ЕКАТЕРИНБУРГ: Как написать такую сказку, чтобы из нее сделали спектакль

Фестиваль «Дикоросы» объявляет приём заявок на онлайн-лабораторию «Книжный переплет», где вы сможете научиться писать сказки с нуля.

Из заявок организаторы лаборатории выберут десять участников. На протяжении трех месяцев они раз в неделю будут заниматься в онлайн-формате со Светланой Щелкуновой – педагогом, писателем, лауреатом литературных премий. В результате каждый участник напишет как минимум одну сказку. Лучшую из них поставит Центр Современной Драматургии, один из самых известных и быстроразвивающихся театров Екатеринбурга.

Спектакль будет показан на фестивале «Дикоросы» в 2023 году. «Дикоросы» – летний фестиваль сказок, созданный в Екатеринбурге командой Ural Music Night. Его программа разделена на детскую, подростковую и взрослую и включает в себя театральную платформу со спектаклями по сказкам от 30 театров со всей России, мастер-классы народных ремесел, застольные песни, лекторий от искусствоведов, этнографов, историков и краеведов, зону музеев, ярмарку с поделками ремесленников Урала, продажей книг, хороводами, скоморохами, народными играми. Вход на фестиваль свободный.

Для того чтобы подать заявку на участие в лаборатории «Книжный переплет», нужно заполнить форму по ссылке https://vk.cc/cgPaGl.

Один из пунктов – выполнение тестового задания. Прием заявок продлится до 31 октября. Участие в лаборатории бесплатно, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото — Алексей ПАТЕНТНЫЙ

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.