Екатерина Воронова и Варвара Мягковой выступят на сцене Концертного зала «Зарядье»

28 ноября 2022 года в Малом зале «Зарядья» солистка Большого театра, лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска 2022» в номинации «Лучшая женская роль» (опера Генделя «Ариодант»), Екатерина Воронцова (меццо-сопрано) и одна из самых ярких пианисток современности Варвара Мягкова, чья карьера за последние три года, словно комета, озарила фортепианный небосклон, представят итальянскую программу IX Международного фестиваля вокальной музыки «Опера Априори».

В первом отделении концерта прозвучат 12 песен (романсов) и концертная ария (драматическая сцена) L’iniquo voto e profferito! очарованного Италией молодого Михаила Глинки, тогда ещё не подозревавшего о своём будущем отцовстве в родословной русской оперы. Произведения написаны на стихи известных либреттистов Феличе Романи и Пьетро Метастазио, и неизвестно, как давно в последний раз они звучали на российской сцене.

Интересный факт: переводы текстов на русский язык более половины романсов сделаны Петром Ильичом Чайковским, с чем сможет ознакомиться обладатель фестивального буклета, в котором, помимо переводов, собрана интересная музыковедческая информация о создании произведений и контексте времени, в котором композиторы жили и творили.

Во втором отделении прозвучит кантата Джоаккино Россини «Жанна д’Арк», написанная композитором для голоса в сопровождении фортепиано. Известную оркестровую версию кантаты сделал уже наш современник – итальянский композитор Сальваторе Шаррино. Это сложнейшее для певицы 16-минутное произведение, автора текста которого мы не знаем – настоящий моноспектакль. Структура кантаты – две арии, предваряющиеся двумя речитативами. Некоторые отрывки, иногда с явными самоцитатами, взяты из предыдущих произведений Россини, предназначенных для театра, как в случае второй арии, заимствованной из арии Кальбо из оперы «Магомет Второй» (автор либретто – Чезаре делла Валле).

Сольно Варвара исполнит ноктюрн «Разлука» Глинки, считающийся одним из первых произведений в этом жанре из написанных русскими композиторами. Прозвучат и несколько пьес из сборника «Грехи старости» Россини, премьера которых в России всё-таки состоялась в октябре 2021 года в Бетховенском зале Большого театра. Тогда пианистке пришлось дать сольный концерт ввиду экстренной болезни итальянской меццо-сопрано, с которой они должны были исполнить эту программу в рамках VIII фестиваля.

Подробная информация на сайтах operaapriori.com и zaryadyehall.ru .

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