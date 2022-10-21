ERIN опубликовал видео к новой работе

Популярный сонграйтер и певец ERIN на днях всё-таки порадовал поклонников новой видеоработой. Это история о летнем ливне, который заставляет забыть обо всём вокруг кроме вас двоих. И пусть весь город застынет в стоп-кадре, пока продолжается дождь и вы вместе.

Этот момент самое ценное, что сейчас существует, ведь чем всё закончится — не знает никто.

«»Продолжается дождь» — драйвовая и романтичная песня с открытым финалом», — поделился со своими поклонниками артист.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.