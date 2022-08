ELIZA PUSSER: «Если человек открыт миру и находится в потоке — музыка приходит сама»

Eliza Pusser — музыкант, композитор, преподаватель, создатель уникальной методики обучения онлайн и офлайн, автор концепций музыкальных мероприятий, которые проводит в Москве. В эксклюзивном интервью АртМосковии Eliza расскажет о начале своего творческого пути и много интересного из жизни композитора!

– Eliza, расскажите, как вы связали свою жизнь с музыкой? Вы с детства мечтали быть композитором?

– Я с детства мечтала быть звукорежиссёром/ диджеем. Крутить диски казалось самым классным, что только может быть. Мне нравились тусовки. Но когда я поступала в академию, я отлично сдала все экзамены по слуху, по общему искусству, по сочинительству и с треском провалила всё, что было связано с технической составляющей, микшерными пультами итд.

Я окончила институт по специальности PR, и ушла от музыки в маркетинг, дизайн.

Помню момент, когда я была в гостях у друзей в Финляндии, там стояло акустическое пианино, подошёл парень, расказал, что учится играть и ему нравится звук, затем сел и сыграл музыку из к/ф «Амели». Я как будто онемела. Стояла как вкопанная, я поняла, что лучше этого нет ничего на свете! Сколько всего могу. А главное — хочу! Классики было очень много в детстве, а вот киномузыки или какой-то «другой» музыки на фортепиано — я не знала! Началась иная страница жизни. Я купила себе пианино и очень много играла по вечерам, почти каждый вечер. Импровизировала, подбирала на слух. Так и по сей день продолжается.

Вспомнила момент, на какие-то сочинения юности мне говорили, что стиль очень похож на Игоря Крутого. Я подумала — а что, можно пойти туда, в композиторство. Вопрос — хочу ли я? Должно было прийти своё время.

– Где вы учились? Расскажите о школьных и студенческих годах?

– Мои родители музыканты, они мне и дали основное образование с детства. Мама окончила Санкт-Петербургскую Консерваторию и передала любовь к пианино и необходимый опыт. Конечно же, была музыкальная школа, например, я очень любила хор и до сих пор пою (как любитель).

Кстати, вспомнила, когда ещё не было интернета, ко мне приходили друзья и говорили — сыграй на слух песню! Помню, все любили Богемскую Рапсодию. Я играла в основном по слуху.

Постановкой руки и техникой со мной занималась И. В. Шамаева, преподаватель Санкт-Петербургского муз. училища им.М.П. Мусоргского, она была моим педагогом, я брала у нее частные уроки. Ида Васильевна, в свою очередь, преподавала по методике её учителя, Шмидт-Шкловской (ею написаны научные труды по принципам организации и совершенствования пианистического аппарата, пианистических навыков).

Остальные знания/умения я приобрела опытным путём, много путешествовала по муз. школам разных стран. Академическое образование мне было не интересно, всё, что мне было необходимо — я находила в литературе или брала частные уроки по технике у моего преподавателя.

– Чем вы вдохновляетесь, когда пишите музыку? Это происходит спонтанно или это трудоёмкий процесс?

– Всё зависит от того — пишу я музыку просто так, либо под конкретный заказ. В основном это происходит спонтанно! Мало того, скажу вам, это настолько разные пути. Yапример, в путешествиях я напеваю себе на диктофон, потом сажусь у пианино и расшифровываю, перекладываю на другие инструменты, вокал. А иногда сажусь и понимаю — сейчас что-то будет. Начинается всё, как правило, с левой руки. Либо интересные гармонии, либо ритм, а затем и правая находит своё место в композиции.

Если человек открыт миру и находится в потоке — музыка приходит сама. От Бога. Можно просто сесть и сыграть целиком мелодию. Как тут можно говорить, что я композитор? Я проводник, передатчик.

Вдохновляюсь я путешествиями и людьми! Например, этим летом во Франции я сочинила порядка 10 мотивов к каждому городку в Нормандии, осенью планирую их оформить. В своё время я увлеклась биографией Эрика Сати и сочинила замечательную композицию! Её эмоции в какой-то мере передают жизнь Сати.

Познакомилась с интересным человеком или сходила на выставку — возник новый мотив! Одна моя ученица меня вдохновляет так, что мы с ней в сотворчестве создали 3 произведения! Когда ты наблюдаешь у людей ярую любовь к музыке, жажду слушать сочетания звуков, когда они радуются как ребёнок тому, что получается красивая музыка — такие вещи вдохновляют творить! Ты понимаешь, что твоя музыка нужна людям!

– Вы музыкант, композитор, а также преподаватель, расскажите как вы стали обучать людей музыке и открыли свою школу? Расскажите о своей уникальной методики обучения онлайн и оффлайн?

– Всегда было много людей, кто просил их научить. Раньше никогда не представляла себя преподавателем. А когда начала обучать, поняла, что у людей такая радость, такой восторг, и эти эмоции и отклики … они меня целиком и полностью напитывали! Я поняла, что раз им так сильно нравится, значит нужно продолжать. Значит, я делаю что-то значимое. Со временем глубже поняла — в чём причина, оказывается, отсутствие академического образования сыграло огромную роль — вместе со знанием теории, техники, у меня есть та редкая простота подачи материала и огромная любовь к музыке и фортепиано! Почти каждый новый ученик говорит мне одно и то же — «Я ненавидел музыкалку / я ушёл от прошлого учителя, но … где-то в глубине души я уверен, что фортепиано — это может быть не так ужасно, как было у меня, я хочу снова попробовать и чувствую, что с вами это получится».

