Музей военной формы открыл уникальную выставку-игру «Большие классики»

Кто такие классики? Казалось бы, проще вопроса не бывает - Пушкин, Лермонтов, Толстой - все те, чьи портреты висят в школьных кабинетах и смотрят со страниц учебников. Их биографии изучены, а произведения заучены. Скучно. Но не в этот раз!

Выставка «Большие Классики» расскажет о жизни и творчестве выдающихся деятелей российской культуры, но с совершенно неожиданной стороны. Оказывается, Александр Грибоедов написал не только «Горе от ума», но и гениальную музыку - хиты своего времени, под которую «зажигали» в XIX веке. Юрий Никулин был гениальным киноактёром и клоуном с грустными глазами. Но, ведь мало кто знает, что на его долю выпало пройти советско-финскую и Великую Отечественную войны.

Наше все - Пушкин - обожал носить цилиндр и у каждого посетителя появится возможность примерить аналогичный головной убор. Михаил Лермонтов, как известно, был поручиком лейб-гвардии Гусарского полка, и как не полюбоваться на мундир полка, в котором он служил!

Майя Плисецкая известна всем как выдающаяся балерина, но мало кто знает, что ее творчество почти полвека назад вдохновило французского кутюрье Пьера Кардена на создание платья для спектакля «Анна Каренина». Вы увидите хрестоматийные кадры фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин»» и поймете, почему эта картина признана кинематографическим эталоном качества и гениальности.

И ни в коем случае не отказывайте себе в удовольствии почувствовать себя лауреатом премии Оскар - макет копии золочёной фигурки ждёт вас!

Выставка открыта до 8 марта 2023 года.

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