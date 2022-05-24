Во Владивостоке завершились крупнейшие в истории РГИСИ гастроли

С 17 по 22 мая во Владивостоке проходили гастроли Российского государственного института сценических искусств, соединенный с приемной кампанией в вуз. По числу мероприятий и участников эти гастроли стали крупнейшими в истории вуза.

В рамках творческой программы на базе Приморской краевой филармонии состоялись 5 показов спектаклей «Мюзиклы. Ревю», «Чужой», класс-концерт «Калейдоскоп» (мастерской з.а. РФ Ивана Благодера), класс-концерт «Любви счастливые моменты» мастерской Александра Стависского.

Визит ректора РГИСИ Натальи Пахомовой в Школу креативных индустрий

Иван Благодер и Александр Сависский

Сцена из спектакля «Мюзиклы. Ревю»

По итогам творческих консультаций в мастерские Ивана Благодера и Александра Стависского на 1 тур по направлениям «Артист музыкального театра», «Режиссер театра кукол», «Артист театра кукол» были приглашены 19 абитуриентов из Приморского края.

С 17 по 19 мая для руководителей театров прошли семинары директора и художественного руководителя Санкт-Петербургского театра «Приют комедианта» Виктора Минкова и руководителя проектов по строительству и эксплуатации филиалов РГИСИ Сергея Дмитриева.

17 мая ректор РГИСИ Наталья Пахомова посетила Школу креативных индустрий (структурное подразделение филиала РГ ИСИ во Владивостоке), где она познакомилась с педагогическим коллективом и творческой деятельностью школы.

Педагоги продемонстрировали ректору техническое оснащение студий, показали наработки, созданные школьниками за четыре месяца обучения, а также проекты итоговых работ, которые будут презентованы в конце учебного года. Наталья Пахомова: «Сегодня я увидела, какую значимую работу вы успели проделать за то время, сколько работает Школа. Это не такой большой период, но результаты уже впечатляют. Для меня было важно познакомиться лично с каждым из педагогов. Я часто слышу от коллег, что дети почему-то, мыслят очень негативно. Я считаю, наша с вами задача — поменять их мироощущение, добавить в их жизнь больше позитивных мыслей. Те проекты, которые вы готовите с ребятами — как раз об этом. Спасибо за ваш вклад в наше счастливое будущее и удачи!».

Также ректор РГИСИ совместно с генеральным директором компании «Стройтрансгаз» и руководителем Приморского отделения Фонда проектов национального культурного назначения «Фонд культурное наследие» посетили объекты строящегося культурно-образовательного комплекса на острове Русский в бухте Аякс и на улице Аксаковской на сопке Орлиной, самой высокой точке исторической части Владивостока.

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