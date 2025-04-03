Ольга Неснова: «1 апреля у АртМосковии особенный день!»

1 апреля 2025 года Медиагруппа АртМосковия отмечает 10-летие старта сайта СМИ АртМосковия, artmoskovia.ru. На вопросы нашего корреспондента отвечает её главный редактор, руководитель медиагруппы Ольга Неснова.

– Правда 1 апреля?

– Правда. Официальный старт сайта проекта АртМосковия был дан 1 апреля 2015 года. Тогда всё и началось. Я была заместителем директора ивантеевской Детской художественной школы (не существует с 2019 года – прим. ред.), а идеолог проекта АртМосковия обладает достаточно своеобразным юмором.

– Какова была цель запуска проекта?

– Изначально мы планировали освещать события культуры и искусства Московской области. Так получилось, что на конец 2014 – начало 2015 годов в Подмосковье не было централизованных ресурсов, которые бы освещали деятельность школ искусств, ДК, КДЦ и других организаций, которые делают культуру в области. Те самые «кирпичи в стене», которые её формируют, взращивая будущих профессиональных музыкантов, художников, актеров, литераторов и т.д., но о которых, кроме местных: городских и районных СМИ мало кто писал.

– И?

– И вот мы запустили сайт… Первые полгода работали в режиме «мониторинга местных ресурсов»: сайтов администраций, культуры, образования, СМИ, школ, досуговых учреждений муниципалитетов Подмосковья.

– А потом?

– А потом мы поняли удивительную вещь! Поток материалов для нашего ресурса стал приходить из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы, городов Поволжья, Урала, Сибири нашей Родины. И тогда было принято решение преобразовать сайт в СМИ. Статус СМИ мы обрели 19 июня 2015 года. И у нас, даже выходил журнал! Надо отметить, что мы выпустили два номера на 3 гранта трех министерств Московской области.

– А дальше?

– А дальше всё. Деньги кончились (смеется), но мы держимся по совету Дмитрия Анатольевича (Медведева – прим. ред.).

Мы стали искать себя и чуть-было не потерялись. Нам стало поступать огромное количество писем в редакцию с просьбой опубликовать материалы о тех или иных событиях в России и за её пределами. Тогда редакция пережила первую трансформацию.

Мы стали работать только с пресс-службами, пресс-секретарями и пресс-агентами министерств, ведомств, организаций, фондов, деятелей культуры и искусства и т.д. А с частными лицами перестали… Почти совсем. Работаем с теми, отношения с которыми проверены временем.

– Результат?

– Изменилось качество материалов. Материалы стали поступать достоверные. В настоящее время почти нет необходимости тратить время на их проверку.

Вторая трансформация проекта АртМосковия наступила, когда мы решили, что нам «мало» СМИ и мы хотим заниматься реализацией собственных творческих мероприятий – выставок и т.д. И тогда мы провели фестиваль и конкурс календарей. Не всё получилось, как хотелось, но опыт и понимание современной реальности мы набрали.

Не скажу, что у нас совсем нет опыта выставочной деятельности. Когда-то давно, в период 1998-2000 годов я курировала «Золотую кисточку» и «Золотую кисть», в качестве параллельных проектов вела выставки «Весна Подмосковья», «Земля Московия», «Славянский мост», «Вифлеемская звезда» и многие другие. Но, как вы сами понимаете, за эти годы многое изменилось.

Этот опыт прошлых и последних лет позволил нам сформировать концепцию и запустить Культурно-просветительскую программу «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK».

– С чего началось? Что происходит? Что планируете проводить?

– Началось всё, как не странно с календаря и безграничной любви к космосу и научной фантастики.

Сначала мы выпустили настольный календарь с авторскими изображениями на русском и английском языке на 2025 год, посвященный 30-летию фильма «Звёздные врата». Следующим шагом стал запуск сайта Программы COSMOTRACK.

