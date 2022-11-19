Попробовать свои силы в научном искусстве предлагают студентам и выпускникам вузов Москвы

Студентов и выпускников томских вузов приглашают принять участие в Art, Science & Technology Award (ASTA) — первой в России премии в области научно-технологического искусства среди молодых художников, ученых, инженеров, создающих междисциплинарные арт-проекты. Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Премия ASTA организована с целью развития и популяризации российского научно-технологического искусства. Главной задачей премии является выявление и поддержка молодых художников, работающих в области научно-технологического искусства.
Обязательное условие: Участник должен быть студентом или выпускником российского вуза (год выпуска не ранее 2018 года).
Прием заявок от участников продлится до 15 декабря 2022.
Какие арт-проекты можно подавать на премию?
- Индивидуальный или коллективный арт-проект;
- Год создания работы: 2020 — 2022;
- Степень проработанности: принимаются готовые арт-проекты.
Работы принимаются в следующих номинациях:
Искусственный интеллект:
- Проекты, в основе которых лежит использование машинного обучения и нейронных сетей в качестве основного художественного инструмента.
Перформанс:
- Проекты, объединяющие перформативные практики и использование новых медиа: мультимедийные, цифровые, звуковые, роботические и другие.
VR / AR:
- В рамках данной номинации будут рассмотрены проекты, созданные с применением технологий виртуальной и дополненной реальности. Предпочтение будет отдаваться проектам, переосмысляющим возможности данного медиума.
Нейротехнологическое искусство:
- Нейроинтерфейс — технология, позволяющая обрабатывать сигналы человеческого мозга. В номинации будут представлены арт-проекты, созданные с применением инструментов и методов нейронаук. Принимаются художественные проекты в разных медиумах: от инсталляции до перформанса.
Биоарт:
- В номинации биоарт будут представлены проекты, созданные с применением инструментария естественных наук — биология, биотехнологии, физические и химические процессы.
Роботическое искусство:
- В номинации Роботическое искусство будут рассмотрены арт-проекты, созданные с применением инструментария робототехники или автоматизированных технологий. В рамках этой номинации художники могут подавать проекты, созданные в техниках: инсталляция, объект, перформативные практики и др.
Медиаискусство:
- В номинации представлены различные арт-проекты, созданные с применением новых медиа. Цифровое искусство, компьютерная графика и анимация, мультимедиа объекты и инсталляции, видеоарт и геймарт.
По каждой номинации экспертный совет составит шорт-лист из 3-х номинантов, которые получат возможность приехать в Москву на Церемонию награждения. Каждый номинант, вошедший в шорт-лист сможет принять участие в двухдневной культурно-образовательной программе, которая пройдет в Москве в период с 6 по 10 февраля. В рамках культурно-образовательной программы номинанты посетят ключевые художественные институции Москвы, примут участие в мастер-классах и портфолио-ревю, а также смогут познакомиться с профессиональными художниками, кураторами и галеристами.
Организатор премии – ООО «Гик пикник» при поддержке Центра Art & Science Университета ИТМО. Премия проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подробности на сайте Премии — astaaward.com .Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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