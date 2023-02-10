Шанс попасть в Звездный городок и Центр подготовки космонавтов

Прекрасный шанс увидеть Звездный городок и Центр подготовки космонавтов подарит Дирекция по организации 650-летия Кирова.

В рамках юбилейных мероприятий 650-летия Кирова в 2023-2024 пройдут Международные молодежные «Циолковские чтения», посвященные памяти К.Э. Циолковского. И впервые они пройдут в статусе международных.

Авторы лучших работ, присланных на чтения, получат специальный приз - поездку в Звездный городок в Центр подготовки космонавтов.

1 февраля стартовал прием заявок на участие в I туре Международных молодежных «Циолковских чтений», посвященных памяти К.Э. Циолковского. Сами чтения пройдут 26 - 28 октября.

По словам директора музея К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики Татьяны Зубаревой, в этом году чтения пройдут в семнадцатый раз, причем впервые в статусе международных – такое решение было принято в связи с предстоящим юбилеем Кирова.

- Обсуждаются перспективы участия детских и юношеских космических центров из Беларуси, Казахстана, Армении, Узбекистана и других стран. Прием заявок продолжится до 1 июля, вся подробная информация о чтениях представлена в профильном разделе на сайте музея.

В рамках чтений в 9 тематических секциях участники в возрасте от 12 до 24 лет представят свои исследовательские и творческие работы. На площадках пройдут образовательные и культурные мероприятия: открытые лекции экспертов, встречи с космонавтами и представителями аэрокосмической отрасли, мастер-классы, экскурсии по городу и т.д.

Свои работы на Циолковские чтения присылают жители многих регионов России. Постоянными участниками чтений являются студенты Балтийского техуниверситета «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова из г. Санкт-Петербурга.

Сейчас прорабатывается идея провести в рамках Форума «перекличку» образовательных учреждений имени К.Э. Циолковского по всей России.

Еще одно событие в рамках юбилейных мероприятий 650-летия Кирова и юбилейной программы Космического центра – встреча известного летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, ученого, Почетного гражданина г.Киров и Кировской области Виктора Петровича Савиных с московской молодежью.

Мероприятие запланировано в рамках Дней Кировской области на ВДНХ летом текущего года. В павильоне «Космос» гостям Центра «Космонавтики и авиации» представится возможность услышать о самом сложном космическом полёте в отечественной истории от очевидца событий, узнать о вкладе Кировской области в развитие отечественной космонавтики и ракетостроения.

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