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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Елена Цыплакова и Ирина Розанова в многосерийном детективе «Лютик и Анютик»

editor
By editor
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лютик и анютик

Подписчики медиаплатформы «Смотрим» получили эксклюзивный доступ к многосерийному детективу «Лютик и Анютик» режиссера Петра Амелина. Главные роли в сериале исполняют Ирина Розанова, Елена Цыплакова, Константин Воробьёв, Евгений Филатов, Игорь Головин, Алексей Симонов и другие. Телепремьера запланирована в эфире канала «Россия».

Куда девать инициативу, смекалку, оперативность, если тебя «выжили» с руководящей должности? Две подруги – известная журналистка Анна (Ирина Розанова) и бывшая директор школы Лютая (Елена Цыплакова) – решают попробовать себя в роли детективов. Первое же расследование приносит им успех. Железная логика, цепкий взгляд и масса знакомств в родном городе делают их команду непобедимой. Они раскалывают тайны опасных преступлений как орешки и могут дать фору профессионалам.

«Идея сериала проста: в любом возрасте человек может найти свое призвание. Две старинные подруги, женщины чуть старше бальзаковского возраста, оказываются на пенсии. Обе по своей природе дамы энергичные. Им кажется, что теперь они стали никому не нужны. Но выясняется, что это не так. Неравнодушие к чужой беде, стремление к справедливости, неуемная энергия, а иногда просто любопытство, помноженные на детективные обстоятельства, в которых они оказываются, раскрывают талант сыщиков. Но детектив тут лишь сюжетная основа. Наше кино – это рассказ о человеческих отношениях. О дружбе, о любви, о ненависти. И между двумя подругами, и между людьми, которые их окружают и, конечно, между участниками каждой отдельной истории», – говорит режиссер Пётр Амелин.

«Мы с Ирой много лет дружим. Нам интересно даже просто общаться, а тут еще и предложили проект, где мы можем вновь вместе поработать. Это всегда очень здорово. Наши с Ирой героини – две нескучающие пенсионерки. Они неравнодушные женщины, которые все время попадают во всевозможные ситуации, становятся свидетельницами несправедливости, страшных событий. Вокруг них – сплошь знакомые люди, потому что живут они в небольшом провинциальном городке. И каждую историю Лютик и Анютик распутывают новым методом», – рассказывает Елена Цыплакова.

Фото – телеканал «Россия»

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