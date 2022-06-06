Еврейский музей и центр толерантности открывает выставку Семёна Файбисовича «Разгуляй. Прощание»

С 21 июня по 25 августа 2022 года в Еврейском музее и центре толерантности состоится персональная выставка Семёна Файбисовича «Разгуляй. Прощание». В экспозицию войдут около 50 произведений художника, большая часть из которых была создана в Москве и ранее не демонстрировалась широкой публике.

Будничные, «случайные» образы столицы и ее обитателей стали главной темой творчества Семёна Файбисовича еще в 1980-е, однако каждое десятилетие требовало от художника использования новой оптики, стилистических подходов и созвучных времени технологических решений. Строя композиции на базе аналоговых снимков в начале своего творческого пути, в первые годы XXI века, вернувшись к живописи после 12-летнего перерыва, Файбисович взял на вооружение съемку на мобильный телефон и тем самым предвосхитил современную тотальность цифровой среды, вобравшей в себя все некогда периферийное и скрытое от посторонних глаз.

Отличительной чертой творчества Файбисовича является пристальность его взгляда, способного сфокусироваться и выделить нечто особенное в самых банальных, казалось бы, сюжетах повседневности. И хотя имя Семёна Файбисовича прочно ассоциируется с термином «фотореализм», отправной точкой его работ всегда служила не фотография, а реальное жизненное впечатление, под которое и собирался фотоматериал. В результате произведения художника не поддаются какой-либо однозначной дефиниции, находясь в диапазоне от документального снимка до полуабстрактной живописи.

Портрет современного города многогранен. Работая над сериями «Троллейбус», «Казанский В.», «Мой двор», «Опять метро» Файбисович пишет образы бродяг и бедняков, мигрантов и обнищавших пенсионеров, обыкновенных рабочих и представителей мелкой торговли. Однако обращение к теме «маленького человека» не связано у художника ни с какой идеологической повесткой — только со стремлением говорить правду, ухватить жизнь как она есть. В то же время эта реальность художественно преобразуется, и здесь большую роль играет ракурс и положение человеческих фигур, их взаимоотношение с пространством холста и, наконец, масштаб, при помощи которого самые невзрачные образы подчас приобретают эпическое звучание.

Ядро экспозиции составят произведения из цикла «Ночной Разгуляй», ставшего последним живописным циклом Файбисовича, посвященным новой Москве и новой России. Картины из серии будут экспонироваться впервые.

Цикл «Ночной Разгуляй» — заключительная часть проекта «Камбэк», затеянного в 2007 году и посвященного, по словам художника, «выяснению отношений с новой российской реальностью, с новой эпохой, что как раз начала обретать свое лицо». Работа над «Ночным Разгуляем» началась в 2013 году, еще до того, как художник принял решение о переезде в Тель-Авив, и была закончена в 2016-м, ради чего Файбисович специально вернулся на несколько месяцев в Россию. «Эта выставка про прощание с Москвой — той, что я любил, той, что всегда была моей музой, и которую я потерял», — признается художник.

Семен Файбисович. Tikkurila из цикла «Ночной разгуляй», 2016. Холст, масло, смешанная техника, 150×200см, №228

Семен Файбисович Асфальт. Светотень из цикла «Ночной разгуляй», 2015

Семен Файбисович. Двойной портрет из цикла «Ночной разгуляй», 2015. Холст, масло, смешанная техника, 105×205см, №218

Семен Файбисович. Каланчевка из цикла «Ночной разгуляй», 2015. Холст, масло, смешанная техника, 200×150см, №202

Семен Файбисович. Кафешка из цикла «Ночной разгуляй», 2015. Холст, масло, смешанная техника, 150×225см, №197

Семен Файбисович. Мальчик с красными руками из цикла «Опять метро», 2010. Холст, масло, смешанная техника, 195х145см, №75

Семен Файбисович. Молчание из цикла «Ночной разгуляй», 2015. Холст, масло, смешанная техника, 150×200см, №217

Семен Файбисович. Памятник архитектуры из цикла «Ночной разгуляй», 2016. Холст, масло, смешанная техника, 250×150см, №223

Семен Файбисович. Строитель из цикла «Разгуляй», 2008. Холст, масло, смешанная техника, 300×225см, №38

Семен Файбисович. Сходка из цикла «Мой двор», 2013. Холст, масло, смешанная техника, 205×375см, №149

Семен Файбисович. Сходка из цикла «Мой двор», 2013. Холст, масло, смешанная техника, 205×375см, №149

Семен Файбисович. Сходка из цикла «Мой двор», 2013. Холст, масло, смешанная техника, 205×375см, №149

Семен Файбисович. У киоска из цикла «Ночной разгуляй», 2008. Холст, масло, смешанная техника, 145×195см, №188

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