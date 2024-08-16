Elizabett, Tamik — «Не в сети». Новый релиз на лейбле Riki Music

16 августа Elizabett и Tamik выпустили атмосферный поп-трек на лейбле Riki Music. Elizabett и Tamik — восходящие звезды современной музыкальной сцены. Их видео в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Ребята выступают на крупных фестивалях, дают концерты.

Совместный трек артистов «Не в сети» — это атмосферный поп с ярким вокалом и атмосферными гитарами. Еще до официального релиза на музыкальных площадках он получил поддержку от платформы Likee. Всего за неделю под опубликованный в соцсети отрывок из песни было снято более 3500 роликов.

«Как только мы записали сингл «Не в сети» — сразу захотелось чтобы его услышали все. От него исходит такой теплый вайб, а сейчас вечерами уже бывает прохладно. Уверена, что под наш новый трек провожать это лето будет приятнее и теплее», — поделилась Elizabett.

Сингл «Не в сети» вышел одновременно как в оригинальной аранжировке, так и в Speed up версии для съемки вертикальных роликов в социальных сетях.