Я показываю мир музыки со всех сторон. Даю то, что необходимо человеку, его внутренний запрос, который он возможно не осознаёт.

Уникальность методики.

Мне нравится открывать мир музыки в формате 5D, задействованы все органы чувств. Должен быть красивый не только звук, но и запахи, интерьер, учебные материалы.

Например, мы играем упражнения, которые не только эффективно решают задачи на технику, но и звучат как современная музыка. Но больше всего ученикам нравится репертуар, он многогранен.

И у меня не просто уроки, они начинаются с медитации. Есть чёткая система, которая одновременно с этим индивидуальная для каждого. Это не уроки, это уже образ жизни, у людей меняет восприятие мира: от понимания строения музыки до дистрибуции своих сочинений на стриминги. Интересная подача, наверно это притягивает. Ну и, конечно же, человеческое отношение. Это действительно ценно. Очень сложно найти профессионалов, которым лично на вас не всё равно, у меня с каждым учеником связь.

– Вы автор концепций музыкальных мероприятий, откуда черпаете идеи? Как часто удается организовывать подобные события, расскажите о трех самых ярких из них?

– Абсолютно все мероприятия организованы просто потому, что я хочу пойти на такое событие, но его не существует! Приходится делать самой. Примерно раз в полгода. Это очень энергозатратно, но это стоит того. Поскольку раньше я занималась ивентами, и часто бываю на них — оцениваю всю картину. Конечно, всегда всё может пойти не так, всё зависит от деталей, изначально неподходящие бокалы, например или отсутствие связи с подошедшими гостями – может придать мероприятию не тот тон.

Мы с партнёром продумываем каждую мелочь, вкладываемся, делаем каждый ивент как свой личный праздник. Даже когда в мероприятии важен смысл и музыка, поверьте, цвет и материал салфеток тоже очень важен! Люди запомнят все детали.

Три самых ярких:

Французский пикник — на французском о музыке, круассаны с паштетом в сопровождении аккордеона.

Поэтический вечер — чтение стихов под музыку, участники смогли сыграть своё произведение в сопровождении к чьим-то стихам. Такие вечера буду устраивать чаще, это слишком душевно!

Арфа и Каллиграфия – обучение искусству каллиграфии, написание пером имён любимых музыкантов под сопровождение музыки разных эпох, в завершении был мастер-класс игры на арфе.

– Вас можно назвать трудоголиком, который создает удивительные миры, и еще параллельно организовывает такие удивительные вещи, как вы все успеваете, в чём ваш секрет?

– Есть такое слово – делегирование!

Конечно, сначала всё сама, нужно было понять изнутри. Я по большей части занимаюсь только концептом и творчеством. В команде много невидимых рук. Кроме того, мне очень повезло, потому как отдых и медитация для меня — это фортепиано. То есть, отдыхая, я создаю новое сочинение.

Люблю природу и животных, стараюсь часто быть в этой обстановке. В планах жить в максимально природных условиях, где много леса и воды.

– Какую музыку вы слушаете сами? Что играет у вас в наушниках? Какие музыканты вас вдохновляют?

– Первое место в списке занимает Эрик Сати, безусловная любовь. Это необычный, простой и одновременно сложный человек, побывав в его доме в Нормандии, посмотрев, изучив — как и где он творил, чем вдохновлялся, я поняла, что мне полностью нравится как музыка, так и личность. С остальными такого нет. Нравится музыка Дебюсси. Шопен… Шопен тоже любимый. Слушаю часто, уже много-много лет. У меня, кстати, живет ёж, я его назвала Frédéric

Конечно, Бах. Это если бы меня попросили оставить только музыку одного композитора на всем свете, я бы оставила Баха. Его можно слушать всегда. Он как вселенная, как космос, как природа. Это неотъемлемая часть жизни. В его музыке есть всё.

Мне нравятся современные инструментальные композиторы: Cedric Monnier, Sofian Pamart, Olafur Arnalds, Steven Mudd.

Вместе с тем, я маленькая слушала пластинку «A taste of honey» Beatles, очень люблю танцевальную музыку! По настроению слушаю sevdaliza, moby, system of a down, broncho; из отечественного если только Шуру Кузнецову (мы общались раньше в Петербурге), люблю инструментальную музыку Николы Мельникова, жаль её не так много.

– Вы пишите музыку для фильмов, насколько это сложно? Сколько времени занимает процесс создания? На все ли приглашения вы откликаетесь? Или всё зависит от сценария и идеи фильма, например?

– С режиссёрами эти процессы могут быть долгими, поскольку после написания основной темы можно ещё творить и творить, чтобы музыка «работала». А может и сразу подойти.

Откликаюсь только на те предложения, сценарии которых считаю интересными, которые близки к моим ценностям. Откровенно глупые, аморальные вещи — нет.

Автор создаёт хорошую музыку, когда погружается целиком в фильм, проживает его изнутри, срастается с ним. Если пишет отстранённо, немного «насильно» — вряд ли зритель почувствует нужную эмоцию, потому что получается красивый механический набор звуков, «без души». Конечно же, иногда используются уже готовые, ранее написанные мной композиции для эпизодов. Это очень интересно! У меня есть несколько таких мелодий, для кино, ждут своего часа.

Кроме фильмов, я пишу музыку для различных событий, проектов, например, не так давно написала музыку для приложения коррекции нервной системы.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru