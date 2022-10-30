Театр «Русский балет» представляет фестиваль-конкурс «Культурные сезоны»

Московский областной государственный академический театр балета «Русский балет» и некоммерческая организация содействия развитию культуры и искусства «Культурные люди» c 28 октября по 1 ноября проведут завершающий этап IV Межрегионального фестиваля-конкурса классического балета «Культурные сезоны». Конкурс призван популяризировать хореографическое искусство, развивать образовательный и культурный потенциал детей, повышать квалификацию руководителей студий и коллективов.

Участники «Культурных сезонов» — представители самодеятельных коллективов, ансамблей и творческих студий, учащиеся детских школ искусств, студенты, профессиональные артисты балета. Программа включает мастер-классы, семинары-практикумы, смотр номеров, награждение победителей и торжественный концерт лауреатов.

Многие из участников приехали в Москву из разных российских городов, чтобы показать и профессионально оценить свои достижения и конечно же, все получат возможность подключиться к уникальным мероприятиям, познакомиться с известными народными и заслуженными артистами, получить полезные навыки и стать частью большого творческого праздника.

В жюри конкурса вошли: премьер Большого театра Артемий Беляков, первая солистка Большого театра Дарья Хохлова, педагог Московской государственной академии хореографии Илья Рыжаков. Сопредседатели жюри конкурса: Вячеслав Михайлович Гордеев — Народный артист СССР, художественный руководитель академического театра балета «Русский балет»; Борис Борисович Акимов — Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, педагог-репетитор Большого театра.

Конкурс проводится по следующим категориям:

Непрофессиональные участники (4 -17 лет). Это участники из самодеятельных коллективов, ансамблей и творческих студий; профессиональные участники в двух возрастных группах: средняя (13-17 лет) — учащиеся профессиональных и полупрофессиональных хореографических учреждений, школ искусств и студий.

Профессиональная старшая группа (18 до 28 лет) — профессиональные артисты балета, артисты профессиональных ансамблей, танцевальных коллективов и музыкальных театров.

Молодые хореографы ( с 14 лет).

Танцевальные соревнования завершатся 1 ноября торжественным награждением и концертом лауреатов на большой сцене Губернского театра, на который соберутся учителя, друзья и близкие конкурсантов, болельщики и все, кому близко искусство классической хореографии, кто желает познакомиться и приобщиться к прекрасному миру танца.

Первый тур конкурса проводился в заочном формата по предоставленным конкурсантами видеозаписям. Второй тур – в очном формате в Москве на сцене Губернского театра.

Гала-концерт лауреатов фестиваля-конкурса состоится 1 ноября. Начало в 14.00.

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