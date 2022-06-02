Евгений Богатырев: «Кино – это коллективное искусство и когда собирается компания людей одних интересов и взглядов на жизнь, кино или спорт, тогда итоговый продукт получается с большой буквы»

В эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение» кинодокументалист, сценарист и главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Евгений Богатырев рассказал о стартах, финишах, пьедесталах, спортивных драмах и документальном кино, которое невозможно отличить от игрового.

«В документальном кино очень важно поймать эмоцию и раскрыть характер человека. Объяснить это очень трудно, но настоящие мастера всегда этим очень славились. Для того чтобы снять настоящее кино нужно снимать как минимум двумя камерами, а ещё лучше тремя. Одна должна следить за лицом, другая за руками, третья вообще должна передавать атмосферу. Это искусство, которое, к сожалению, доступно единицам и это первая сторона вопроса. Вторая заключается в том, что нет обратной связи. В Советское время в Пушкинском кинотеатре был зал документального кино. Я фильм о Римской Олимпиаде 60-го года посмотрел в этом кинотеатре десять раз и после этого заболел спортом, Олимпиадой и не только я. Однажды на Московском кинофестивале в секции документального кино пришлось сидеть на полу при нормальной аккредитации. Потом на один из фильмов привели президента этого фестиваля Никиту Сергеевича Михалкова, который сам сидел на ящике из-под газировки. Этим сказано то, что этот жанр интересен людям», – отметил Евгений Богатырев.

«Кино – это коллективное искусство и главное, что приносит в нём успех, это когда собирается компания людей одних интересов и взглядов на жизнь, кино или спорт и именно тогда итоговый продукт получается с большой буквы. Высший пилотаж документалистики – это когда она оставляет впечатление как художественное кино. На «Первом Канале» есть режиссёр Олеся Фокина и, видя её фильмы, я понимаю, что документалистика тут становится искусством, ведь она один из лидеров в этом жанре в стране. Есть ещё режиссёр София Гевейлер, с которой я хотел бы поработать. Она сняла очень хороший фильм о наших паралимпийцах, которые выступали на Олимпиаде в Сочи. Потом был фильм «Быть в игре» перед Чемпионатом Мира 2018 года, где София сняла не о нашей сборной, а о ребятах, которые в тот момент были на подступах к ней, как например братья Миранчуки. Там был блистательный монтаж, который даже не снился телевидению, потому что там много выдумки, компьютерной графики, но самое главное – глубокое раскрытие личностей этих ребят, что ты не можешь оторваться. Нельзя не сказать про ещё одного молодого режиссёра Максима Арбугаева, который после выпуска из ВГИКа снял картину «В бой». Это картина о слепых футболистах, о наших ребятах, которые готовятся к Чемпионату Европы среди слабовидящих. Во время просмотра ты настолько им всем сопереживаешь, но при этом он не пошёл по пути сочувствия, а поднял социальные проблемы, проблемы нашего спорта. Это не эксплуатация их ограниченных возможностей, а демонстрация безграничности этих самых возможностей», – рассказал главный редактор журнала «Физкультура и спорт» в эксклюзивном интервью для «Проекта 123/19» на телеканале «Продвижение».

«Мы знаем, что есть такой жанр, к развитию которого мы также имеем отношение, потому что первый фильм, который получил Оскар в этом жанре это фильм о композиторе Чайковском. Это была чистая правда, а не вымысел, которым очень хорошо сейчас пользуются. Современные российские байопики это что-то, что сложно описать словами. Я оскорблен фильмом о Яшине, просто потому что я лично был знаком с легендой советского футбола и с его женой, которой в своё время просто выкручивали руки, чтобы она дала своё согласие на съёмки. Сценарий, который написал драматург Валуцкий, был очень хороший, но автор, к сожалению, умер, а материал потом дописали и переписали. В общем, от Льва Яшина там осталось немного. Подчас выдумки настолько затмевают истину и человеческие истории таких людей, как Харламов, Яшин, Стрельцов. Они на порядок выше и ярче того, что придумывают люди, которые не в теме и не в материале», – заявил Евгений Богатырев.

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