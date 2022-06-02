8 июня 2022 года Государственный музей Востока представляет выставку «Эдмонд Петросян. Мистерии из Нагорного Карабаха». На выставке будет представлено более 60 живописных работ художника.

Картины этого художника из Степанакерта, не получившего никакого художественного образования и умершего недавно, в 2019 году, в Степанакерте, находятся в собраниях российских музеев и не раз выставлялись в столичных галереях, многие из них с успехом продаются на аукционах и приобретаются частными коллекционерами из разных стран.

Эдмонд Петросян родился в 1947 году в Шуше в большой семье архитектора. После окончания школы уехал учиться в Сибирь — в Красноярский институт коммунального хозяйства, а вернувшись домой, стал работать на комбинате стройматериалов. Преподавал в городской спортивной школе. Псевдоним художника Дикен — тоже наследие футбольной молодости.

Во время войны жена уехала в Израиль, дочь обосновалась в Краснодаре. Братья и сестры в разное время покинули Степанакерт, и Петросян остался один в двухэтажном доме. Позже, когда он начал писать картины, его колоритный каменный, с садом, наполненный книгами дом стал похож на галерею с необычной атмосферой, где хозяин цитировал гостям Вергилия, Овидия, Лукреция, Пруста.

Один из его друзей делился: «Тихий, скромный человек с печальными бездонными глазами. Деликатный. Одинокий. Замкнутый. Весь в себе. Однажды, когда ему было уже за сорок, он увидел сон. Во сне кто-то сказал ему: «Рисуй» — и показал будущую картину. Он пошел, купил краски и нарисовал первую работу. Эдмонд не умеет рисовать в академическом смысле, совсем. Но может вывернуть наизнанку душу. И свою, и нашу. Сюжеты картин он тоже видит во сне. Утром, проснувшись, набрасывает эскизы карандашом, потом пишет цветом. Просто и глубоко». Зарисовывать обычные предметы для него было неинтересно: «Нужно рисовать так, чтобы была философия. Тот, кто не читал Достоевского, рисовать не имеет права. У меня не получилось бы рисовать веселые картины. У меня на картинах грусть». Художник создавал работы, полные глубоких размышлений о смысле жизни. «Любимые цвета — желтый, синий-голубой и белый. Желтый для меня – это грусть, синий — жизнь, а белый — неизвестность».

Каждые праздники или в дни выборов Эдмонд брал своих «осликов», как он называл любимые картины, и спускался на «Пятачок» – известное место в Степанакерте. Порой собиралась целая толпа любопытных, и даже образовывалась очередь из желающих взглянуть на его работы.

За два года до смерти попал в реанимацию, и оттуда было решено отправить его в интернат для престарелых. В Степанакерте это заведение вполне уютное, с заботливым медицинским персоналом и хорошим уходом. Дочь предлагала забрать его к себе, но художник отказался: «Не знаю, как я там буду жить. Мое место здесь, на родине». Стены палаты в интернате были завешаны его картинами. А на стене дома осталась фраза, написанная краской: «Господь, сохрани этот дом!»

Как сказала одна современная художница, знавшая Петросяна: «Мир многолик, многогранен, каждый человек видит его по-своему. Объективно увидеть мир невозможно. Объективный мир – это мир, в котором никто не живет. Ничего не надо бояться. Очень важно писать свое. Нельзя лукавить – ни в цвете, ни в линии. Цвет и линия не должны соответствовать чьим-то представлениям. Если вы чувствуете, что вопреки законам логики вам в этой картине, вот в этом месте, надо поставить желтое пятнышко, ставьте. А то, что называют реализмом, – это очень спорный термин, потому что реально все».

Первая персональная выставка Эдмонда Петросяна прошла в 2014 году в московской галерее «Арт-Наив». Через год — еще одна, «Средь гор», в Музее наивного искусства. В 2017 году — выставка «Душевные смуты» в галерее «Нагорная». Некоторые работы были приобретены коломенским Музеем органической культуры и московским Музеем русского лубка и наивного искусства.

В 2019 году вышел справочник, представляющий художников-примитивистов из разных стран мира, где Эдмонду Петросяну отведено значимое место.

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