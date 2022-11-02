Маэстро Александр Гиндин представит фестиваль «Суздаль-Миллениум» во Владимирской области

3 ноября 2022 года заслуженный артист России, выдающийся российский пианист, дирижер и педагог фортепианного мастерства Александр Гиндин при поддержке Администрации Владимирской области и Департамента культуры Владимирской области открывает специальный культурный проект «Суздаль-Миллениум» в рамках подготовки юбилейных торжеств во Владимирской области к 1000-летию Суздаля.

В рамках фестиваля 3-13 ноября в регионе пройдут концерты и мастер-классы с участием ведущих музыкальных коллективов, солистов-инструменталистов, которых связывают с Александром Гиндиным годы совместного творчества.

3 ноября, в Ночь искусств, открытием «Суздаль-Миллениум» во Владимирской областной филармонии станет концерт камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова. Дирижер — Арсентий Ткаченко, солист — Александр Гиндин. В программе — произведения Иоганна-Себастьяна Баха, Альфреда Шнитке, Петра Ильича Чайковского.

В День народного единства, 4 ноября, в Центре культуры и досуга города Суздаля состоится сольный концерт Александра Гиндина. В программе — музыка Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Фредерика Шопена.

11 ноября в зале Владимирской областной филармонии в гостях у фестиваля — Российский национальный оркестр под управлением Александра Рудина. Дирижёр — Феликс Коробов, солист — Александр Гиндин. В программе — сочинения Сергея Рахманинова и Иоганнеса Брамса.

13 ноября в Крестовой палате Суздальского Кремля выступит прославленный струнный квартет имени Бородина. Солист — Александр Гиндин. В программе — сочинения для ансамблей Иоганнеса Брамса и Сезара Франка.

Также 3 и 12 ноября в музыкальных образовательных учреждениях Владимирской области пройдут мастер-классы Александра Гиндина. Юные музыканты смогут встретиться с мэтром фортепианного искусства, широко известного как в России, так и за рубежом и обрести уникальные знания, которые невозможно почерпнуть из учебных пособий.

Фестиваль станет знаменательным событием в культурной жизни в древней и насыщенной артефактами Владимиро-Суздальской земле. Он призван показать весь диапазон современного фортепианного искусства и познакомить широкие слои населения с академической музыкой. И если сейчас фестиваль «Суздаль-Миллениум» только зарождается, то к тысячелетнему юбилею Суздаля в 2024 г. он превратится в полномасштабный проект, объединяющий в себе несколько сцен и городов.

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