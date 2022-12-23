Эльвира Боглова: «Если ты не хочешь, что бы через телевизор к тебе приходил плохой продукт, то ты должен стать требовательным зрителем»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение», приуроченный к 60-летию образования Высших курсов сценаристов и режиссёров имени Г. Н. Данелии, актриса театра и кино, режиссёр и выпускник ВКСР им. Г.Н.Данелии (мастерская Андрея Добровольского, Ираклия Квирикадзе) Эльвира Боглова рассказала о том, чем для неё является дебютный фильм, как родилась идея для него, а также о качествах, которыми должен обладать режиссёр и современных трендах в кинематографе.

«Дебют – это и страшно, и весело, и куражно. В этом, наверное, и заключается весь цимес жизни, ведь всё мы когда-то проходим в первый раз. В творчестве быть дебютантом для меня было и страшно, и волнительно, был и кураж. Я пока что была дебютантом только короткометражного кино, полный метр пока что снимать не приходилось, но в данный момент, можно сказать, что я стою и на пороге этого дебюта и нахожусь внутри этого длинного процесса», − поделилась Эльвира Боглова.

«Мне очень везёт с педагогами и учителями. Если Андрей Михайлович (Добровольский) очень глубоко идёт в суть мотивации, человеческой природы и в другие тонкие средства выразительности, то Ираклий Михайлович (Квирикадзе) очень помог мне с монтажом, потому что мой фильм сделан как немое кино. Мы придумывали способ, как это реализовать, чтобы фигуры двигались не обычным способом, а как в немом кино. Он рассказал мне, как правильно разрушить монтаж, чтобы возникало это чувство старой плёнки и утраченных кусочков. Почему мы выбрали именно такой язык? Мне как-то повезло оказаться на творческой лаборатории в институте, и там приглянулся этюд истории о том, как девушки, работая в ресторане, имеют возможность подсматривать за внешним миром только через цокольное окошко, наблюдая за ногами прохожих. Из такой простой ситуации рождается весь сюжет. Мне очень нравятся такие камерные истории, и кажется, что труднее всего придумать такие истории», − рассказала режиссёр в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19. Дебют» на телеканале «Продвижение».

«В какой-то момент, когда мы учились на режиссёрских курсах, то постоянно общались, потому что у нас были совместные проекты. В какой-то момент я вдруг увидела, что у нас собрались люди, у которых есть своё точное мнение. Мне кажется, что этого мало, потому что волевых людей много, а людей, которые осмысленно выражают свою волю и заражают других идеей не очень. Важно зарядить всю свою съёмочную группу смыслом к созданию этого фильма. Когда в тебе сомневаются или критикуют, то самое важное – верить в своё дело, которое будет давать тебе силы. Твоё мнение должно как-то преобразовывать мир. Мне кажется, важным взаимодействие со зрителем является наполнение мира смыслами», − отметила актриса театра и кино.

«Я думаю, что одним из трендов сегодняшнего кинематографа является переход телевизионных фильмов на платформы, где без цензуры они обретают новое пространство. Люди ушли на них, потому что почувствовали некую свободу. Пока что мы в самом начале этого процесса. Хотелось бы, чтобы этот этап прошёл как можно быстрее, и людям стало бы нужно что-то ещё помимо мата и обнажённых тел, чтобы они как раз хотели увидеть человеческие смыслы, которые идут на интернет-платформах. Вообще, к зрительскому восприятию можно и нужно себя подготовить. В аналогию могу привести пример с едой: или это фаст-фуд с задачей не умереть от голода, либо ты всё-таки уделяешь внимание еде. Так, если ты зритель, то ты можешь смотреть телевизор фоном, параллельно что-то делая, либо ты можешь придти, расслабиться и почувствовать какое-то высказывание другого человека, которое может тебя воодушевить на что-то. Если ты не хочешь, что бы через телевизор к тебе приходил плохой продукт, то ты должен стать требовательным зрителем», − заявила Эльвира Боглова.

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