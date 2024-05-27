«Эстетика Электричества. БЛИЗОСТЬ»: артист МузыкиДНК представил новый EP-альбом

Этой весной Денис Кудряшов, московский продюсер электронной музыки, известный по работе с проектом ЯВЬ (ЕЛКА), Тимом Аминовым, L’ONE и другими артистами, выпустил свой первый сольный EP «Эстетика Электричества. БЛИЗОСТЬ» под творческим псевдонимом МузыкиДНК.

Альбом «БЛИЗОСТЬ» открывает цикл релизов «Эстетика Электричества». Концепция этого сборника заимствована у классических музыкантов, где исполнитель, который играет на фортепиано, гитаре, виолончели или любом другом инструменте, выходит в зал и исполняет свою сольную программу. В этот момент образуется та самая мистическая связь — Аудитория, Артист и Пространство, которое лежит между ними.

Тот же самый эффект возникает при прослушивании этого альбома. Есть Слушатель, Музыка и Пространство как близость и интимность момента. Прослушивание альбома погружает в глубины человеческого сознания, проникая в молекулу ДНК и помогая находить ответы на один из важных вопросов в жизни, о котором говорит само название альбома.

Сюжет альбома состоит из трех историй. Первый и второй трек рассказаны от лица героев — это то, как они чувствуют БЛИЗОСТЬ и какую цену им приходится заплатить за нее. Третий трек — взгляд на героев со стороны, спокойный, непредвзятый, может быть, даже холодный… Последняя композиция подводит, своего рода, итоги, и наступает момент, когда приходится сделать выбор.

По замыслу автора, в результате из этого следует либо хождение героев по спирали Близости, о чем будет говорить циклическое прослушивание альбома, либо Принятие и Трансформация, о которых скажет переход к прослушиванию следующего альбома из цикла… Эта связь будет прослеживаться как внутри каждого альбома, так и между альбомами, что на расстоянии поможет собрать всю историю в единый Сюжет.

Коллеги и профессиональные музыканты отметили уникальность работы, заявляя, что цикл альбомов МузыкиДНК «Эстетика Электричества» является настоящей эволюцией электронной музыки. И действительно, ведь это сплав классической джазовой музыки и фундаментальных основ, который наконец нашел свое воплощение.

Денис Кудряшов — продюсер электронной музыки, известный по работе с проектом ЯВЬ (ЕЛКА), Тимом Аминовым, L’ONE и другими артистами. За 30 лет своей музыкальной карьеры прошел большой путь от профессионального академического музыканта до джазмена, а затем трансформировался в электронного продюсера.

Сегодня он выходит к аудитории с сольным проектом МузыкиДНК, в котором кристаллизовал весь свой опыт и упаковал его в актуальное электронное звучание.