В Концертом зале Барвиха Luxury Village компания North Star production, легендарная глянцевая газета «На Рублёвке Life» и продюсерский центр «Дофамин» открыли театральный сезон 2023/2024 года, представив зрителям премьеру спектакля «Эти свободные бабочки».

«Наша задача была сделать спектакль, который бы цеплял зрителя, на который зрителю захочется возвращаться, погружаться в него. У нас получился, на мой взгляд очень пронзительный и душевный спектакль, который превзошел все мои ожидания и, надеюсь, он так же полюбится зрителю», – комментирует продюсер спектакля Иван Жидков.

Спектакль «Эти свободные бабочки» прошел при полном аншлаге. Премьеру одной из самых известных бродвейских пьес Леонардо Герша в переводе Михаила Мишина и режиссерской постановке Ильи Бледного почтили своим вниманием Ирина Ортман, Надежда Гуськова, Денис Лебедев, Илья Гуров, Валерия Девятова группа «Фабрика», Светлана Шевченко, Алика Смехова, Алёна Чехова, Анастасия Тодореску, Леся Ярославская, Олеся Константинова, Остап Стужев, Наталья Страшнова, Павел Уханов и Наталья Николаева, Маруся Михейчик, Владимир Ермак, Евгения Кушнир, LAPINA и другие. «Эти свободные бабочки» - история любви молодого человека из обеспеченной семьи, страдающего с рождения страшным недугом, и амбициозной девушки, мечтающей покорить театральный олимп. Пьеса написана в 1974 году, но по сей день остаётся актуальной. За обыденным, казалось бы, сюжетом кроется глубокий смысл и трагизм истории.

Илья Бледный, режиссер: «Эти свободные бабочки» - не простой спектакль. Пьеса написано давно и перед нами стояла задача сделать совершенно новый разбор: разбор внутренних взаимоотношений, того, как герои себя чувствуют сейчас. Нам удалось дать этому спектаклю современное звучание и показать то, как люди относятся друг к другу сейчас. В этой пьесе такое решение, что в ней два мира – мир фантазий и мир реальности. И эти миры настолько сильно переплетаются, что герою уже перестают понимать, где они фантазируют, а где происходит что-то настоящее. И от этого возникает магия спектакля Как бы то ни было – это пьеса про любовь, а любовь вечна.

Глубокое погружение в сюжет и сопричастность к происходящему на сцене во многом было достигнуто благодаря великолепному актерскому составу – Аристарху Венесу, Агате Муцениеце и непревзойденной Ольге Кабо.

«В спектакле звучит одна мысль, характеризующая не только моего героя, но и людей в целом, что по настоящему слепой тот, кто не хочет видеть. Мой герой духовно более зрячий, чем многие из тех, кто не страдает этим физическим недугом. Для меня это не просто спектакль, который важно прожить вместе с героями что бы за кажущейся легкостью, рассмотреть всю гамму чувств, которую они проживают. Для меня это история о любви – любовь настоящая, искренняя дает чувство свободы и окрыляет», – рассказывает актер Аристарх Венес.

«Эта история, лично для меня очень пронзительная: желание матери защитить своего ребенка, родившегося с страшным недугом, на протяжении всей его жизни и необходимость принять, что её ребенок уже взрослый и самостоятельный, наделен сильной харизмой и волей, очень острой болью отзывается в героине. Отпустить, чтобы стать ближе, поверить в своего сына так же сильно, как верит в себя он сам, ей сложно и в этом и есть трагедия моей героини. Я очень люблю своего сценического сына за его волю к жизни, творчеству, любить и быть любимым. На мой взгляд в этом есть сильная мотивационная составляющая пьесы – всегда надо идти вперед, что бы в твоей жизни не происходило», – делится актриса Ольга Кабо.

«Проекты Ивана Жидкова всегда актуальные, злободневные и не оставляют зрителя равнодушным. В каждом из них буря чувств и эмоций, которые вне времени и возраста. И каждый из них про любовь. «Эти свободные бабочки» мой первый продюсерский проект, но, надеюсь, не последний, ведь сегодня, как никогда важно не погасить в своем сердце огонь любви, не разучиться чувствовать и сопереживать», – говорит продюсер спектакля Изольда Ишханишвили.

Фото – Ирина ОГАРКОВА

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