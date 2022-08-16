В Музее имени Андрея Рублева представили выставку «Размышления о Рублеве. Две иконы художника-реставратора В. О. Кирикова».

Быть одновременно художником и реставратором дело всегда и во все времена непростое, даже редкое. Тем не менее, Василий Кириков таким и был.

В его семье были художники, так что изобразительное искусство не было чем-то новым для Василия Кирикова (1900-1978). Очень многое дало ему обучение в Мстёрской иконописной школе (к слову, в Мстёре Кириков и родился). Он работал в Государственной Третьяковской галерее, был первым реставратором Музея имени Андрея Рублева.

На камерной выставке, приуроченной к 75-летию со дня основания музея, представлен триптих Кирикова «Преподобный Андрей Рублев, с житием» и копия «Святой Троицы» Андрея Рублева.

Приношение и поклонение великому мастеру иконописи — так можно выразить одну из главных мыслей выставки. Не менее важен и факт непосредственного изучения и реставрации произведений иконописи в то время, когда подобное было не так распространено и в определенной степени затруднено. Тем не менее, деятельность Василия Кирикова, его труд стали важными вехами и опытом как в художественном, так и реставраторском искусстве.

Выставка открыта до 11 декабря 2022 года.

Марина АБРАМОВА

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