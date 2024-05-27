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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Эстетика Электричества. БЛИЗОСТЬ»: артист МузыкиДНК представил новый EP-альбом

editor
By editor
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музыкаДНК

Этой весной Денис Кудряшов, московский продюсер электронной музыки, известный по работе с проектом ЯВЬ (ЕЛКА), Тимом Аминовым, L’ONE и другими артистами, выпустил свой первый сольный EP «Эстетика Электричества. БЛИЗОСТЬ» под творческим псевдонимом МузыкиДНК.

Альбом «БЛИЗОСТЬ» открывает цикл релизов «Эстетика Электричества». Концепция этого сборника заимствована у классических музыкантов, где исполнитель, который играет на фортепиано, гитаре, виолончели или любом другом инструменте, выходит в зал и исполняет свою сольную программу. В этот момент образуется та самая мистическая связь — Аудитория, Артист и Пространство, которое лежит между ними.

Тот же самый эффект возникает при прослушивании этого альбома. Есть Слушатель, Музыка и Пространство как близость и интимность момента. Прослушивание альбома погружает в глубины человеческого сознания, проникая в молекулу ДНК и помогая находить ответы на один из важных вопросов в жизни, о котором говорит само название альбома.

Сюжет альбома состоит из трех историй. Первый и второй трек рассказаны от лица героев — это то, как они чувствуют БЛИЗОСТЬ и какую цену им приходится заплатить за нее. Третий трек — взгляд на героев со стороны, спокойный, непредвзятый, может быть, даже холодный… Последняя композиция подводит, своего рода, итоги, и наступает момент, когда приходится сделать выбор.

По замыслу автора, в результате из этого следует либо хождение героев по спирали Близости, о чем будет говорить циклическое прослушивание альбома, либо Принятие и Трансформация, о которых скажет переход к прослушиванию следующего альбома из цикла… Эта связь будет прослеживаться как внутри каждого альбома, так и между альбомами, что на расстоянии поможет собрать всю историю в единый Сюжет.

Коллеги и профессиональные музыканты отметили уникальность работы, заявляя, что цикл альбомов МузыкиДНК «Эстетика Электричества» является настоящей эволюцией электронной музыки. И действительно, ведь это сплав классической джазовой музыки и фундаментальных основ, который наконец нашел свое воплощение.

Денис Кудряшов — продюсер электронной музыки, известный по работе с проектом ЯВЬ (ЕЛКА), Тимом Аминовым, L’ONE и другими артистами. За 30 лет своей музыкальной карьеры прошел большой путь от профессионального академического музыканта до джазмена, а затем трансформировался в электронного продюсера.

Сегодня он выходит к аудитории с сольным проектом МузыкиДНК, в котором кристаллизовал весь свой опыт и упаковал его в актуальное электронное звучание.

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