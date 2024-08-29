Выставку CPM – Collection Première Moscow посетили звёздные гости

С 26 по 29 августа в ЦВК «Экспоцентр» проходит 42-я выставка CPM – Collection Première Moscow. Крупнейшую бизнес-площадку индустрии моды на территории России и Центральной Азии открыл показ Игоря Чапурина. В новом сезоне, на протяжении четырех дней, ритейлеры могли увидеть новые коллекции одежды, белья, аксессуаров и торгового оборудования от 900 компаний из 33 стран.

Крупнейшими странами-участниками стали Россия, Турция, Китай и Италия. Большого внимания заслужил проект индустрии нижнего белья, купальников, одежды для фитнеса, дома и сна dreams by CPM. Ярким украшением CPM является программа подиумных показов. Помимо Дома моды CHAPURIN, в первый день выставки состоялись шоу CPM & dreams by CPM selected show и CPM Menswear Gala Show.

Деловое расписание выставки включает 50 мероприятий самого масштабного бизнес-форума индустрии моды Russian Fashion Retail Forum, в программе которого — паблик-токи по стратегиям рынка, митап-сессии с сервисными компаниями, экспертные лектории по бельевому рынку и сегменту торгового оборудования, а также открытые семинары по маркировке, трендам и торговым дизайн-концепциям. Разумеется, выставку CPM посещают и медийные персоны. Актеры, телеведущие, музыканты, журналисты и инфлюенсеры лично посмотрели модные показы и узнали о тенденциях будущего сезона. Некоторые из них с удовольствием делились своими впечатлениями, отмечая масштаб и значимость выставки:

Олеся Судзиловская:

«Знаете, выставки — это как книги: мне нравится ощущать их физически, трогать, видеть своими глазами. Такие площадки как CPM необходимы. Личное общение, возможность увидеть и потрогать товар — это важно. Для меня, как тактильного человека, ощутить вещь на ощупь — принципиально. На CPM я встречаю много знакомых, а в этом году особенно радует участие российских брендов, которые я все чаще выбираю для светских выходов. Мои фотографии наглядно показывают, что я предпочитаю российские бренды и дизайнеров, что действительно приятно. Выставка CPM растет и развивается: каждый год появляются новые участники, укрепляются связи и продажи. Особенно радуют показы наших дизайнеров. Не устану благодарить за приглашение на эту замечательную выставку!»

Александр Зарубин (Саша Стоун):

«На выставке CPM я впервые, и меня поразило все: знакомство с брендами разных стран, показы, лекции от ведущих экспертов. Это отличная возможность узнать поближе мир моды и его тенденции. Масштабы CPM поражают! Я увидел множество павильонов с уникальными вещами, познакомился с брендами разных стран и пообщался с крупнейшими игроками индустрии. Здорово, что у нас есть проекты такого высокого уровня».

Алиса Гребенщикова:

«Трудно не впечатлиться масштабом выставки CPM. Каждый год кажется, что уже невозможно удивить, но в этом году у меня абсолютно то же ощущение — здесь действительно много всего. Мне кажется, выставки одежды, особенно такие как CPM, всегда нужны. В интернете ты никогда не поймешь ни фактуру, ни ощущения от вещей. Если ты хочешь найти что-то для себя лично или для своего магазина, нужно обязательно ходить на такие мероприятия и смотреть вещи вживую. Невозможно увидеть в интернете, твоя это вещь или нет. Кстати, я пришла на выставку в платье от прекрасного бренда Level Pro — и, надев его, сразу поняла, насколько важно примерять одежду лично. Это чувство уверенности и комфорта нельзя передать через экран».

Екатерина Стриженова:

«Помню, как впервые состоялось CPM, я даже вела открытие. Тогда было много иностранных компаний, и все хотели завоевать наш рынок. Потом мы пережили пандемию, санкции, и сегодня, вопреки всему, выставка продолжает работать — здесь многолюдно, и работа кипит. При всем удобстве онлайн-покупок, я люблю выбирать вещи «вживую». Часто делаю это эмоционально, если есть время и настроение. Выставка — хорошее место: разнообразие брендов и позиций. В этот раз я пришла вместе с младшей дочерью Александрой. Мы начали поход по выставке, но буквально «застряли» на стенде бренда женской одежды DEVITA. Все перемерили, Саша выбрала молочный конструктивный жакет с асимметричными деталями. Я остановилась на черном шелково-хлопковом костюме Samurai и классическом платье в элегантную точечку с юбкой-гофре. Экскурсия по CPM закончилась шоу-показом купальников! Мы с Александрой для себя отметили нежно-голубой раздельный комплект с кожаными ремешками и слитный купальник ярко-зелёного цвета с золотым акцентом на груди. Сразу захотелось на море, но после показа я поехала на эфир!»

