Музей Москвы выпустил издание «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» к одноименной выставке

19 августа состоялась презентация издания «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» к одноименной выставке, которая проходила в 2024 году. Мероприятие сопровождала дискуссия кураторов проекта — искусствоведов Ксении Гусевой и Надежды Плунгян, модератором которого выступила генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы:

«Каждый проект такого рода — это кропотливый труд, большое научное исследование, требующее внимания к деталям и глубокого погружения в тему. И эта книга к выставке «Москвичка» не стала исключением. В нее вошли как те работы, которые были представлены в экспозиции, так и новые материалы. Кроме того, проект получился действительно долгожданным — многие наши посетители регулярно интересовалась выходом книги в наших социальных сетях, и мы рады, что наконец каждый желающий может получить свой экземпляр».

Издание, выпущенное издательством «Кучково поле Музеон», рассказывает, как менялся образ горожанки в искусстве первых послереволюционных десятилетий. В ней собрано около тысячи редких произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из более чем 30 российских музеев и частных коллекций.

Георгий Кучков, главный редактор издательства «Кучково поле Музеон»:

«Правильные продукты требуют некоторой выдержки и от этого становятся только лучше. Я поздравляю всех — музей, кураторов, будущих читателей и всех, кто хотел приобрести эту книгу, — с тем, что это наконец свершилось. Выставки проходят, а книги к ним остаются. И я надеюсь, что впереди у нас с Музеем Москвы еще много интересных проектов и презентаций».