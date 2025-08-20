Электроник против Бэтмена. Чем ответить Голливуду?

Российские дети лучше знают американских супергероев — в диапазоне от Бэтмена до Человека-паука — чем своих национальных, которых в нашей культуре тоже хватает. Потребляя западный контент, не отвечающий нашим традиционным ценностям, культивирующий любовь к американскому флагу, мы можем вырастить поколение безродных космополитов, не любящих свою страну. О том, что наши дети потребляют вредоносный контент, в частности, иностранное кино, сериалы и мультфильмы, где главными героями часто бывают монстры, говорят давно и много, даже на самом высоком уровне. На эту проблему обратил внимание Президент РФ Владимир Путин и дал поручение соответствующим ведомствам подумать над ее комплексным решением.

Но, запрещая одно, нужно дать что-то другое взамен, считает Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер, сооснователь киноплатформы «Киносферум.РФ» и киношколы «Ты — кадр» в лагере «Артек». Это флагманский проект Белосохова и его соратника президента АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Эльбора Чернова, поддержанный государством. Каждую смену в «Артеке» Белосохов с большой командой опытных наставников формирует киноотряды, в каждом из которых порядка 30 детей. За за одну смену (21 день) ученики и наставники проекта «Ты-кадр» снимают совместно кино. За три года существования киношколы было создано более 40 фильмов, большая часть из которых короткометражки. Но есть и три полных метра. Фильм «Красные ленты» вышел в широкий прокат 9 мая прошлого года. Две другие ленты на космическую тематику, пропагандирующие патриотизм, дружбу, любовь и другие нравственные ценности, выйдут на широкий экран осенью этого года. Все фильмы были произведены в лагере «Артек».

«Снимали и снимались в главных ролях дети под руководством наставников — выпускников кинотеатральных вузов, с которыми мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве. В эпизодах мы задействовали взрослых актеров из Драматического театра имени Горького (г.Симферополь)», — говорит Белосохов, у которого подрастает дочь. Когда дочку перестали интересовать исключительно мультики, кинопродюсер вдруг выяснил, что современному отечественному кино нечего предложить российским подросткам.

В Госдуме прошёл ряд заседаний совместно с деятелями культуры, в частности, киноиндустрии, посвященных этой проблематике. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил внести поправки в законодательство, согласно которым, владельцы сайтов и стриминговых сервисов, где распространяются аудиовизуальные произведения, должны будут предотвращать распространение контента, дискредитирующего российские духовно-нравственные ценности. К концу года поправки должны быть приняты, а заработать могут с 2026 года.

«В России много контента уровня «Смешариков» и «Фиксиков» (для детей от 3 до 6 лет), а дальше только – «Слово пацана», «Пищеблок», «Трудные подростки», но у них возрастной рейтинг уже 18+, — сетует Белосохов — Середина выпадает. Существует четыре основных показателя: 6+, 12+, 16+ и 18+. Всё! А что смотреть детям с первого по одиннадцатый классы? А это, 18 миллионов школьников! Поэтому наша кинокомпания обратила внимание на возрастной сегмент, о котором почему то забыли.

Для этих целей и задач и были созданы киношкола «Ты-кадр» (не только обучающая детей азам кинопроизводства, но и производящая вместе с ними качественный контент для школьников) и Первая национальная платформа детско-юношеского контента «Киносферум.РФ», где можно посмотреть, в том числе и фильмы, произведенные в «Артеке». На ресурсе, предназначенном для школьников, собрано более 4000 фильмов и сериалов из «золотых коллекций» «Мосфильма», студии им Горького, Ялтинской киностудии, «Белорусфильма» и т.д..

Но есть и современные фильмы и сериалы.

Поправки в закон, ограничивающий вредный контент, пойдут на пользу нашей киноиндустрии, считают продюсеры Белосохов и Чернов. Ведь планируемым ограничениям надо будет предложить что-то взамен. И это должно подстегнуть отечественный кинематограф снимать свое качественное кино с правильными посылами.

«Наша задача сегодня – высвечивать героев из нашей истории и культуры, рождать новых персонажей наподобие тех, что есть в советском кино, таких как «Тимур и его команда», «Приключениия электроников», «Гостья из будущего» и т.д. И расширять площадки, где такое кино можно увидеть», — утверждают сооснователи киношколы «Ты — кадр», киностудии Кира Булычева и платформы «Киносферум.рф». До конца третьего десятилетия у продюсеров планируется более 20 кинокартин.