Немногим позже подготовили плакаты для уличной выставки COSMOTRACK, которые в течение ноября прошлого года можно было увидеть на территории московского парка им. Юрия Лужкова. Поддержку нашей инициативы Музеем-усадьбой Кузьминки-Люблино сложно оценить, и мы бесконечно благодарны. Было удивительно то, что выставку посмотрело около 20 тысяч человек!

А дальше вы все знаете – 1 января этого года Программа стартовала официально, был открыт сайт. И уже через две недели мы объявили о старте Международного творческого конкурса для всех желающих в возрасте от 6 лет «Дорога к звёздам». Его первопроходцами стали юные художники и литераторы со всей России и зарубежных стран.

– В чем особенность?

– Во-первых, конкурс дистанционный. Во-вторых – бесплатный. В, третьих – конкурс, как и сам COSMOTRACK – проект редакции АртМосковия, и его главная награда – это публикации в издательских проектах редакции – СМИ, журнале, каталогах, постерах и т.д. А его цель – информационная поддержка и продвижение талантливых людей и популяризация науки, технике, программ освоения космического пространства и общая любовь к научной-фантастике. Возраст участников для нас не имеет значения. Если человек талантлив, целеустремлен, трудолюбив – он это делает в любом возрасте.

– Есть какие-то цифры?

– Сегодня есть. Сегодня, 1 апреля 2025 года мы подводим итоги Первой конкурсной сессии. Мы получили и ответили на почти 550 писем участников конкурса. Подано около 500 работ из 7 стран мира и 40 регионов России были поданы за 2,5 месяца работы!

Но, конкурс на этом не заканчивается. Он продолжает свою работу в рамках Программы COSMOTRACK до 2035 года.

– Почем до 2035?

– В 2035 году нам будет 20 лет. И 10-летний период – это хорошая продолжительность для реализации Программы и любых других проектов.

— И какие планы?

– В апреле мы возобновляем выпуск журнала «АртМосковия» – еще одно наше СМИ. Номер будет очень необычным и частично посвящён Программе COSMOTRACK… А в мае мы планируем выпустить второй номер, полностью состоящий из лучших литературных и художественных произведений участников конкурса «Дорога к звёздам». Журналы будут выходить в формате PDF, впрочем, по индивидуальным заказам возможна и малотиражная печать.

– Предполагаются ли какие-то иные форматы участия в конкурсе?

– Да. С апреля дети с ОВЗ по зрению, сочиняющие рассказы, стихи и другие форматы литературных произведений могут представлять своё творчество в виде аудио и видеозаписей. Достаточно наговорить текст на смартфон и прислать нам. Мы ознакомимся и примем в работу.

– Критерий отбора?

Не публиковавшееся в сети. Гарантировано авторское. За плагиат – полная дисквалификация. И, конечно, посвященное космосу, науке, технике, научной фантастике.

– А для других творческих дисциплин?

– В мае откроем возможность участия в конкурсе музыкантам-исполнителям. Работаем и в этом направлении.

– А для других творческих профессий?

– В ближайшие 2-3 года постараемся предоставить возможность рассказать о своем творчестве и проектах представителям всех творческих дисциплин.

– Спасибо за интересное интервью! Последний вопрос: чтобы вы пожелали будущим участникам ваших конкурсов?

– Спасибо и Вам! Участникам конкурса, творцам и всем людям я бы пожелала одно: «Не бояться!» – не бояться рассказывать о себе и своих проектах, показывать и представлять своё творчество везде, где только можно. Искать единомышленников и формировать свой путь, свою «Дорогу к звёздам». И успех обязательно придёт. Как говорит, идеолог АртМосковии: «если у человека есть шанс – он его не упустит».

И ещё, пользуясь случаем я хочу поблагодарить всех кто откликнулся и пришёл к нам на конкурс! Всех художников, писателей и поэтов! Их преподавателей и наставников! Их родителей! И, конечно же, всех партнёров, которые помогают и оказывают информационную поддержку конкурсу и самой Программе COSMOTRACK. Спасибо изданиям «Техносуверен» и «Вести Подмосковья»! Спасибо всем, всем, всем!