Ольга Кабо:

«Выставка CPM проводится два раза в год. Для меня это не просто встреча с друзьями и коллегами, которые занимаются модой, но и знакомство с новыми брендами и производителями. В этом году особенно приятно видеть, что выставка имеет международный резонанс, с участием не только бывших советских республик, таких как Беларусь, но и стран, как Турция и Китай. Это очень интересно, ведь на выставке представлен симбиоз различных культур. Наши модницы смогут найти здесь то, что подходит именно им. Я в этом сезоне присмотрела для себя несколько вариантов верхней одежды от бренда VIRA PLOTNIKOVA. Примерила их элегантные пальто, но особенно меня впечатлили эко-шубки из натурального материала – стриженной шерсти австралийского мериноса. Это, конечно, высокое качество, которое полностью соответствует высочайшим стандартам премиум сегмента. Также советую обратить внимание на их красивейшие парки и шубы, которые идеально подходят для российской зимы. Приятно, что участников встречают с таким гостеприимством, и как всегда, масштаб выставки огромен. Для меня, как человека, который много работает и не всегда успевает следить за модными тенденциями, посещение CPM позволяет сразу понять, какие стили актуальны сейчас и что будет модно в ближайшее время. В театр приходят, чтобы увидеть живых артистов, а на выставку — чтобы прикоснуться к изделиям. Для меня тактильность очень важна, и никакой каталог не может сравниться с реальным знакомством с брендом, производителем и качеством изделия. Как говорится, готовь сани летом, а к лету готовься зимой. Сейчас я познакомилась с новыми тенденциями следующего лета и понимаю, насколько это актуально и здорово. Я уже знаю, в каком направлении готовить свой гардероб. Купальники этого сезона очень деликатные, структурирующие форму и силуэт — что замечательно. В разные периоды жизни хочется разного, а сейчас мне хочется чего-то сдержанного, но привлекательного. Я нашла то, что искала, и уже спешу заказать новые модели на следующий сезон. В 21 веке мы часто мыслим наперед, и, возможно, в этом и есть суть современной жизни — успеть все и ничего не пропустить».

Максим Шарафутдинов:

«Пройдясь по выставке, я увидел множество брендов, в основном иностранных. Но меня больше всего интересовали российские дизайнеры, особенно в контексте импортозамещения. Приятно видеть, что с каждым годом число наших модельеров растет, появляются новые интересные решения и фишки. Конечно, идеальный вариант — это полное импортозамещение, но тогда выставка уже не была бы международной. Пока наших дизайнеров, к сожалению, меньше. Но тенденция к росту очевидна».

Анна Пескова:

«Для меня очень важно лично увидеть и оценить качество вещей, поэтому я всегда стараюсь посещать выставки и презентации. Только так можно получить точное и предметное впечатление о продуктах. На выставках я частый гость, ведь именно здесь начинается новый виток моды, появляются новые коллекции и тренды. Мы можем заранее узнать, какие цвета и стили будут актуальны в следующем году, и подготовиться к ним. Сегодня на выставке я увидела обувную компанию RXBSHOES, с которой познакомилась этим летом на съемках в Санкт-Петербурге. Я очень рада, что они представлены здесь. Их инновация, которая позволяет превратить обычные туфли в вечерние с помощью клипсы, украшенной стразами Swarovski, впечатлила меня. Мне кажется, что такие обувные клипсы скоро станут популярны не только в нашей стране, но и по всему миру».

