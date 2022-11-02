Почта Деда Мороза в парке развлечений «Сказка»!

Время чудес уже наступает, и парк развлечений Сказка помогает сбываться всем самым заветным желаниям! На территории парка с 1 ноября начинает работать волшебная почта Деда Мороза. Каждый желающий может написать то самое заветное письмо, положить в нашу почтовую станцию, откуда конверты с пожеланиями полетят прямо в Великий Устюг — в резиденцию Деда Мороза.

Принести и опустить в ящик свое письмо можно в любой из дней с 10 утра до 22 вечера. В конверт также можно вложить рисунок, новогоднюю открытку с поздравлением или стихами. Главное правильно указать почтовый адрес Дедушки Мороза: 162390, Вологодская обл., г. Великий Устюг, пер. Октябрьский, д. 1А.

Найти почтовые станции Деда Мороза можно в нескольких местах на территории парка «Сказка»: у главного входа (вход северный) рядом с кассами и картой парка, входа с ледового (вход южный) рядом с кассами и картой парка, входа экстрим (вход западный) рядом с кассами и картой парка, в кафе «Базилик», в кафе «Блинная», а также у входа в Дино Парк.

Времени до Нового 2023 года остаётся совсем немного, поэтому скорее пишите письма и приходите к нам, чтобы от всей души повеселиться: прокатиться на аттракционах, посетить тематические площадки и интерактивные локации, а также положить в волшебный ящик своё письмо.

Исполните свою мечту вместе с парком развлечений «Сказка»!

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