнению Екатерины Черкес-заде, ректора Universal University, в роли основного заказчика для креативных предпринимателей выступает рынок B2C, где есть заказчики и спрос на российские бренды и технологии. Как считает Екатерина, задача сейчас состоит в том, чтобы не просто создать продукты, но и интегрировать их в глобальный процесс. А креатив способен помочь перепрограммироваться на другие рынки.

Российский художник Дмитрий Аске выразил мнение, что новые технологии помогают творческому человеку наладить диалог со зрителем, а участие художника в проекте всегда создает точку притяжения, которая привлекает общественное внимание.

Эксперты сошлись во мнении, что необходимо поддерживать связь между технологиями и креативом для более активного взаимодействия между сферами.

На сессии «Креативная экономика на местах. Эффекты развития» мэры Тюмени и Великого Новгорода рассказали, как синтезировать новые технологии и креативные индустрии, объединив усилия бизнеса, власти и создателей творческого продукта.

Представители регионов обсудили, как тренд развития креативных индустрий влияет на город, его экономику и жителей. Руслан Кухарук, глава города Тюмень отметил проблематику оттока жителей региона в крупнейшие города России – Москву и Санкт-Петербург. Это тенденция негативно сказывается на развитии инфраструктуры и бизнеса по причине снижения числа локальных инициатив со стороны творческого кластера.

Альтернативную точку зрения на ситуацию высказал мэр Великого Новгорода, Александр Розбаум: «Географически наш город расположен между двумя столицами – Москвой и Санкт-Петербургом. Такое историческое местоположение безусловно рождает конкуренцию и мотивирует нас развивать собственные креативные инициативы. Наша цель, как региона – быть точкой притяжения для молодежи и мотивировать молодое поколение приезжать в Великий Новгород учиться, развивать свои навыки и применять их здесь. Именно для этого мы создали фонд поддержки креативных индустрий, промежуточными итогами которого стали 275 заявок от молодых предпринимателей. 96 проектов были поддержаны регионом, а 76 из них были зарегистрированы из нашего города, что показательно».

О ресторанах будущего и трендах фудтех-индустрии поговорили на сессии «Дело вкуса. Гастрономическая культура, помноженная на инновации». Рестораторы и эксперты обсудили создание альтернативных продуктов питания, развитие гастрономического бизнеса и рассказали над какими проектами трудятся фуд-сайентисты.

Дискуссия, посвященная видению будущего рынка food-tech вызвала большой интерес зрителей и даже ностальгию по «бабушкиному борщу». Братья Иван и Сергей Березуцкие, рестораторы и шеф-повара TWINS GARDEN поделись мнением о развитии сферы FoodTECH и культуру еды. Спикеры отметили тренд на разнообразие, к которому всего за несколько лет привыкло поколение Z, и растущий спрос на альтернативные продукты. Ивану и Сергею понадобился год на разработку и создание морепродукта искусственного происхождения, напечатанного на 3D-принтере. Они стали первыми в мире, кто сделал что-то подобное. В рамках дискуссии Иван отметил: «Продукт пользуется спросом, так как теперь вкус рыбы вопреки всему стал доступен людям с аллергией на него».

В будущем обладатели двух звезд Michelin предсказывают развитие персонализации в области гастрономии. С помощью ДНК-теста можно будет создавать для ресторанов блюда и вкусовые сочетания, знакомые и любимые с детства. Порядка 40 различных параметров теста позволят подстраиваться под каждого посетителя и соответствовать их вкусовым привычкам.

Роль технологического развития в переосмыслении концептов и идей в современном искусстве стала ключевым вопросом сессии «Культурный код. Искусство через призму технологий». Художники поделились видением развития искусства в технологическом преломлении и тем, какие арт-решения выходят в авангард сегодня.

Миша Мост, художник: «При использовании современных технологий важно сохранять авторский подход в работе, поэтому мы используем технологии скорее в роли помощника, нежели для создания контента с нуля. Но я уверен, что сегодня многие молодые художники могут прибегать к созданию картин с помощью нейросетей вместо того, чтобы делать что-то самостоятельно. Отсюда идет и проблематика нового времени – попытка определить авторство работы. Этот вопрос будет решен в ближайшие годы, когда можно будет с помощью ИИ определить автора цифровой работы и отличить оригинал от подделки».

В ходе дискуссии эксперты также обсудили ценность NFT как искусства. Так, Фаяз Азизов считает, что NFT является возможностью для художника зафиксировать за собой владение той или иной цифровой работой. Такой формат демократизирует поле искусства. В мире есть столицы и периферии искусства, а NFT стирает эти границы и иерархии. Это позволяет строить международную карьеру. Но в таком случае художникам необходимо активно развивать свои социальные сети, ведь их профиль в данном случае выступает в роли их личности.

На конференции объявили лауреатов Skolkovo Regions Awards 2023. Премией отмечены достижения региональных операторов «Сколково», которые внесли вклад в развитие инновационной экосистемы страны за последний год. В ТОП-3 вошли Технопарки Нижегородской, Тюменской и Самарской областей.

Победителем конкурса в этом году стал технопарк «Жигулевская долина». Креативное пространство в Самарской области стало лидером по участию в мероприятиях, направленных на развитие технологического предпринимательства. Получая награду, Игорь Смирнов, первый заместитель директора ГАУ «ЦИК СО» отметил большой вклад Фонда «Сколково» в достижение высоких результатов Технопарка. Обладатель первого места поблагодарил коллег из других городов за общее стремление к созданию инновационной экосистемы России: «Все вместе мы достигнем больших результатов!».

Необычной, но важной деталью конференции Skolkovo Regions CreativeTECH стала оцифровка мероприятия в метавселенной участником Фонда «Сколково», компанией Voltep Online. Команда проекта предоставила возможность гостям площадки присоединиться к дискуссии в виртуальном пространстве и прикоснуться к новому формату восприятия информации.

Конференция стала открывающим мероприятием Startup Tour CreativeTECH в рамках масштабной инициативы Фонда «Сколково» по созданию экосистемы и поиску новых форм взаимодействия предпринимательского и творческого сообществ. В маршрут роуд-шоу в 2023 году войдут 6 городов, в каждом из которых в центре внимания будет сплав новых технологий и креативных индустрий.

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