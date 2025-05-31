Евгений Грушевский выпустил новый трек «Я вернусь к тебе с победой»

Новый трек исполнителя Евгения Грушевского, который ранее издавался под псевдонимом GRU777. Изменилось не только имя артиста, но и стилистика песен. Это более взрослая история, с сединою в волосах, жизненным опытом в глазах и непростыми историями в тексте. Стилистика аранжировок тоже изменилась, теперь это скорее эстрадный шансон, с цепляющими историями, берущими за душу.

«Я вернусь к тебе с победой» – песня про каждого солдата, вернувшегося с войны. С миром, с победой, к любимой, в родной дом. Это песня про судьбы, про слёзы, про любовь, веру и надежду. И про умение ждать!