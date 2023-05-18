Экспедиция в Папуа — Новую Гвинею. Продолжая дело Н.Н. Миклухо-Маклая

Первый этап экспедиции Миклухо-Маклая-младшего на Берег Маклая прошел успешно. Впереди Порт Морсби и посещение самых опасных, по мнению обывателей, деревень. Свои исследования Николай Миклухо-Маклай провел в деревнях на северо-востоке острова Новая Гвинея, где хорошо помнят его великого предка, исследовавшего этот регион еще 150 лет назад. Жизнь и быт папуасов (папуа-новогвинейцев) после обретения независимости в 1975 году в этой части острова изменились незначительно, несмотря на влияние глобализации и доступа к скоростному Интернет.

Николай Миклухо-Маклай-младший, основатель и директор Фонда им. Миклухо-Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН, проживал в деревне Горенду. Для этого жители деревни выделили ему персональную хижину, однако его жизнь и быт ничем не отличались от жизни и быта папусов. По словам ученого, именно такое погружение в реальный быт позволяет по-настоящему понять, чем и как живут папуа-новогвинейцы. Ежедневно наблюдая сбор кокосов, строительство каноэ, участвуя в охоте и рыбалке на традиционном каноэ, путешествуя пешком по разным деревням, расположенным порой в десятках километров друг от друга, современный Маклай с увереностью утверждает, что до настоящего времени даже скоростной Интернет не изменил устойчивый уклад жизни коренных жителей залива Астролябия(Берег Маклая).

В свое путешествие Маклай-младший взял несколько томов дневников с описанием жизни и рисунками своего прапрадеда. Демонстрируя их жителям деревень, ему удалось не только проследить изменения културной динамики с начала первой экспедиции в 1871г. его прапрадеда, которые все же произошли, но и убедиться, насколько точны в устных пересказах истории своего клана папуасы. Однако, не обошлось и без уточнений в их истории, особенно первой встречи с Маклаем-старшим. Пролистав его дневники, папуа-новогвинейцы смогли точно восстановить эти памятные события.

«Это моя третья экспедиция в Папуа - Новую Гвинею и ранне я оргнизовывал их приглашая российсских и папуа-новогвинейских ученых.В эту экспедицию я отправился один, что позволило мне более эффективно преодолеть все трудности путешествия, поскольку заботился я лишь о себе. Я сумел побывать в труднодоступных деревнях и познакомился с их старейшинами и лидерами кланов.

Обращает на себя внимание более качественное образование, которое стали получать дети с самого раннего возраста. Так, уже в этом году организованы группы для детей с 3-х до 5-и лет, что очень похоже на наш детский сад, где дети изучают английский язык. Именно это позволяет им в дальнейшем успешно учиться, так как английский язык является языком образования в Папуа - Новой Гвинее. Ощущается и забота государства, взявшего на себя 75% расходов на высшее образование в регионе Маданг.

Исследования в деревнях проводились не случайно, поскольку 87% населения (общее население около 10 млн. чел.) заняты сельским хозяйством и проживают в деревнях, выращивая батат, ямс, а также кукурузу, которую когда-то привез сюда Миклухо-Маклай. Пальма для папуасов является кормилицей, а сбор кокосов и дальнейшая продажа копры после переработки позволяют зарабатывать неплохие деньги, как и рыбная ловля», - поделился первыми впечатлениями Николай Миклухо-Маклай.

По мнению ученого, изменения в жизни не за горами. После того, как компьютеры и гаджеты станут более доступны, влияние глобализации станет очевиднее. Однако, Николай Миклухо-Маклай надеется, что Папуа-Новая Гвинея еще надолго сохранит свою уникальную культуру, которая, безусловно, интересна всему миру.

Хижина д. Бонгу. Папуа-Новая Гвинея. Экспедиция Маклая 2023

Мемориал Миклухо-Маклая. Папуа-Новая Гвинея. Экспедиция Маклая 2023

Закат. Залив Астролябия. Берег Маклая. Папуа-Новая Гвинея. Экспедиция Маклая 2023

Д. Иллег. Папуа-Новая Гвинея. Знакомимся с дневниками и рисунками Н.Н. Миклухо-Маклая XIX в. Экспедиция Маклая 2023

Били Били. Традиционное изготовление глиняных горшков. Папуа-Новая Гвинея. Экспедиция Маклая 2023

Вид на залив Астролябия. Папуа-Новая Гвинея. Между деревнями Горенду и Бонгу. Экспедиция Маклая 2023

В д. Бонгу проводим перепись с использованием архивных источников. Папуа-Новая Гвинея. Экспедиция Маклая 2023

Продолжение следует.

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Фотограф Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛАЙ, фотоматериалы предоставлены Фондом им. Миклухо-Маклая

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