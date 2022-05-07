Евгения Лоза и Иван Стебунов в новой картине Карена Захарова «Вина»

Премьера состоится в субботу, 14 мая 2022 года. Мини-сериал в жанре мелодрамы разбавит детективную линейку канала. Иван Стебунов появится в роли Евгения, потерявшего жену Аглаю в ДТП на зимней дороге. Ради сыновей он пытается жить, отчаянно цепляясь за надежду самостоятельно найти убийцу. О том, что тогда произошло на дороге, знают только два человека: Нина (Евгения Лоза) и ее муж, отправивший в кювет малолитражку женщины. Нина не может рассказать правду, так как супруг угрозами заставил ее молчать. Но чувство вины не дает ей покоя. Она добивается развода и приезжает в деревню, где живет Евгений с детьми. Она надеется хоть чем-то им помочь. Нина с головой окунается в чужие заботы, надеясь забыть свою боль….

— У Нины чувство вины за гибель жены главного героя. К тому же, она в чистом виде жертва домашнего насилия, забитая. Но, слава Богу, ей удалось из этого сбежать, закончить отношения и начать жизнь с нуля, стараясь при этом исправить ошибки, совершенные ранее, — рассказывает о своей героине Евгения Лоза. – Нине приходится непросто: бывший муж продолжает ее преследовать, а главный герой отвергает всяческую помощь и поддержку. Ей не сразу удается найти с ним контакт, чтобы помочь справится с горем. Параллельно, стараясь спасти жизнь человека, из-за которого она приехала в эту деревню, Нина старается помочь и всей деревне. Она становится исполняющим обязанности председателя деревни и пытается улучшить их жизнь.

— Евгений потерял в жизни самое главное — свою вторую половину. Он находится в состоянии депрессии, безысходности, но двое детей заставляют его жить и бороться, прежде всего, за их жизни. Он старается быть на плаву ради них, хотя и очень сильно переживает потерю жены. Наверное, все бы кончилось для него плохо, если бы не появилась Нина…, — рассказывает Иван Стебунов. – В этом фильме раскрывается драматичная история двух людей. Евгений близок мне по возрасту, и мне нравится играть героев моего возраста, отцов, их проблемы, трагедии… Для меня эта картина по своему дорога, и я ее воспринимаю как новый этап в моей творческой карьере.

Интересные факты о съемках:

Это уже вторая совместная работа Евгении Лозы и Ивана Стебунова – 8 лет назад вышел фильм «Узнай меня, если сможешь» с актерами в главных ролях.

В фильме много натурных съемок, которые проходили на холоде. Художники по костюмам бережно укутывали и утепляли Евгению Лозу для каждой сцены.

Проходили съемки в глухой деревне в 40 минутах от Торжка. В деревне не было даже телефонной связи.

Евгения Лоза достаточно равнодушно относится к сладостям, но в Торжке она не смогла удержаться от местного мармелада. По словам актрисы, вся съемочная группа не смогла устоять и затарилась запасами лакомства. Часть запасов Евгения привезла с собой в Москву после съемок.

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Также на предстоящей неделе зрители смогут увидеть продолжение детективного сериала «Доктор Иванов». ТВЦ покажет сразу три новых эпизода: 10 мая – «Жизнь после смерти», 11го- «Чужая правда» и 12го мая – «Мать и сын». В ролях — Кирилл Жандаров, Эмилия Спивак и Сергей Мухин.

Доктора Сергея Иванова в исполнении Кирилла Жандарова ждут неожиданности. К нему из столицы приезжает бывшая девушка Юлия (Эмилия Спивак). Прошлое, которое он хочет забыть, вновь накрывает с головой. Кроме того, его помощь местным жителям деревни, куда он приехал жить, оборачивается для него проблемами: он спас женщину, а она написала на него донос, он оказал первую помощь жертвам ДТП, а его обвинили в смерти пострадавшего, который получил серьезные травмы и умер в больнице… Все уверены, что доктор, которому грозит новое уголовное дело, в ближайшее время покинет деревню. Так ли это – увидим в новых сериях.

— Юля — очень сложный персонаж. С одной стороны, глубокий и чувствительный человек, а с другой она очень современная девушка, такая московская барышня. В отношениях с главным героем Сергеем Ивановым она делает неправильный выбор и пытается это исправить, приехав к нему в деревню. Но исправить это уже, наверное, невозможно, — говорит о своей героине Эмилия Спивак.

— Перед съемками я прочитал кучу литературы по медицине, а настольная книга у меня была «Медицинская энциклопедия за 30 секунд» для детей, — рассказывает Кирилл Жандаров. – Я много советовался со знакомыми врачами, хирургами. Местный хирург из деревни научил меня многому – делать швы, уколы. Все это было очень интересно!

Интересные факты о съемках:

«Доктора Иванова», как и «Вину», снимали под Торжком в глухой деревне, где нет связи.

Некоторые «осенние» сцены снимали зимой, и Кириллу Жандарову приходилось находиться на улице в одной рубашке.

Накладывать швы и делать уколы Кирилл Жандаров учился на колбасе и овощах, оттачивал мастерство вечерами, после съемок.

По словам Жандарова, его герой – такой же прямолинейный, как и он сам.

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