ERIN опубликовал видео к новой работе

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Популярный сонграйтер и певец ERIN на днях всё-таки порадовал поклонников новой видеоработой. Это история о летнем ливне, который заставляет забыть обо всём вокруг кроме вас двоих. И пусть весь город застынет в стоп-кадре, пока продолжается дождь и вы вместе.

Этот момент самое ценное, что сейчас существует, ведь чем всё закончится — не знает никто.

«»Продолжается дождь» — драйвовая и романтичная песня с открытым финалом», — поделился со своими поклонниками артист.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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