ИЛАНА:

«Мне кажется, оффлайн мероприятия, такие как выставка CPM, очень важны. Во-первых, живое общение ничем не заменить. Во-вторых, тактильные ощущения играют для меня большую роль. Когда я вижу вещь, мне недостаточно посмотреть на неё на экране — мне нужно ее потрогать, пощупать, примерить. Для меня очень важно, как я ощущаю вещь. Поэтому оффлайн-выставки, как CPM, обязательно нужны и важно ходить, смотреть и общаться».

Елена Николаева:

«Масштаб выставки действительно впечатляет. В прошлом году я ее только мельком прошла, а в этом году решила уделить больше внимания, зашла на стенд верхней одежды VIRA PLOTNIKOVA и была впечатлена ассортиментом. Кстати, заметила, что людей, посещающих выставку, очень много. Видно, что CPM высоко котируется — сюда приезжают люди из разных стран, возможно, даже со всего мира. Хотелось бы верить, что наша страна тоже будет задавать мировые тенденции».

Ирина Безрукова:

«Выставка прекрасная. Я каждый сезон стараюсь посетить ее и вижу, как многие бренды совершенствуются, улучшая свои нюансы — от фурнитуры до подачи и рекламы. Но, на мой взгляд, эта выставка больше ориентирована на профессионалов и бизнес, нежели на обычных покупателей. Хотя, конечно, и для них она интересна — можно увидеть новинки, примерить тренды на себе. И мне кажется, замечательно, что, несмотря на все мировые события, выставка продолжается и здесь все еще можно услышать иностранную речь».

Ирина Чайковская:

«Я пришла на выставку CPM, чтобы увидеть новинки моды и познакомиться с уникальными брендами, которые задают тренды на будущий сезон. Это место, где встречаются стиль и качество. Особенно хочу отметить российский бренд RXBSHOES. Они выделяются среди других брендов благодаря своему уникальному ДНК и интересному дизайну. Что особенно впечатлило — это их внимание к удобству, как у итальянских мастеров. У них даже есть возможность изготовления обуви под индивидуальную колодку. Это редкая и эксклюзивная процедура, которую может себе позволить только очень достойный бренд. Браво!»

Женя Малахова:

«Выставка CPM всегда удивляет своим разнообразием. Здесь можно найти не только верхнюю одежду или аксессуары, но и увидеть настоящие инновации. Это место, где ты буквально заглядываешь в будущее и понимаешь, во что мы будем одеваться уже через полгода. Для меня это также место встречи с друзьями и коллегами, с которыми очень сложно встретиться в повседневной жизни. Каждый раз думаю, что нужно уделить внимание каждой детали, но выставка настолько масштабная, что, мне кажется, здесь стоит провести целую неделю, чтобы успеть насладиться и рассмотреть все классные вещи».

Татьяна Веденеева:

«Радует, что на выставке CPM представлено много новых брендов, в том числе российских, которые поражают своей лаконичностью, современностью и по-настоящему хорошим дизайном. В этот раз особое внимание уделила бижутерии и аксессуарам. В частности, отметила для себя уникальные украшения ручной работы By_Chubaruk. Так что с удовольствием прихожу сюда каждый сезон и всегда открываю для себя что-то новое и интересное».

Гости, посетившие выставку CPM:

Олеся Судзиловская, Екатерина Стриженова и Александра Стриженова, Анна Банщикова, Александр Зарубин (Саша Стоун), Игорь Чапурин, Александр Анатольевич, Маргарита Митрофанова, Ольга Кабо, Максим Шарафутдинов, Алиса Гребенщикова, Ирина Безрукова, Светлана Степанковская, Елена Николаева, Таша Белая, Екатерина Земская, Юрате Гураускайте, Агния Кузнецова, Анна Пескова, Илана, Ирина Чайковская, Евгения Малахова, Ирина Йовович, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Эвелина Бледанс, Ольга Сухарева, Михайлова Мирослава и Анатолий Черников, Эльвира Янковская, Екатерина Дробыш, Олеся Бословяк-Кожина, Виктория Андреянова, Евгения Короткевич, Алла Довлатова, Евгений Тихонович, Ульяна Чжан, Мария Ремер, Екатерина Кобба, Александра Воробьева, Игорь Скрипко, Антон Азаров, Владимир Макаров, Владимир Калинчев, Марина Демченко, Анна Любимая, Олег Климов, Максим Епифанов, Антон Алфер, Егор Чураков, Yurchelos.

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