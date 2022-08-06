Эвелина Блёданс, Митя Фомин и Владимир Ермак на «Батле ПОП vs ROCK»

Владимир Ермак вместе со своей тату студией Ермактату принял участие в баттле рок индустрии против поп индустрии, одарив подарками на очень крупную сумму гостей.

Известный тату-мастер Владимир Ермак

Артур Цветков, Эвелина Бледанс и Владимир Ермак

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Психолог Ирина Леонова

3 августа в Москве в баре «Руки вверх» на Таганке прошёл баттл артистов «поп» и «рок» сцены.

Митя Фомин с музыкантами группы СПБ закатили невероятный вечер «Батл ПОП vs ROCK” в рамках которого были конкурсы на лучшую татуировку, лучший наряд, лучший позитивный заряд и другие.

Захватывающий сценарий вечеринки с никому неизвестными поворотами сюжета развернулся покруче чем в голливудских тусовках.

Подарки от Ермактату получили Никита Малинин, Дмитрий Красилов, Алла Довлатова, Ирина Ортман, Александр Балыков, Юлия Беретта, Светлана Светикова, Юлия Михальчик, Дмитрий Торин, Евгеника, PASHASNICKERS, Владимир и Маруся Лёвкины, ATMA, Сергей Конев (группа «140 ударов»), группа «Вера Нации», группа «Премьер Министр», Леся Ярославская, ISTINA, Александр Киреев, TIMURKA BITS, Роман Барсуков и многие другие медийные персоны.

Посмотрим теперь как изменятся их образы с новыми татуировками от Владимира Ермака

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