Экспедиция «Братство–2025» достигла Диксона и готовится преодолеть сложнейший участок до Тикси

28 июля 2025 года в Международном мультимедийном центре «Евразия сегодня» прошёл телемост, посвящённый уникальной российско-бразильской кругосветной экспедиции «Братство–2025». Экспедиция стартовала 12 апреля из бразильского города Салвадор под руководством яхтсменов Алейшо Белова и Сергея Щербакова. За это время российско-бразильский экипаж пересёк Атлантический океан и уже приступил к прохождению Северного морского пути. Сейчас команда сделала остановку в посёлке Диксон Красноярского края — самом северном населённом пункте России. В ходе телемоста участники рассказали о первом пройденном участке Северного Морского пути. Евразийская медиагруппа выступает информационным партнером экспедиции.

К телемосту присоединились: Сергей Щербаков и Алейшо Белов — яхтсмены и руководители Международной российско-бразильской экспедиции «Братство-2025»; Сергей Мельник — исполняющий обязанности главы администрации городского поселения Диксон; Александр Горохов — председатель Якутского регионального отделения Русского географического общества и Алексей Кулеш — член Русского географического общества.

Экспедиция «Братство–2025» посвящена сразу нескольким значимым датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию Русского географического общества, 20-летию объединения БРИКС и 200-летию установления дипломатических отношений между Россией и Бразилией. За время путешествия экипаж преодолеет более 45 тысяч километров и посетит ключевые точки планеты.

Сергей Щербаков рассказал о прохождении первого этапа Северного морского пути — от Мурманска до Диксона: «Прошли без происшествий — это главное. Плавание я бы охарактеризовал как нормальное, комфортное. Единственная сложность — слабый ветер. Два дня шли под мотором, соответственно, затратили топливо. Весь переход занял 9 суток, за это время мы преодолели примерно 1100 морских миль».

Капитан также отметил, что команда идет с опережением графика: «Мы должны были прибыть на Диксон 27 июля, но пришли уже 24. Это стало возможным благодаря тому, что на нашем пути пока не было льдов. Основные ледовые участки ещё впереди — это архипелаг Норденшельда, мыс Челюскин, пролив Вилькицкого. Именно там мы ожидаем встретить наиболее сложную ледовую обстановку».

Капитан и владелец яхты «Fraternidade» Алейшо Белов поделился впечатлениями о Диксоне: «Нас прекрасно встретили. Люди отнеслись к нам с большой добротой, за что мы очень благодарны. Самое трудное —впереди. Ледовая обстановка на пути к Тикси сложная: половина маршрута открыта, другая — всё ещё подо льдом. Мы ждём, когда лёд растает и откроет нам путь». Он также подчеркнул необходимость пополнения запасов топлива: «Без запасов горючего дальше не продвинемся. В таких сложных условиях под парусом не пойдешь: приходится лавировать, останавливаться, маневрировать. Я много путешествовал: прошёл пять кругосветных экспедиций, написал 13 книг о море, но в Сибири — впервые. Интересно увидеть, как здесь живут люди, как ведёт себя море, как оно нас примет».

Сергей Мельник выразил готовность оказать команде логистическую поддержку, отметив значение Диксона как уникального арктического порта: «Городское поселение Диксон, администрация и жители с большим воодушевлением ожидали прибытия российско-бразильской кругосветной экспедиции «Братство-2025». Диксон — самый северный морской порт России, важный пункт Северного морского пути. В этом году, 7 сентября, мы празднуем 110-летие основания Диксона — в 1915 году здесь была открыта первая радиостанция для обеспечения арктических экспедиций связью. Сегодня площадь муниципального образования превышает 218 тысяч кв. км и включает в себя такие географические объекты, как мыс Челюскин и архипелаг Северная Земля. Мы готовы оказывать экспедиции всю необходимую поддержку для подготовки следующего этапа пути».

Александр Горохов предупредил о возможных трудностях в дальнейшем ходе экспедиции: «Ледовая обстановка может меняться быстро, всё зависит от ветров. Пролив Вилькицкого — наиболее сложный участок маршрута, но мы рассчитываем, что условия позволят пройти. Мы готовы оказать необходимую помощь, особенно важно заранее уточнить и рассчитать потребности в топливе и других ресурсах».

В завершение телемоста Сергей Щербаков рассказал о дальнейших планах экспедиции и поделился своими ожиданиями: «Самая сложная точка маршрута — пролив Вилькицкого. Сейчас архипелаг Норденшельда практически полностью покрыт льдом. На мысе Челюскин образовалось небольшое открытое пространство, но всё зависит от ветра: куда подует — туда и понесёт лёд. Лично я проходил Вилькицкого дважды — 21 и 23 августа. Сейчас 28 июля, так что времени для таяния льда ещё достаточно. Мы планируем выйти на этой неделе, возможно, в среду, но только после того, как полностью пополним запасы и подготовим судно. Разрешение на прохождение Северного морского пути у нас есть. Осталось дождаться благоприятной погоды и поддержки со стороны природы — надеемся, она нас пропустит. Мы настроены решительно».

Официальным информационным партнёром экспедиции выступает Евразийская медиагруппа. С самого начала проекта она обеспечивает широкое освещение этой уникальной инициативы, которая объединяет международное парусное сообщество, науку и народную дипломатию.