«Евразийская медиагруппа» и «ҲАҚИҚАТ МЕДИА МАРКАЗИ» объединяют усилия для укрепления российско-узбекской дружбы

«Евразийская медиагруппа», представленная изданиями «Евразия сегодня» и «За рубежом», и узбекское СМИ «ҲАҚИҚАТ МЕДИА МАРКАЗИ» подписали Меморандум о сотрудничестве. Документ нацелен на укрепление взаимодействия в сфере обмена информацией и реализацию совместных проектов в медиапространстве.

В рамках соглашения стороны договорились обмениваться новостными материалами, аналитическими статьями, фотографиями и видеоконтентом, освещающими ключевые события в России, Узбекистане и других странах. Партнерство также предусматривает совместные проекты, направленные на развитие торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между странами.

«В лице «ҲАҚИҚАТ МЕДИА МАРКАЗИ» мы видим своих единомышленников — профессионалов, которые отстаивают принципы конструктивного диалога с читателем, основанного на взвешенной, аргументированной и проверенной позиции ответственных за свои слова журналистов. Не зря «Ҳақиқат медиа маркази» переводится с узбекского как «Центр медиа правды». Уверен, что с такими партнерами, а точнее, соратниками, мы сможем повлиять на ситуацию, создав пространство взаимообогащающего сотрудничества», — подчеркнул при подписании соглашения генеральный директор «Евразийской медиагруппы» Сергей Деменский.

Сотрудничество между «Евразийской медиагруппой» и «ҲАҚИҚАТ МЕДИА МАРКАЗИ» открывает новые возможности для аудиторий обеих стран. Читатели и зрители смогут глубже погрузиться в актуальные темы российской, узбекской и международной повестки, а также познакомиться с культурными и экономическими достижениями двух стран.

«В условиях динамичного рынка бизнесу важно получать достоверную информацию и эффективно её использовать. В этом пресса играет ключевую роль, помогая предпринимателям ориентироваться в тенденциях, адаптироваться к изменениям и принимать стратегические решения. Партнёрство «ҲАҚИҚАТ МЕДИА МАРКАЗИ» и АО «Евразийская медиагруппа» направлено на предоставление более разносторонней и достоверной аналитической информации нашим аудиториям. Мы намерены активно использовать публикации авторских материалов авторитетных зарубежных и российских экспертов рынка, аналитические данные, рейтинги и практические рекомендации, которые помогают компаниям укреплять позиции на рынке и разрабатывать стратегии роста. Наша цель — стать надёжным источником знаний и инструментом для развития предпринимательства и формирования благоприятной деловой среды», — отметил генеральный директор «ҲАҚИҚАТ МЕДИА МАРКАЗИ» Хамиджон Сулаймонов.

Стороны также договорились о взаимном обмене журналистскими кадрами, проведении мастер-классов, круглых столов и других мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня сотрудников и расширение их компетенций.

Данное партнерство станет важным шагом в укреплении информационного сотрудничества между странами, расширит возможности обмена объективной и актуальной информацией, а также поспособствует более глубокому взаимопониманию и развитию медиапространства Евразии.