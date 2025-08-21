VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Мир кино

«Они потрясли мир. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. Я без тебя не смогу»

Москва

«Интервидение» – это про то, чтобы увидеть мир глазами друг друга

Мир кино

Вышел трейлер документального блокбастера «Пылающий горизонт» о борьбе с лесными пожарами в России

Мир книг

Музей Москвы выпустил издание «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» к одноименной выставке

WWNEWS

Эфиопия на Форуме БРИКС в Бразилии: д-р Негери Ленчо расскажет о роли ИИ в защите традиционных ценностей и национального суверенитета

366INFO.RU

Интерес к литературе про шаманизм вырос на 30%

Регионы России

Выставка «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» открылась в «Михайловском»

Регионы России

Выставка «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» открылась в Пушкинском Заповеднике

ДомойМир книгМузей Москвы выпустил издание «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» к одноименной выставке

Музей Москвы выпустил издание «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» к одноименной выставке

editor
By editor
64
москвичка
Фото © пресс-служба Музея Москвы

19 августа состоялась презентация издания «Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х» к одноименной выставке, которая проходила в 2024 году. Мероприятие сопровождала дискуссия кураторов проекта — искусствоведов Ксении Гусевой и Надежды Плунгян, модератором которого выступила генеральный директор Музейного объединения «Музей Москвы» Анна Трапкова.

Анна Трапкова, генеральный директор Музея Москвы:

«Каждый проект такого рода — это кропотливый труд, большое научное исследование, требующее внимания к деталям и глубокого погружения в тему. И эта книга к выставке «Москвичка» не стала исключением. В нее вошли как те работы, которые были представлены в экспозиции, так и новые материалы. Кроме того, проект получился действительно долгожданным — многие наши посетители регулярно интересовалась выходом книги в наших социальных сетях, и мы рады, что наконец каждый желающий может получить свой экземпляр».

Издание, выпущенное издательством «Кучково поле Музеон», рассказывает, как менялся образ горожанки в искусстве первых послереволюционных десятилетий. В ней собрано около тысячи редких произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из более чем 30 российских музеев и частных коллекций.

Георгий Кучков, главный редактор издательства «Кучково поле Музеон»:

«Правильные продукты требуют некоторой выдержки и от этого становятся только лучше. Я поздравляю всех — музей, кураторов, будущих читателей и всех, кто хотел приобрести эту книгу, — с тем, что это наконец свершилось. Выставки проходят, а книги к ним остаются. И я надеюсь, что впереди у нас с Музеем Москвы еще много интересных проектов и презентаций».

Предыдущая статья
Эфиопия на Форуме БРИКС в Бразилии: д-р Негери Ленчо расскажет о роли ИИ в защите традиционных ценностей и национального суверенитета
Следующая статья
Вышел трейлер документального блокбастера «Пылающий горизонт» о борьбе с лесными пожарами в России

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru