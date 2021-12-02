Елена Летучая посетила Московский областной хоспис для детей

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В поддержку всероссийской благотворительной акции «Добрый кофе» телеведущая Елена Летучая приехала познакомиться с подопечными Детского хосписа в Московской области и провела презентацию книги «Путь к мечте».

В хосписе Елену встретили с большой радостью – некоторые семьи специально приехали в стационар, чтобы познакомиться с любимой телеведущей и узнать о ее собственном жизненном пути. Елена не понаслышке знает о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья. С подопечными хосписа она поделилась историей о том, как ее вместе с подругой на инвалидной коляске не хотели пускать на территорию торговых рядов. Телеведущая уверена: поднимать такие темы в обществе очень важно.

После экскурсии по стационару Елена познакомилась с сотрудниками и обсудила важность оказания паллиативной медицинской помощи. А подопечным и их близким ведущая в дружественной обстановке рассказала о своем жизненном и профессиональном опыте. В уютной атмосфере гости мероприятия делились своими историями, пили чай и узнавали, где Елена находит силы и вдохновение для новых проектов. Ведущая рассказала, что долгое время работала финансистом, но понимала, что это не главное дело ее жизни, поэтому и решилась на смену профессии.

Такие мероприятия помогают мамам заинтересовать и даже обучить детей самостоятельно, а подопечным – реализовать актуальные для их возраста запросы: например, многим было интересно узнать, как рассказывать о себе и вести блог. «Собственный блог может стать для кого-то важной терапией. Когда ты умеешь сформулировать и передать аудитории свои переживания, то взамен можешь получить поддержку или даже найти друзей. Иногда накопившиеся эмоции сложно проявить в кругу близких, а социальные сети – это возможность выразить свой крик души, облечь его в какую-то форму, это место, где можно получить обратную связь и быть услышанным. Поддержка психологов важна, но порой люди в социальных сетях могут в нужный момент подставить плечо и направить такой месседж, который заставит улыбнуться», – рассказывает исполнительный директор Благотворительного фонда «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Павел Ткаченко.

Встреча завершилась презентацией детской книги Елены Летучей «Путь к мечте» о путешествиях школьника Димки и великой силе мечты. Каждому гостю достался экземпляр с добрыми пожеланиями и напутствиями от автора. «Только люди особой души могут совершать такие добрые дела. Это не центр помощи детям, а место, где ощущаешь себя так, будто пришел в гости», – поделилась впечатлениями от встречи ведущая. Елена также выразила готовность поддержать проект «Уроки добра», чтобы вместе с Фондом «Бумажная птица» рассказывать детям об уважительном отношении к людям с ограниченными возможностями.

Освещать проблемы детей с неизлечимыми заболеваниями помогает и акция «Добрый кофе», которую также поддержала телеведущая. Участие в акции – это простой способ помочь тем, кто столкнулся с тяжелым заболеванием. Узнать, где варят добрый кофе, можно на сайте www.coffee-dobro.ru, а также на главной странице Яндекс.Карт.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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