Экспертный совет определит участников всероссийского хакатона «Города»

Ежегодный всероссийский хакатон «Города», проект трека Росмолодёжь.Креатив Федерального агентства по делам молодёжи, завершил прием заявок от молодых архитекторов и урбанистов. В этом году организаторы получили 448 заявок из 54 регионов РФ от студентов профильных вузов: МАРХИ, Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, Самарского государственного технического университета, Юго-Западного государственного университета, Дальневосточного федерального университета, Псковского государственного университета и др.

До 10 июня экспертный совет Хакатона произведет анализ архитектурных портфолио и отберет 50 лучших участников. Их авторы будут приглашены для участия в следующем этапе проекта и распределены по региональным командам. Серия очных сессий состоится с июня по ноябрь 2022 года в 5 регионах России: Псковской, Новосибирской, Курской областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО.

«Прием заявок завершен, и мы открываем сезон очных хакатонов в регионах РФ. С каждым годом участников проекта становится все больше, их компетенции растут. Сейчас перед экспертами стоит важная задача – сформировать команды. Мы уверены, что сезон хакатонов 2022 года принесет регионам качественные концепции благоустройства объектов для дальнейшей реализации», — считает Ольга Шубникова, руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах Роскультцентра.

«Мы видим, как проект укрупняется: с каждым годом все больше регионов участвуют в хакатоне, число заявок растет. В этот раз проектными группами молодых архитекторов будет руководить невероятно сильный состав кураторов. Поэтому мы ждем новых открытий, смелых проектов и концепций и желаем удачи всем участникам!», — говорит руководитель Роскультцентра, трека «Росмолодёжь.Креатив» Марина Абрамова.

Сформированные команды участников отправятся в регионы, где под руководством опытных кураторов-наставников будут исследовать территории, изучать пожелания местных жителей и разрабатывать проекты по благоустройству.

Уже известен список объектов, над которыми будет вестись работа: это сельские территории в Псковской области, рекреационная территория у озера Жемчужина Сибири в мкрн. Стрижи в Новосибирске, территория возле стеллы «Первооткрывателям земли Югорской» в Ханты-Мансийске, сквер матери и ребенка города Щигры Курской области, многофункциональное молодежное общественное пространство «Молодежь Приморья» во Владивостоке.

Команды-победители получат поддержку, в том числе экспертную и финансовую, на реализацию своего проекта в 2022 – 2026 годах и будут приглашены на торжественную церемонию награждения.

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