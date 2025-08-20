VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЭлектроник против Бэтмена. Чем ответить Голливуду?

Электроник против Бэтмена. Чем ответить Голливуду?

editor
By editor
11
артек - киношкола
Фото © Николай Хлевицкий

Российские дети лучше знают американских супергероев — в диапазоне от Бэтмена до Человека-паука — чем своих национальных, которых в нашей культуре тоже хватает. Потребляя западный контент, не отвечающий нашим традиционным ценностям, культивирующий любовь к американскому флагу, мы можем вырастить поколение безродных космополитов, не любящих свою страну. О том, что наши дети потребляют вредоносный контент, в частности, иностранное кино, сериалы и мультфильмы, где главными героями часто бывают монстры, говорят давно и много, даже на самом высоком уровне. На эту проблему обратил внимание Президент РФ Владимир Путин и дал поручение соответствующим ведомствам подумать над ее комплексным решением.

Но, запрещая одно, нужно дать что-то другое взамен, считает Дмитрий Белосохов, генеральный продюсер, сооснователь киноплатформы «Киносферум.РФ» и киношколы «Ты — кадр» в лагере «Артек». Это флагманский проект Белосохова и его соратника президента АНО «Центр развития киноиндустрии «Киностудия имени Кира Булычева» Эльбора Чернова, поддержанный государством. Каждую смену в «Артеке» Белосохов с большой командой опытных наставников формирует киноотряды, в каждом из которых порядка 30 детей. За за одну смену (21 день) ученики и наставники проекта «Ты-кадр» снимают совместно кино. За три года существования киношколы было создано более 40 фильмов, большая часть из которых короткометражки. Но есть и три полных метра. Фильм «Красные ленты» вышел в широкий прокат 9 мая прошлого года. Две другие ленты на космическую тематику, пропагандирующие патриотизм, дружбу, любовь и другие нравственные ценности, выйдут на широкий экран осенью этого года. Все фильмы были произведены в лагере «Артек».

«Снимали и снимались в главных ролях дети под руководством наставников — выпускников кинотеатральных вузов, с которыми мы заключили ряд соглашений о сотрудничестве. В эпизодах мы задействовали взрослых актеров из Драматического театра имени Горького (г.Симферополь)», — говорит Белосохов, у которого подрастает дочь. Когда дочку перестали интересовать исключительно мультики, кинопродюсер вдруг выяснил, что современному отечественному кино нечего предложить российским подросткам.

В Госдуме прошёл ряд заседаний совместно с деятелями культуры, в частности, киноиндустрии, посвященных этой проблематике. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил внести поправки в законодательство, согласно которым, владельцы сайтов и стриминговых сервисов, где распространяются аудиовизуальные произведения, должны будут предотвращать распространение контента, дискредитирующего российские духовно-нравственные ценности. К концу года поправки должны быть приняты, а заработать могут с 2026 года.

«В России много контента уровня «Смешариков» и «Фиксиков» (для детей от 3 до 6 лет), а дальше только – «Слово пацана», «Пищеблок», «Трудные подростки», но у них возрастной рейтинг уже 18+, — сетует Белосохов — Середина выпадает. Существует четыре основных показателя: 6+, 12+, 16+ и 18+. Всё! А что смотреть детям с первого по одиннадцатый классы? А это, 18 миллионов школьников! Поэтому наша кинокомпания обратила внимание на возрастной сегмент, о котором почему то забыли.

Для этих целей и задач и были созданы киношкола «Ты-кадр» (не только обучающая детей азам кинопроизводства, но и производящая вместе с ними качественный контент для школьников) и Первая национальная платформа детско-юношеского контента «Киносферум.РФ», где можно посмотреть, в том числе и фильмы, произведенные в «Артеке». На ресурсе, предназначенном для школьников, собрано более 4000 фильмов и сериалов из «золотых коллекций» «Мосфильма», студии им Горького, Ялтинской киностудии, «Белорусфильма» и т.д..
Но есть и современные фильмы и сериалы.

Поправки в закон, ограничивающий вредный контент, пойдут на пользу нашей киноиндустрии, считают продюсеры Белосохов и Чернов. Ведь планируемым ограничениям надо будет предложить что-то взамен. И это должно подстегнуть отечественный кинематограф снимать свое качественное кино с правильными посылами.

«Наша задача сегодня – высвечивать героев из нашей истории и культуры, рождать новых персонажей наподобие тех, что есть в советском кино, таких как «Тимур и его команда», «Приключениия электроников», «Гостья из будущего» и т.д. И расширять площадки, где такое кино можно увидеть», — утверждают сооснователи киношколы «Ты — кадр», киностудии Кира Булычева и платформы «Киносферум.рф».  До конца третьего десятилетия у продюсеров планируется более 20 кинокартин.

Предыдущая статья
Миша Комаров: «Хотелось бы, чтобы песня «Страна» участвовала в каких-то фильмах про Россию»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru